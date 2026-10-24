భాగ్యనగరంలోని ప్రసిద్ధ తాడ్బండ్, పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు- వీటి విశిష్టత మీకు తెలుసా?
శని, మంగళవారం వస్తే చాలు హనుమంతుని ఆలయాలకు భక్తులు క్యూ కడతారు. ఈ క్రమంలో మన భాగ్యనగరంలో ప్రసిద్ధి చెందిన హనుమంతుని ఆలయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో, వాటి విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : October 24, 2026 at 4:01 AM IST
Famous Hanuman Temples in Hyderabad : 'హనుమ' ఈ పేరు వినగానే అందరి నోటా వచ్చే మాట 'జై శ్రీరామ్!' శ్రీరామునికి దాసానుదాసుడైన హనుమంతుడు అపారమైన భక్తికి, బలప్రతాపాలకు ప్రతీక! శత్రుభయం తొలగాలన్నా, జయం కలగాలన్నా హనుమను ఆశ్రయించాల్సిందే! సూర్యభగవానుని వద్ద నవవ్యాకరణాలు అభ్యసించిన ఈ వాయుపుత్రుడు శ్రీరాముని సేవలో తన జీవితాన్ని అంకితం చేసుకున్న ఆదర్శ భక్తుడు. శనివారం, మంగళవారం వస్తే చాలు హనుమంతుని ఆలయాలకు జనాలు క్యూ కడతారు. ఈ క్రమంలో మన భాగ్యనగరంలో ప్రసిద్ధి చెందిన హనుమంతుని ఆలయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం.
రామబంటు హనుమ
శివాలయం లేని ఊరు, హనుమ లేని శ్రీరాముడు ఉండనే ఉండరని లోకోక్తి! ఎక్కడెక్కడ రామనామం వినిపిస్తుందో అక్కడ హనుమ చేతులు జోడించి, ఆనందబాష్పాలు నిండిన నయనాలతో దర్శనమిస్తాడు. అపజయమే ఎరుగని హనుమ శ్రీరామునికి బంటుగా మారాడంటే ఆయన స్వామి భక్తి ఎంత గొప్పదో కదా! హనుమాన్ భక్తులు ప్రతి మంగళ, శనివారాలు హనుమ ఆలయాన్ని దర్శిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో మన భాగ్యనగరంలో వెలసిన హనుమంతుని ఆలయాలను ఒకసారి అక్షర వీక్షణం చేద్దాం.
శ్రీ తాడ్బండ్ వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయం
శ్రీ తాడ్బండ్ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయం భాగ్యనగరంలోని బోయినపల్లి సమీపంలో ఉన్న సిఖ్ విలేజ్లో వెలసిన ఉన్న అతి ప్రాచీన ఆంజనేయ స్వామి మందిరం. త్రేతాయుగంలోనే స్వామి ఇక్కడ స్వయంభువుగా వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. జాబాలి మహర్షి తపస్సుకు మెచ్చిన హనుమ ఆయన కోరిక మేరకు ఇక్కడ స్వయంభువుగా వెలిశాడంట!
ఆలయ చరిత్ర
మొఘలులు, రాజపుత్రులు, కుతుబ్ షాహీలు ఈ ఆలయ అభివృద్ధి కోసం ఎంతగానో కృషి చేయడం ఆనాటి మత సామరస్యానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. 19 వ శతాబ్దం ఆరంభంలో ఆంజనేయ స్వామి ఒక భక్తునికి స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి తన జాడను తెలియజేయగా, అప్పుడు ఆ భక్తుడు స్థానికుల సహాయ సహకారాలతో స్వామిని కనుగొని నూతన ఆలయాన్ని నిర్మించి స్వామికి పునఃప్రతిష్ఠ జరిపాడు. ఆనాటి నుంచి స్వామికి నిత్యపూజలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ స్వామిని పూజించడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు, ఆపదలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
ప్రధాన పండుగలు
తాడ్బండ్ వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో శ్రీరామనవమి, హనుమజ్జయంతి ప్రధాన పండుగలు. ఈ సందర్భంగా భాగ్యనగరంలో జరిగే శోభాయాత్ర గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. పాతబస్తీలో మొదలయ్యే ఈ శోభాయాత్ర తాడ్బండ్ వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయం వరకు కొనసాగి ఇక్కడే ముగుస్తుంది. హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ ప్రత్యేక హోమాలు, యజ్ఞయాగాదులు నిర్వహిస్తారు. భాగ్యనగర వాసులకు కొంగుబంగారంగా విరాజిల్లుతున్న తాడ్బండ్ వీరాంజనేయ స్వామి ప్రముఖ దర్శనీయ స్థలం.
శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి దేవాలయం - మోండా మార్కెట్
భాగ్యనగరంలో మరో ప్రసిద్ధ హనుమాన్ ఆలయం శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం. ఈ ఆలయం సికింద్రాబాద్ మోండా మార్కెట్ సమీపంలో వెలసి ఉంది.
ఆలయ విశేషాలు
ఈ ఆలయంలో హనుమ పంచముఖాలతో దర్శనమివ్వడం విశేషం. అహి రావణుని నుంచి రామలక్ష్మణులను కాపాడటానికి వారిద్దరి చుట్టూ వాలంతో కోట కట్టిన గాథకు ప్రతిరూపమే ఈ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం. ఈ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి హయగ్రీవ, గరుడ, నరసింహ, వరాహ, వానరమనే ఐదు ముఖాలతో దర్శనమిస్తాడు.
దర్శన ఫలం
ఈ పంచముఖ హనుమను దర్శిస్తే జ్ఞానం, దాస్యం, పరాక్రమం, ధైర్యం, శత్రుజయం అనే 5 సిద్ధులు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. శ్రీరామనవమి, హనుమజ్జయంతి ఇక్కడ ప్రధాన పండుగలు. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ స్వామికి విశేషంగా సింధూర పూజలు, ఆకు పూజలు నిర్వహిస్తారు. హనుమాన్ మాలా దీక్షాధారులు ఈ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. మన భాగ్యనగరంలో ఈ రెండు మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో ప్రసిద్ధ హనుమ ఆలయాలున్నాయి. మరో కథనంలో మరికొన్ని ఆలయాల విశేషాలు చూద్దాం.
జై శ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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