తెలంగాణలో స్వయంభువు గణపతి ఆలయాలు- కోరికలు తీర్చే మహిమాన్విత క్షేత్రాల విశేషాలివే!
విఘ్నాలను తొలగించే గణనాథుడు స్వయంభువుగా వెలసిన ఆలయాలు తెలంగాణలో అనేకం - ఈ పవిత్ర క్షేత్రాల్లో దర్శనం చేస్తే కోరికలు నెరవేరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం
Published : May 6, 2026 at 2:45 AM IST
Famous Swayambhu Ganapati Temples in Telangana: భక్తులు అడిగినంతనే సులభంగా అనుగ్రహించే దేవుడు విఘ్నేశ్వరుడు. విఘ్నాలు తొలగించే గణనాథుడు ఒకచోట సిద్ధి వినాయకుడిగా, ఇంకో చోట లక్ష్మీ గణపతిగా, వేరేచోట లంబోదరుడిగా, ఇలా ఒక్కోచోట ఒక్కో పేరుతో, ఒక్కో స్వరూపంతో కొలువుదీరి భక్తుల కోర్కెలు నెరవేరుస్తుంటాడు. తెలంగాణలో గణనాథుడు వెలసిన ఆలయాలు అనేకం ఉన్నాయి. వాటిల్లో ముఖ్యంగా గణపతి స్వయంభువుగా వెలిసిన కొన్ని క్షేత్రాలు నిత్యం భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటాయి. అలాంటి ప్రసిద్ధి చెందిన గణనాథుని స్వయంభువు క్షేత్రాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
చింతలు తీర్చే రేజింతల్ సిద్ధి వినాయకుడు
సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ పట్టణానికి 13 కిలోమీటర్ల దూరంలో రేజింతల్ క్షేత్రంలో వెలసిన ఈ గణపతి క్షేత్రం స్వయంభువు గణపతి ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ క్షేత్రంలో గణనాథుడు దక్షిణాభిముఖంగా కొలువుదీరి, విలక్షణంగా విగ్రహమంతా సింధూరంతో నిండి ఉంటుంది. గణేశ పురాణం ప్రకారం సింధూర గణపతిని పూజిస్తే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని అంటారు. ఈ ఆలయానికి రెండు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. స్వయంభువుగా వెలసిన ఈ స్వామి విగ్రహం ఏటా నువ్వు గింజంత పరిమాణంలో పెరుగుతుందని చెబుతారు. ఇక్కడ గణపతిని దర్శించుకొని ఆలయంలో ముడుపు కడితే వివాహం జరుగుతుందని, సంతానం కలుగుతుందని విశ్వసిస్తారు. సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్ నుంచి రేజింతల్కు రవాణా సౌకర్యం ఉంది.
కొండంత స్వామి
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా తిమ్మాజిపేట మండలం ఆవంచలో మరో స్వయంభువు వినాయకుడు వెలసి ఉన్నాడు. ఇక్కడ గణపతి ఏకశిలా వినాయకునిగా కొలువుదీరి ఉండడం విశేషం. ఐశ్వర్య గణపతిగా కొలిచే ఈ గణనాథుడి ఎత్తు 30 అడుగులు. దేశంలో ఇంత ఎత్తైన వినాయకుడి ఏకశిలా విగ్రహం మరెక్కడా లేదు. సుమారు వెయ్యేళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ విగ్రహాన్ని పశ్చిమ చాళుక్య రాజు ప్రతిష్టించినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. పచ్చని పొలాల మధ్య గంభీరంగా కొలువైన లంబోదరుడి దర్శనం కోసం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా భక్తులు తరలివస్తారు. ఆవంచ క్షేత్రం జడ్చర్ల నుంచి 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.
శ్వేతార్కమూల గణపతి
వరంగల్ పట్టణం కాజీపేటలో వెలసిన మరో స్వయంభువు గణపతి శ్వేతార్కమూల గణపతి! శ్వేతార్కం అంటే తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు. ఈ చెట్టును గణపతికి ప్రతి రూపంగా భావిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం వందేళ్లు దాటిన శ్వేతార్క వృక్షం మూలంలో గణపతి ఆకృతి వస్తుందని చెబుతారు. కాజీపేటలోని గణపతి ఇలా శ్వేతార్క వృక్షం వేరు లో వెలసిన గణనాథుడే! ఇక్కడ గణపతి తూర్పు అభిముఖంగా కొలువుదీరి తనను ఆశ్రయించిన భక్తుల సమస్త కోరికలు నెరవేరుస్తాడని ప్రతీతి. ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడిన ఈ గణనాథుడి సన్నిధి బుధవారాల్లో, పర్వదినాల్లో, గణేష్ నవరాత్రుల్లో వేలాది భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది.
భాగ్య నగరంలో భాగ్యాలు ప్రసాదించే లష్కర్ గణపతి
జంట నగరాల్లో సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో ఉన్న సిద్ధివినాయకుడి గుడి అందరికీ సుపరిచితమే! ఈ వినాయకుడు భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా ప్రసిద్ధి. రెండు శతాబ్దాల కిందట ఇప్పుడు ఆలయం ఉన్న ప్రాంతంలో ఓ బావిలో ఈ విగ్రహం దొరికిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆనాటి నుంచి లష్కర్ గణపతికి ఏటా భక్తులు పెరుగుతూనే ఉన్నారు. ఇక్కడ స్వామి సిద్ధి వినాయకుడిగా పూజలు అందుకుంటున్నాడు. ప్రధాన ఆలయంలో శివుడు, అమ్మవారు, వేంకటేశ్వరస్వామి, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, ఆంజనేయుడు, శనీశ్వరుడు, రాహు-కేతు ఉప ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ భక్తులు కొంగుచాచి అడిగితే తీరని కోరికంటూ ఉండదని అంటారు. గణేశ నవరాత్రులు ఇక్కడ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. అంతేకాదు ప్రతి మాసంలో వచ్చే సంకటహర చతుర్థి ఇక్కడ ఘనంగా జరుగుతుంది. మన తెలుగు రాష్ట్రంలో మనకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న ఈ స్వయంభువు గణపతి ఆలయాలను మనం కూడా దర్శిద్దాం. గణపతి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ గణాధిపతయే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
