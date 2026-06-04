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పోతన భాగవతంలోని గజేంద్ర మోక్షం కళ్లముందు కనిపించే ఆలయం- ఎక్కడుందో తెలుసా?

పోతన భాగవతంలో ప్రసిద్ధి చెందిన గజేంద్ర మోక్ష ఘట్టాన్ని ప్రతిబింబించే విశిష్ట క్షేత్రం- గజేంద్రుని శరణాగతి, శ్రీహరి కరుణ, భక్తి మహిమను తెలియజేసే ఆలయ విశేషాలు మీకోసం

Gajendra Moksha Temple
Gajendra Moksha Temple (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 2:51 AM IST

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Gajendra Moksha Temple : గజేంద్ర మోక్షం పేరు వినగానే జ్ఞాపకం వచ్చేది పోతనగారి భాగవతం! అలాంటి గజేంద్ర మోక్షం తీర్చిదిద్దిన ఆలయం ఉందా? అంటే ఖచ్చితంగా ఉందనే సమాధానం వస్తుంది. అసలు ఇంతకూ గజేంద్ర మోక్షం అంటే ఏమిటి? గజేంద్ర మోక్షాన్ని దర్శింపజేసే ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గజేంద్ర మోక్షం అంటే?
భక్త పోతనామాత్యుడు రచించిన శ్రీ మహాభాగవతంలో భక్తికి, భగవంతుని అనుగ్రహానికి సంబంధించిన అత్యంత ప్రసిద్ధమైన ఘట్టం గజేంద్ర మోక్షం. పోతన రచించిన భాగవతంలో ఈ ఘట్టం తెలుగు సాహిత్యంలోనే అద్భుతమైన పద్య సంపదగా నిలిచింది. ఇంత అద్భుతమైన గజేంద్రమోక్షం ఘట్టం గురించి తెలుసుకుందాం.

శాపవశాత్తూ గజేంద్రుడుగా మారిన రాజు
గజేంద్రుడు పూర్వజన్మలో ద్రవిడ దేశాన్ని పాలించిన ఇంద్రద్యుమ్నుడు అనే రాజు. అతను గొప్ప విష్ణు భక్తుడు. ఒకసారి రాజు విష్ణు ధ్యానంలో మునిగి ఉన్నప్పుడు, అక్కడికి వచ్చిన అగస్త్య మహర్షిని గమనించడు. దానికి కోపించిన మహర్షి అతడిని ఏనుగుగా జన్మించమని శపిస్తాడు.

మొసలి బారిన పడిన గజేంద్రుడు
త్రికూట పర్వతం దగ్గర ఉన్న ఒక పెద్ద సరస్సులో గజేంద్రుడు తన పరివారంతో జలక్రీడలు ఆడుతుండగా, ఒక మొసలి దాని కాలు పట్టుకుని నీటిలోకి లాగుతుంది. ఇద్దరి మధ్య వేల సంవత్సరాల పాటు భీకర పోరాటం జరుగుతుంది. చివరికి గజేంద్రుని బలం, ధైర్యం సన్నగిల్లుతాయి.

నారాయణుని శరణు వేడిన గజేంద్రుడు
పోరాటంలో అలిసిపోయిన గజేంద్రుడు చివరకు తనను రక్షించేవారు ఎవరూ లేరని గ్రహించి, తన అహంకారాన్ని వదిలి శ్రీమహావిష్ణువును శరణు కోరుతాడు.

పరుగు పరుగున వచ్చిన శ్రీహరి
'సిరికిం జెప్పడు' అంటు పోతన భాగవతంలో వర్ణించినట్లు శ్రీహరి ఉన్నపళాన గజేంద్రుని ప్రాణాలు రక్షించేందుకు బయల్దేరాడు. ఈ క్రమంలో శ్రీహరి లక్ష్మీ దేవికి చెప్పలేదు. శంఖు, చక్రాలు ధరించలేదు. సేవకులను పిలవలేదు. తన వాహనమైన గరుత్మంతునికి చెప్పలేదు. చెవి కుండలాల వరకు జారిన జుట్టు ముడి చక్క దిద్దు కోలేదు. ఆఖరికి ప్రణయ కలహం పొందిన లక్ష్మీదేవి కొంగు ముడి విప్పలేదు. ఉన్నవాడు ఉన్నట్లే గజేంద్రునికి రక్షించడానికి భూలోకానికి బయల్దేరాడు. ఆ పరుగు చూసి సిరుల తల్లి శ్రీదేవి కూడా ఆశ్చర్యపోయిందంట! తనకు సర్వస్య శరణాగతి చేసి ప్రార్ధించిన భక్తులను కాపాడటానికి కరుణామయుడైన శ్రీహరి ఎంత వేగిరం వస్తాడో ఈ ఒక్క సంఘటన తేటతెల్లం చేస్తుంది.

