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ఈ 4 రాశుల వారికి "గజలక్ష్మీ రాజయోగం" - గురు-శుక్రుల కలయికతో ఆకస్మిక ధనలాభం!

విశేషమైన ధనయోగం! - ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో పురోగతికి ఛాన్స్!

Gaja Lakshmi Rajyog Zodiac Signs
Gaja Lakshmi Rajyog Zodiac Signs (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:07 AM IST

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Gaja Lakshmi Rajyog Zodiac Signs : వేదాంగ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 సంవత్సరంలో జూన్ 8న కర్కాటక రాశిలో ఒక విశేషమైన గ్రహ సంయోగం ఏర్పడింది. ఇదే రాశిలో గురుడు ఇప్పటికే నివాసం ఉంటున్నాడు. తాజాగా జూన్​ 8న శుక్రుడు కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించడంతో ఒక శక్తివంతమైన, శుభప్రదమైన గ్రహల సంయోగం ఏర్పడిందని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు శంకరమంచి శివశాయి శ్రీనివాస్. ఉత్తర భారత జ్యోతిష సంప్రదాయాలలో ఈ గురు-శుక్ర సంయోగాన్ని "గజలక్ష్మీ రాజయోగం" అని పిలుస్తారు. ఈ అరుదైన యోగం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులొచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెబుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవ్వడంతో పాటు సమాజంలో గౌరవ, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయంటున్నారు. మరి, ఈ సందర్భంగా గజలక్ష్మీ రాజయోగం ప్రభావంతో ఏ రాశుల వారికి ఆర్థిక పరంగా మంచి పురోగతి లభించనుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కర్కాటకంలో జూన్​ 8న ఏర్పడిన గురు-శుక్ర సంయోగం వల్ల ఈ నాలుగు రాశుల వారికి అనేక రంగాలలో శుభ ప్రభావాలు ఏర్పడతాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు శంకరమంచి శివశాయి శ్రీనివాస్. ఫలదీపిక వంటి ప్రాచీన జ్యోతిష్య గ్రంథాలలో కూడా గురు-శుక్ర సంయోగానికి విశేషమైన ప్రాముఖ్యతనిచ్చారు. ముఖ్యంగా "గురు-శుక్రులు" ఒకే రాశిలో కలిసి ఉంటే జాతకుడు విద్యావంతుడు, ధనవంతుడు, ధార్మికుడు, సద్గుణ సంపన్నుడు, సత్పత్నీ భాగ్యము కలవాడు అవుతాడని జ్యోతిష్య గ్రంథాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

గురుడు ధనం, ధర్మం, జ్ఞానం, భాగ్యానికి కారకుడు కాగా, శుక్రుడు ఐశ్వర్యం, సౌఖ్యం, కళలు, విలాసాలకు కారకుడుగా చెబుతారు. ఈ రెండు శుభగ్రహాల కలయిక వలన ఏర్పడిన ఈ గజలక్ష్మీ రాజయోగం ప్రభావం ప్రధానంగా 2026 జూన్ 8 నుంచి జులై 4 వరకు కొనసాగనుందని జ్యోతిష్యులు శివశాయి శ్రీనివాస్ చెబుతున్నారు. ఈ గజలక్ష్మీ యోగం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలిగే ఆ నాలుగు రాశులను ఇప్పుడు చూద్దాం.

మిథునం :

ఈ రాశివారికి గురు-శుక్రుల సంయోగం రెండో స్థానంలో ఏర్పడుతోంది. అప్పుడు ద్వితీయ స్థానంలో గురువు మిథున రాశివారికి మనఃసౌఖ్యం, కీర్తి, సౌభాగ్యం, ధనలాభం కలిగిస్తాడు. శుక్రుడు కుటుంబ సౌఖ్యం, వస్త్రలాభం, స్త్రీ సౌఖ్యం, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ఈ కాలంలో కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మంచి సహకారం పొందుతారు. ఉద్యోగ, వృత్తి రంగాలలో పురోగతి ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది..

కన్య :

గజలక్ష్మీ రాజయోగం కన్యా రాశివారికి లాభస్థానమైన ఏకాదశ భావంలో ఏర్పడుతోంది. ఫలితంగా ఏకాదశ స్థానంలో గురువు శత్రునాశనం, సుఖం, కీర్తి, విజయం ప్రసాదిస్తాడు. ఇక శుక్రుడు విశేష ధనలాభం, కార్య విజయం, శరీర బలం, మంచి గౌరవాన్ని కలిగిస్తాడు. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో కన్యా రాశివారికి ఆదాయ వృద్ధికి మంచి సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్నో రోజులుగా నిలిచిపోయిన బకాయిలు తిరిగి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు, లాభదాయక అవకాశాలున్నాయి. పెట్టుబడుల ద్వారా ప్రయోజనం లభించవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, పరిచయస్తుల ద్వారా ఉపయోగకరమైన అవకాశాలు కలుగుతాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు శివశాయి శ్రీనివాస్.

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వృశ్చికం :

కర్కాటకంలో గురు-శుక్ర సంయోగం వృశ్చిక రాశివారికి భాగ్యస్థానమైన నవమ భావంలో ఏర్పడుతోంది. ఈ రాశివారికి తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్న గురువు గృహ సౌఖ్యం, కులాచార పరిరక్షణ, స్త్రీ సౌఖ్యం, ధనలాభాన్ని కలిగిస్తాడు. శుక్రుడు గురుభక్తి, ధర్మాచరణ, చిత్తశుద్ధి, విజయాన్ని అందిస్తాడు. ఈ టైమ్​లో వృశ్చిక రాశివారికి వ్యక్తిత్వ ఆకర్షణతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో మంచి పురోగతి పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ రాశివారికి శుభకార్యాలు, యాత్రలు, కొత్త కార్యక్రమాలు మొదలెట్టడానికి ఇది అనుకూల సమయం.

మీనం :

ఈ రాశివారికి ఈ గురు-శుక్రుల సంయోగం ఐదో స్థానంలో ఏర్పడుతోంది. ఫలితంగా పంచమ స్థానంలో ఉన్న గురువు ధనలాభం, ఐశ్వర్యం, కుటుంబ సౌఖ్యం, కార్యసిద్ధిని కలిగిస్తాడు. శుక్రుడు లాభం, సుఖం, ధన ధాన్య సమృద్ధి, మృష్టాన్న భోజనాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ముఖ్యంగా చదువులో విద్యార్థులు మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి అనుకూల పరిస్థితులెర్పడతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభానికి ఛాన్స్ ఉంది. సంతానానికి సంబంధించి గుడ్​న్యూస్ వినవచ్చు. కళలు, సాహిత్యం, సృజనాత్మక రంగాలలో ఉన్నవారికి విశేష గుర్తింపు లభించవచ్చని సూచిస్తున్నారు జ్యోతిష్యులు శంకరమంచి శివశాయి శ్రీనివాస్.

నోట్ : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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