వ్యాపారంలో నష్టాలా?- ఈ ఆచారాలు పాటిస్తే లాభాలు మీ సొంతం!
Ganapati Puja for Business Growth : వ్యాపారం తీవ్రమైన నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా వ్యాపారాన్ని లాభాల బాటలో నడిపించవచ్చని జ్యోతిష శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.
Published : November 25, 2026 at 2:01 AM IST
నవగ్రహాలలో బుధునికి, వారాల్లో బుధవారానికి గణనాధుడు అధినాయకుడు. విద్య, వ్యాపారం వంటి వాటిల్లో రాణించాలంటే వినాయకుని పూజించాలని గణేశ పురాణంలో వివరించి ఉంది. విజయాల్లో గుర్తురాని దైవం, అపజయాల్లో గుర్తు రావడం మానవ సహజ నైజం. వ్యాపారం తీవ్రమైన నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, అభివృద్ధి కుంటుపడిన సమయంలో కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా వ్యాపారాన్ని లాభాల బాటలో నడిపించవచ్చునని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఇంతకూ ఆ పరిహారాలేంటి? ఎలా పాటించాలి అనే విషయాలు చూద్దాం.
వక్రతుండ మహాకాయ!
ఈ విశ్వంలో వ్యాపించి ఉన్న సమస్త ప్రకృతి అనేక గణాల సమ్మేళనం. ఈ గణాలకు సర్వోన్నత చైతన్య శక్తిని అందించే నాయకుడు వినాయకుడు. అలాగే వినాయకుడు బుద్ధికి, జ్ఞానానికి, సూక్ష్మ గ్రహణ శక్తికి కారకుడు. సిద్ధి తత్వానికి, బుద్ధిమతానికి అధిష్టాన దైవం గణనాథుడు. సంస్కృతంలో 'తుండం' అంటే 'ఖండించడం' అని అర్ధం. కాలాన్ని, జీవులను నియంత్రిస్తూ జీవన గమనంలో ఏర్పడే అన్ని వక్రతులను తొలగించి విజయాలను అందించేవాడు. అందుకే 'వక్రతుండం' అనేది వినాయకునికి సార్ధక నామధేయమైంది.
అధిదేవుడు
గణపతి బుధవారానికి, బుధ గ్రహానికి అధిపతి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధ గ్రహం అనుకూలంగా లేకపోతే విద్య, వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. విద్యార్థులకు విద్యలో ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ లోపించడం, వ్యాపారంలో ధననష్టం సంభవించడం, పురోగతి లేకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటప్పుడు బుధవారం కొన్ని శక్తివంతమైన పరిహారాలు పాటించడం వల్ల ఈ సమస్యలను అధిగమించవచ్చునని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ పరిహారాలేంటో చూద్దాం.
శుభ లాభాలను కలిగించే సిద్ధి గణపతి
వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే నష్టాలను తగ్గించి, అధిక లాభాలను పొందడానికి బుధవారం రోజున గణపతిని ఆరాధించడం చాలా విశేషమైనది. దీనికి కారణం బుధుడు వ్యాపార కారకుడు, గణపతి బుధ గ్రహానికి అధిపతి. అందుకే బుధవారం గణపతిని పూజించడం ద్వారా వ్యాపార వృద్ధి కలుగుతుంది.
మరకత గణపతి
ముందుగా బుధవారం రోజు వ్యాపారం స్థానంలో మరకత గణపతి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించుకోవాలి. నవరత్నాలలో 'మరకతం' అంటే పచ్చ కూడా ఒక రత్నం. దీనితో తయారు చేసిన గణపతినే మరకత గణపతి అంటారు. అయితే గణపతిని తయారు చేసే పచ్చ పూర్తిగా మేలు రకమైనదే ఉండాలి.
చిన్న విగ్రహమే మేలు
అంగుష్ఠం అంటే బొటనవేలంత పరిమాణంలో ఉండే గణపతిని మాత్రమే ప్రతిష్టించుకోవాలి. అంతకన్నా చిన్నదైనా ఫరవాలేదు కానీ పెద్దగా మాత్రం ఉండరాదు. గణపతి విగ్రహం ఎంచుకునేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్త తప్పనిసరి.
పూజా విధానం
ముందుగా ఒక ప్రమిదలో 3 ఒత్తులు వేసి, కొబ్బరి నూనెతో దీపారాధన చేయాలి. మరకత గణపతిని చెరుకు రసంతో అభిషేకించాలి. అనంతరం తిరిగి గంగాజలంతో లేదా శుద్ధ జలంతో గణనాథుని అభిషేకించాలి. గంధం, కుంకుమలతో గణపతిని అలంకరించాలి. గణపతికి ప్రీతిపాత్రమైన గరికె సమర్పించాలి. గణనాథుని షోడశనామాలతో పూజించాలి.
గరిక పూసలతో పూజ
21 గరిక పూసలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. "ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా" అనే మంత్రాన్ని 21 సార్లు జపించాలి. ఈ మంత్రం గణపతి అనుగ్రహాన్ని, సంపదను, వ్యాపారంలో అనుకూలతను పొందడం కోసం ఉద్దేశించింది. అనంతరం గణపతిని అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించాలి.
నైవేద్యం తయారీ
బుధవారం రోజున మహా గణపతికి పెసరపప్పుతో హల్వా తయారు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. పెసరపప్పు బుధ గ్రహానికి సంబంధించిన ధాన్యం, ఇది గణపతికి ఈ నైవేద్యం ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైనది. చివరగా మంగళ హారతి ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.
ప్రసాద పంపిణీ
మంత్ర జపం పూర్తయిన తర్వాత, గణపతికి సమర్పించిన ప్రసాదాన్ని అందరికీ పంచి పెట్టాలి. ఈ ప్రసాదం తిన్నవారికి కూడా గణపతి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఈ విధంగా ప్రసాదం పంచడం వలన వ్యాపార స్థానంలో సానుకూల శక్తులు పెరుగుతాయి.
పూజా ఫలితం
ఈ విధంగా బుధవారం రోజున గణపతిని ఆరాధించి, పెసరపప్పు హల్వా నైవేద్యం సమర్పించి, మంత్ర జపం చేసి, ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేయడం ద్వారా వ్యాపారంలో నష్టాలు తగ్గి, అధిక లాభాలు పెరుగుతాయని ప్రగాఢ విశ్వాసం. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలను తొలగించి, వృద్ధిని, శ్రేయస్సును పొందడం కోసం ఈ పరిహారాన్ని తప్పకుండా పాటించాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఎవరైతే వ్యాపారంలో వృద్ధి లేకుండా నష్టాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఈ పరిహారాన్ని పాటించి వ్యాపారాన్ని లాభాల బాటలో నడిపించుకోవచ్చు.
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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