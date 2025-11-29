నరసింహుడు సంచరించిన తొమ్మిది ప్రదేశాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయ్!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న నవ నారసింహ క్షేత్రాల వివరాలు మీకోసం
Published : November 29, 2025 at 5:00 AM IST
Nava Narasimha Kshetras : దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు ఎన్నో అవతారాలు ధరించాడు. తన భకుడైన ప్రహ్లాదుని రక్షించడానికి, శ్రీహరి ద్వేషి అయిన హిరణ్యకశ్యపుని సంహారం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు ధరించిన అవతారమే నరసింహావతారం. శ్రీహరి నరసింహావతారంలో హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించిన తరువాత అనేక ప్రాంతాలలో సంచరించాడు. నారసింహుడు సంచరించిన పవిత్ర ప్రదేశాలే నవ నారసింహ క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ నవ నారసింహ క్షేత్రాలను దర్శిస్తే నవగ్రహ దోషాలు దూరమవుతాయని విశ్వాసం. ఈ కథనంలో నవ నారసింహ క్షేత్రాలు ఎక్కడున్నాయి? వాటి విశేషాలేమిటో తెలుసుకుందాం.
నవ నారసింహ క్షేత్రాల విశిష్టత
నరసింహుడు హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించి వికటాట్టహాసం చేస్తూ అహోబిలం కొండల్లో తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తూ, వివిధ రూపాల్లో వెలిశాడని చెబుతారు. కాలక్రమేణా ఈ తొమ్మిది ప్రదేశాలు నవ నరసింహ క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. అవేమిటో చూద్దాం.
అహోబిలం
నవ నారసింహ క్షేత్రాలలో ప్రధానమైనది అహోబిలం. ఈ క్షేత్రం కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డ నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. శ్రీ మహా విష్ణువు నరసింహావతారంలో హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించింది ఇక్కడే అని అంటారు. ఇక్కడ నరసింహ స్వామి ఉద్భవించిన స్తంభాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. నరసింహ స్వామి హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించడం చూసి దేవతలు "ఆహా!" అన్నారంట! క్రమంగా ఇదే అహోబిలం మారింది.
మాల్యాద్రి
నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో రెండోది ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు నుంచి పామూరుకు వెళ్లే మార్గంలో వలేటివారి పాలెంలో వెలసి ఉంది. ఇక్కడ నరసింహా స్వామి స్వయంభువుగా వెలిసాడు. ఇక్కడ స్వామి వెలసిన కొండ 'మాల' ఆకారంలో ఉండడం వల్ల ఈ కొండను మాలకొండ అనేవారు. క్రమేణా ఇదే మాల్యాద్రిగా మారింది. ఇక్కడ కేవలం శనివారం మాత్రమే స్వామి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతిస్తారు. మిగిలిన ఆరు రోజులు ఇక్కడ నరసింహా స్వామిని దేవతలు, ఋషులు దర్శించుకుంటారు.
అంతర్వేది
నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో మూడోది అంతర్వేది. గోదావరి నది ఇక్కడ సముద్రంలో కలుస్తుంది. వశిష్ట మహర్షి కోరిక మేరకు ఇక్కడ నరసింహుడు వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అందుకే నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఈ క్షేత్రం అత్యంత మహిమాన్వితమైనదని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ధర్మపురి
నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో నాలుగోది ధరపురి నరసింహ క్షేత్రం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ పట్టణానికి 75 కిలోమీటర్ల దూరంలో పవిత్ర గోదావరి తీరంలో వెలసిన ఈ క్షేత్రంలో స్వామిని దర్శిస్తే యమ బాధలు ఉండవని ఆలయం స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అందుకే ధర్మపురికి పోతే యమపురి ఉండదనే నానుడి వచ్చింది.
మంగళగిరి
నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో అయిదవది మంగళగిరి పానకాల నరసింహస్వామి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం గుంటూరు జిల్లాలో ఉంది. ఇక్కడ స్వామికి భక్తులు సమర్పించే పానకం అంటే ఎంతో ప్రీతి. ఇక్కడ భక్తులు స్వామికి ఎంత పానకం సమర్పిస్తే అందులో సగం స్వామి స్వీకరించి మిగిలిన సగం భక్తులకు ప్రసాదంగా విడిచి పెడతాడు. ఆలయమంతా పానకం ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ ఒక్క చీమ కానీ, ఈగ కానీ కనబడక పోవడం విశేషం.
పెంచలకోన
నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఆరవది పెంచలకోన నరసింహ స్వామి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం నెల్లూరు జిల్లా రాపూరు మండల కేంద్రంలోని పెంచలకోనలో వెలసి ఉంది. ఈ క్షేత్రంలో నరసింహ స్వామి చెంచులక్ష్మి సమేతుడై వెలసి ఉన్నాడు. ఇక్కడ స్వామిని పెనుశిల లక్ష్మీనృసింహస్వామి గా కొలుస్తారు.
యాదాద్రి
నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఏడవది యాదగిరి శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ స్వామి క్షేత్రం, ఈ క్షేత్రం తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ నగరానికి 65 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇక్కడ స్వామి లక్ష్మి నృసింహుడు, జ్వాలా, యోగానంద, గండభేరుండ, ఉగ్ర అనే పంచ రూపాల్లో వెలసి ఉండడం విశేషం. యాదాద్రిలో నరసింహుని దర్శించుకుంటే సకల రోగాలు నయమవుతాయని విశ్వాసం.
సింహాద్రి
నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఎనిమిదో క్షేత్రం సింహాచలం. ఈ క్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్టణానికి సమీపంలోని తూర్పు కనుమల్లో సముద్ర మట్టానికి 800 అడుగుల ఎత్తులో వెలసి ఉంది. ఇక్కడ నరసింహుడు వరాహ నరసింహ మూర్తుల సమ్మేళనంగా దర్శనమిస్తాడు. ఇక్కడ స్వామిని ప్రహ్లాదుడు తొలుత పూజించాడంట! ప్రతి అక్షయ తృతీయ రోజు ఇక్కడ స్వామివారికి చందనోత్సవం ఘనంగా జరుగుతుంది. అలాగే గురుపూర్ణిమ రోజు గిరిప్రదక్షిణ కూడా వైభవంగా జరుగుతుంది.
వేదాద్రి
నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఆఖరిది, తొమ్మిదో క్షేత్రం వేదాద్రి కృష్ణానది ఒడ్డున చిల్లకల్లుకి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసి ఉంది. హిరణ్యకశ్యపుని సంహారం తరువాత స్వామి ఇక్కడ జ్వాల, సాలగ్రామ, యోగానంద, లక్ష్మి నరసింహ, వీర నరసింహ అనే అయిదు అంశాలతో ఆవిర్భవించినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.
వేద, పురాణ, ఇతిహాసాల్లో వివరించిన ప్రకారం నవ నరసింహ క్షేత్రాలను దర్శించుకుంటే నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని తెలుస్తోంది. ఈ తొమ్మిది నరసింహ క్షేత్రాల్లో స్వామి స్వయంభువుగా వెలసి ఉండడం విశేషం.
మానవజన్మ ఎత్తిన ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో తప్పకుండా దర్శించాల్సిన క్షేత్రాలు నవ నరసింహ క్షేత్రాలు.
ఓం నమో నారసింహాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.