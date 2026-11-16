కార్తికంలో ఉపవాసం, చన్నీళ్ల స్నానం అవసరమా? - "పరాశర స్మృతి" ఏం చెప్తోందంటే!
చన్నీటి స్నానానికి బదులు ఇలా చేయండి - ఉపవాసాలకు బదులు ఇవి తీసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 12:21 PM IST
కార్తిక మాసంలో చన్నీటి స్నానం సహా కఠిన ఉపవాస నియమాలు పాటిస్తుంటారు. ఇలాంటి నియమాలు ఆరోగ్య రీత్యా అందరికీ సరికావంటున్నారు పండితులు. అంతే కాదు! హిందూ ధర్మం మానవతా దృక్పథానికి, ఆరోగ్య పరిరక్షణకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని చెప్తున్నారు. అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు శరీరాన్ని కష్టపెట్టుకోవడం ధర్మం కాదని, ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా మానసిక ప్రశాంతతను, ఆచార నిష్టను కాపాడుకోవచ్చని మన గ్రంథాలు నిరూపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు బాధితులు అతి చల్లని నీటితో తలస్నానం చేయడం, కఠినమైన ఉపవాసాలు ఉండటం ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన ప్రమాదాలను తీసుకొస్తుంది. ఏ ఒక్కరూ అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ కఠినమైన ఆచారాలను పాటించాల్సిన అవసరం లేదని, ఆరోగ్యం క్షీణించినప్పుడు శరీర తత్వానికి తగిన ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులు పాటించవచ్చని మన ధర్మశాస్త్రాలు (పరాశర స్మృతి, ధర్మసింధు) స్పష్టం చేశాయి.
చల్లని నీటి తలస్నానం - ఆరోగ్య ప్రమాదాలు
అతి చల్లని నీటిని ఒక్కసారిగా తలపై పోసుకోవడం వల్ల శరీరంలో 'కోల్డ్ షాక్ రెస్పాన్స్' కలుగుతుంది. చల్లని నీరు తగలగానే శరీర ఉష్ణోగ్రతను కాపాడుకోవడానికి రక్తనాళాలు ఒక్కసారిగా కుంచించుకుపోతాయి. దీనివల్ల గుండెకు రక్తాన్ని పంప్ చేయడానికి తీవ్రమైన ఒత్తిడి కలుగుతుంది.
అధిక రక్తపోటు, గుండెపోటు ముప్పున్న వారిలో రక్తపోటు ఆకస్మికంగా పెరిగి, గుండెపోటు లేదా పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. తలస్నానానికి గోరువెచ్చని, లేదా సాధారణ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన నీటినే వాడాలని ఆయుర్వేదం చెప్తోంది. అతి చల్లని నీటిని తలపై పోసుకోవడం వల్ల కఫ, వాత దోషాలు ప్రకోపించి నాడీ వ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
కఠిన ఉపవాసాల వల్ల కలిగే ప్రమాదాలు
ఉపవాసం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ప్రమాదకర స్థాయికి పడిపోయే అవకాశం ఉంది. కళ్లు తిరగడం, చెమటలు పట్టడం, స్పృహ కోల్పోవడంతో పాటు కిడ్నీలపై భారానికి దారితీస్తుంది.
ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో తప్పనిసరిగా వేసుకోవాల్సిన గుండె, బీపీ, షుగర్ మందులను ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవడం లేదా మానేయడం ప్రాణాంతకం కావచ్చు.
మినహాయింపులు, ప్రత్యామ్నాయాలు
మన శాస్త్రాలు శరీరాన్ని దైవ నిలయంగా భావిస్తాయి. అందుకే ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి ఆరోగ్యకరమైన శరీరమే మొదటి సాధనం అని కాళిదాసు, ధర్మశాస్త్రాలు పేర్కొన్నాయి.
చల్లని నీటి తలస్నానం :
అనారోగ్యం, వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారు గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయవచ్చని ధర్మసింధు, నిర్ణయసింధు గ్రంథాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అసలు స్నానమే చేయలేని స్థితిలో ఉంటే ప్రోక్షణ స్నానం చేయాలి. లేదా తడి వస్త్రంతో శరీరాన్ని తుడుచుకోవాలి.
ఆకలికి తట్టుకోలేని రోగులు, వృద్ధులు పాలు, పండ్లు, మజ్జిగ, లేదా తేలికపాటి సాత్వికాహారం తీసుకోవచ్చు. సగ్గుబియ్యం, కొబ్బరి నీళ్లు తీసుకుంటూ ఉపవాస దీక్షను కొనసాగించవచ్చు. ప్రాణరక్షణ కోసం తీసుకునే ఔషధాలు ఉపవాస భంగాన్ని కలిగించవని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
శాస్త్రాలు వివరించిన పంచ స్నానాలు :
మంత్ర స్నానం : శరీరంపై నీటిని నేరుగా పోసుకోలేని స్థితిలో, మంచంపై ఉన్నవారికి లేదా తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడేవారికి ఇది వర్తిస్తుంది.
కాయక స్నానం / భస్మ స్నానం : స్వచ్ఛమైన గోమయం లేదా యజ్ఞశాలలోని పవిత్ర విభూదిని (భస్మాన్ని) మంత్రపూర్వకంగా శరీరమంతా పూసుకొని, ఆపై పొడి వస్త్రంతో శరీరాన్ని శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి.
జల స్నానం : ఆయుర్వేద, ధర్మశాస్త్ర నిబంధనల ప్రకారం రోగగ్రస్తులు వేడి నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల కఫ, వాత దోషాలు శాంతించి శరీరం తేలికపడుతుంది.
మానసిక స్నానం : పూర్తిగా మంచం పట్టినవారు, కదల్లేని స్థితిలో ఉన్న దీర్ఘకాలిక రోగులు భగవంతుడిని తలచుకుంటూ దివ్యమైన జ్ఞాన గంగలో తన మనసును ముంచెత్తడమే 'మానసిక స్నానం'.
గాయత్రీ స్నానం : సంధ్యా సమయాలలో గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఆచరించే పద్ధతి.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.