గజేంద్రునికి మోక్షం
గజేంద్రుడు "లావొక్కింతయు లేదు" అంటూ అత్యంత దీనంగా వేడుకోగా, అలా పరుగు పరుగున గరుత్మంతుడిని కూడా వదిలి వేగంగా వచ్చిన శ్రీహరి తన సుదర్శన చక్రంతో మొసలిని సంహరిస్తాడు. దాంతో మొసలి పూర్వ రూపమైన 'హూహూ' అనే గంధర్వుడిగా మారి శాపవిముక్తుడవుతాడు. తన భక్తుడైన గజేంద్రునికి విష్ణుమూర్తి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.

గజేంద్ర మోక్ష ఆలయం ఎక్కడుంది?
పురాణాల్లో అత్యంత ప్రశస్తమైన గజేంద్రమోక్ష ఘట్టాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లుగా చూపించే ఆలయం అనంతపురం జిల్లా పామిడిలో వెలసి ఉంది. పామిడి నగర పంచాయతీలోని తగ్గు దేవాలయంలో నిత్యం పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ అనంత, గజ, గరుడ, లక్ష్మీనారాయణస్వామి భారీ విగ్రహం గజేంద్ర మోక్షం ఘట్టానికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది.

ఆలయ విశేషాలు
ఈ ఆలయంలో పీఠంలో మొసలి, దానిపై గజేంద్రుడు, లక్ష్మీ నారాయణ స్వామిని మోసుకొస్తున్న, గరుత్మంతుడు, పైభాగంలో అనంతుడు దర్శనమిస్తారు. ఇలా గజేంద్ర మోక్షాన్ని స్ఫురించే విగ్రహం ప్రపంచంలో వేరెక్కడా కనిపించదు. ఈ ఆలయంలో అత్యంత పురాతన గజేంద్ర మోక్ష విగ్రహంతో పాటు వేణుగోపాల స్వామి, రామానుజాచార్యులు, 5గురు ఆళ్వార్లు, ఆంజనేయస్వామి తో పాటు నాగ దేవతలు కూడా ప్రత్యేక మండపంలో వెలసి ఉండడాన్ని చూడవచ్చు.

పూజోత్సవాలు
ఈ విశిష్ట క్షేత్రంలో ప్రతి ఏకాదశి రోజు ఉదయం విష్ణు సహస్ర నామ పారాయణం, భగవద్గీత పారాయణం, భజనలు జరుగుతాయి. అనంతరం స్వామి వారికి ప్రాకారోత్సవం ఘనంగా జరుగుతుంది. రథసప్తమికి గ్రామోత్సవం, మార్గశిర మాసంలో కల్యాణోత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఆళ్వార్లకు కూడా ఎదురుగా ధ్వజ, దీప స్తంభం ఏర్పాటు చేసి ఉండటం ఈ ఆలయంలో మరో విశేషం.

ఆకట్టుకునే గజేంద్రమోక్షం ఘట్టం
'అల వైకుంఠపురములో, నగరిలో ఆ మూల సౌధంబులో' అంటూ పోతన భాగవతంలో వైకుంఠాన్ని వర్ణించినట్లు ఇక్కడ వెలసివున్న అమృత సరస్సు, దాని దగ్గరలో చంద్రకాంత శిలలు, అరుగు మీద కలువ పుష్పాలు, కాపాడమని ఆర్తితో వేడుకునే గజేంద్రుని పిలుపు, ఆ మొరవిని వెంటనే అన్నిటినీ మరిచి స్వామి రక్షించేందుకు బయలుదేరిన ఘట్టం అన్ని చక్కగా వెలసి ఉన్నాయి.

మనం కూడా అనంతపురంలోని ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి తరిద్దాం.

ఓం నమో నారాయణాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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