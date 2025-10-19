అక్టోబర్ 22 నుంచి కార్తిక మాసం- ఏ రోజు ఏ పండుగ ఉందో తెలుసా?
కార్తిక మాసంలో విశేషమైన పండుగలు - పుణ్య తిథులు
Published : October 19, 2025 at 2:59 AM IST
Festivals In Karthika Masam : దీపావళి పండుగ పూర్తి కాగానే కార్తిక మాసం ఆరంభమవుతుంది. కార్తిక మాసం హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైనది. ముఖ్యంగా శివుడికి ప్రీతికరమైన ఈ మాసంలో నదీ స్నానాలు, దీపారాధనలు ఆచరిస్తే పుణ్యం కలుగుతుంది. ఈ మాసంలో చేసే దైవారాధనతో పాపాలు తొలగి మోక్షం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ మాసంలో ప్రదోషంలో చేసే శివారాధన అనంతకోటి పుణ్యఫలాన్ని ఇస్తుందని శాస్త్ర వచనం. ఇంతటి పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ఎలాంటి పండుగలు, పుణ్య తిధులు రానున్నాయో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
కార్తిక మాసం ఎప్పుడు?
ఆశ్వయుజ అమావాస్య అక్టోబర్ 21 వ తేదీ మంగళవారం సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఉంది కాబట్టి అక్టోబర్ 22 వ తేదీ బుధవారం నుంచి కార్తిక మాసం ప్రారంభమవుతుంది. నవంబర్ 20 గురువారం వరకు కార్తిక మాసం కొనసాగుతుంది. కార్తిక మాసంలో విశేషమైన పండుగలు - పుణ్య తిథులు ఇవే.
- అక్టోబర్ 21 వ తేదీ మంగళవారం: ఆశ్వయుజ అమావాస్య: కేదారగౌరి వ్రతం.
- అక్టోబర్ 22 వ తేదీ బుధవారం కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమి: కార్తిక మాసం ప్రారంభం, బలిపాడ్యమి, గోవర్ధనపూజ, ఆకాశదీపారంభం, కార్తిక స్నానారంభం.
- అక్టోబర్ 23 వ తేదీ గురువారం కార్తిక శుద్ధ విదియ: చంద్రోదయం, యమ ద్వితీయ, భగినీ హస్త భోజనం
- అక్టోబర్ 25 వ తేదీ శనివారం కార్తిక శుద్ధ చవితి: నాగుల చవితి, తిరుమల శ్రీవారి పెద్ద శేషవాహనం
- అక్టోబర్ 26 వ తేదీ ఆదివారం కార్తిక శుద్ధ పంచమి: నాగ పంచమి
- అక్టోబర్ 29 వ తేదీ బుధవారం కార్తిక శుద్ధ అష్టమి: తిరుమల శ్రీవారి పుష్పయాగ మహోత్సవానికి అంకురార్పణ, బుధాష్టమి
- అక్టోబర్ 30 వ తేదీ గురువారం కార్తిక శుద్ధ నవమి: కోటి సోమవారం, తిరుమల శ్రీవారి పుష్పయాగం
- అక్టోబర్ 31 వ తేదీ శుక్రవారం కార్తిక శుద్ధ దశమి: యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి జయంతి, ఇందిరాగాంధీ వర్ధంతి
- నవంబర్ 1వ తేదీ శనివారం కార్తిక శుద్ధ ఏకాదశి: చిలుక ఏకాదశి, నారాయణవనం శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి తెప్పోత్సవం ప్రారంభం
- నవంబర్ 2 వ తేదీ ఆదివారం కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి: కైశిక ద్వాదశి, క్షీరాబ్ది ద్వాదశి, తులసి కళ్యాణం, తిరుమల శ్రీవారి ఆస్థానం, చాతుర్మాస వ్రత సమాప్తం.
- నవంబర్ 4 వ తేదీ మంగళవారం కార్తిక శుద్ధ చతుర్దశి: వైకుంఠ చతుర్దశి
- నవంబర్ 5 వ తేదీ బుధవారం కార్తిక శుద్ధపౌర్ణమి: కార్తిక పౌర్ణమి, తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వరస్వామి సన్నిధిలో అన్నాభిషేకం, అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణం, ఆకాశదీపం, జ్వాలాతోరణం, సువర్ణముఖి తీర్ధ ముక్కోటి
- నవంబర్ 6 వ తేదీ గురువారం కార్తిక బహుళ పాడ్యమి: విశాఖ కార్తె ప్రారంభం
- నవంబర్ 8 వ తేదీ శనివారం కార్తిక బహుళ చవితి : సంకష్ట చతుర్థి
- నవంబర్ 14 వ తేదీ శుక్రవారం కార్తిక బహుళ దశమి: బాలల దినోత్సవం, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జన్మ దినోత్సవం
- నవంబర్ 15 వ తేదీ శనివారం కార్తిక బహుళ ఏకాదశి: ఉత్పత్తి ఏకాదశి, సర్వ ఏకాదశి.
- నవంబర్ 16 వ తేదీ ఆదివారం కార్తిక బహుళ ద్వాదశి: వృశ్చిక సంక్రమణం, తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ, శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి పవిత్రోత్సవం
- నవంబర్ 17 వ తేదీ సోమవారం కార్తిక బహుళ త్రయోదశి: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం, ధ్వజారోహణం.
- నవంబర్ 19 వ తేదీ బుధవారం కార్తిక బహుళ చతుర్దశి: మాసశివరాత్రి
- నవంబర్ 20 వ తేదీ గురువారం కార్తిక బహుళ అమావాస్య: కార్తిక అమావాస్య
- నవంబర్ 20 వ తేదీ అమావాస్యతో కార్తిక మాసం సమాప్తం అవుతుంది.
శివకేశవుల ఆరాధనకు శ్రేష్టమైన కార్తిక మాసంలో శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా పండుగలు జరుపుకుందాం. పుణ్య తిధులు పాటిద్దాం. సలక శుభాలు పొందుదాం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం