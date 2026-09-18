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జాతకంలో 'ఏలినాటి శని' ఉందా? - శనివారం ఇలా చేస్తే దోషాలు తొలగి, శుభ ఫలితాలు!

'ఏలినాటి శని' అంటే భయపడాల్సిన పని లేదు - ఈ పరిహారాలతో ఉపశమనం పొందవచ్చంటున్న పండితులు!

Elinati Shani Remedies
ఏలినాటి శని (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 6:50 PM IST

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Elinati Shani Remedies : మనలో చాలా మందిని ఎక్కువగా భయపెట్టే జాతక దోషాల్లో ఒకటి ఏలినాటి శని. అప్పటివరకు సాఫీగా సాగిపోతున్న జీవితంలో ఒక్కసారిగా ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నా, ఎంత కష్టపడినా ఫలితం దక్కకుండా మానసిక ఆందోళనలు వెంటాడుతున్నా 'నాకు ఏలినాటి శని నడుస్తోందా?' అని భయపడటం సహజం. అసలు ఏడున్నర సంవత్సరాల పాటు సాగే ఈ శని ప్రభావం నిజంగానే అంత భయంకరమైందా? లేక జీవితాన్ని సరైన దారిలో పెట్టే ఒక గుణపాఠమా? ఈ ఏలినాటి శని గురించి పూర్తి వివరాలు, దాని వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఏలినాటి శని గురించి ఎక్కువ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదంటున్నారు జ్యోతిష్య పండితులు. ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ముప్పై సంవత్సరాలకోసారి తప్పనిసరిగా వచ్చి ఏడున్నరేళ్లు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. నిజానికి శనిని తిట్టుకోనవసరం లేదంటున్నారు. శని ఆయుఃకారకుడు. మందగమనుడు గనక తలపెట్టిన పనులను కాస్త ఆలస్యం చేస్తాడే తప్ప అసలు చేయకుండా ఉండడని చెబుతున్నారు. వివాహాలు, పదోన్నతులు వంటి ఏ శుభ కార్యాలైనా కేవలం శని మూలంగా ఆగవని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. అవి కావడం లేదంటే శనే కాకుండా జాతకంలో ఇతర గ్రహ ప్రభావాలు కూడా ఉంటాయనే విషయాన్ని గమనించాలని సూచిస్తున్నారు పండితులు.

'శని' ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

ఏలినాటి శని ప్రభావం ఏడున్నర సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఏలినాటిని ఏడునాడు అని కూడా అంటారు. నాడు అనగా అర్ధ‌భాగం అని అర్థం. జాతకచక్రంలో 12 రాశులు ఉంటాయి. గ్రహాలు ఆయా రాశుల్లో ప్రవేశించిన టైమ్​లో గ్రహ ప్రభావం స్టార్ట్ అవుతుంది. శని గ్రహం 12, 1, 2 స్థానాల్లో ప్రవేశిస్తుంది. ఒక్కోస్థానంలో శని రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉంటాడు. దీంతో మొత్తంగా ఏడున్నర ఏళ్లు శని ఉంటాడని అర్థం. శనిని పాపగ్రహంగా చెబుతుంటారు. అందుకనే కష్టాలు కలుగుతాయి. ఈ గ్రహం మన రాశిలో ఉన్నప్పుడు ప్రాణభయం, ధనం లేకపోవడం, ఒకవేళ వచ్చినా వెళ్లిపోవడం, మంచిస్థానం నుంచి అథ‌మ‌స్థానానికి వెళ్లిపోవడం తదితరాలు జరుగుతాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య పండితులు.

శని మన రాశిలో ప్రవేశించినా కొన్ని మంచిపనులు చేసేందుకు దోహదం చేస్తాడంటున్నారు. ఉదాహ‌ర‌ణ‌కు పెళ్లి, ఇంటి నిర్మాణం, ఉద్యోగం వంటివి. అయితే వీటి వెనుక చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. మ్యారేజ్ జరిగితే చాలా ఖ‌ర్చ‌ు అవుతుంది. అలాగే ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి చేయడమో లేక ఇంటిని కొనుగోలు చేస్తే అనంతరం ఆర్థిక వనరులకు ఇబ్బంది ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు. ఒక ఉద్యోగి ఇంటిని కొనుగోలు చేస్తే అతడి నెల శాలరీ నుంచి నెలవారీగా వాయిదాలు చెల్లించవలసి ఉండటం వంటివాటితో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయంటున్నారు.

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శని దోషాన్ని తగ్గించే పరిహారాలిలా!

  • కొన్ని పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా శని దోష ప్రభావాన్ని కొంతమేర తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య పండితులు.
  • శని దోష ప్రభావ తీవ్రతను తగ్గించుకునేందుకు విష్ణుసహస్రనామం, సుందరాకాండ పారాయణం, ఆదిత్యహృదయం, భగవంతుని ప్రార్థన చేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. దీంతో పాటు తీర్థయాత్రలు, వ్రతాలు ఆచరించాలని చెబుతున్నారు.
  • శనివారం రోజు అరచేతి వెడల్పున్న నల్లవస్త్రంలో నల్ల నువ్వులను మూటలా కట్టి శనీశ్వరుడికి దానితో దీపారాధన చేయాలి. లేదా నవగ్రహాలకు తొమ్మిదిసార్లు ప్రదక్షిణచేసి, శనిదేవుడికి నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించినా ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. తొమ్మిది వారాలు ఇలా చేస్తే దోషాలు, కష్టనష్టాలు దూరమవుతాయన్నది శాస్త్రవచనం.
  • ఏలినాటి శని దోషం నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి పరమేశ్వరుని పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపించాలి. పక్షులకు ఆహారం వేయాలని సూచిస్తున్నారు.
  • ముఖ్యంగా కాకులకు ఆహారం పెడితే మంచిదంటున్నారు. ఆవులకు ఆహారం వేయడంతో పాటు నల్ల చీమలకు చక్కెర వేయడం వంటి కార్యాలతో శని ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • యాచకులు, దివ్యాంగులకు పెరుగన్నం పెట్టినా శని తీవ్రత తగ్గుతుందని చెబుతారు పెద్దలు. అన్నింటికన్నా మనస్సును స్థిరంగా, పవిత్రంగా ఉంచుకొని ఆ పరమేశ్వరుని ఆరాధనలో ఉంటే ఏ గ్రహ ప్రభావమూ మనపై పడదంటున్నారు.
  • ఏలినాటిశని దోష నివారణకు ఈ పరిహారం కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. అదేంటంటే, ఇనుముతో ఒక చిన్న శని విగ్రహాన్ని తయారు చేయించాలి. తర్వాత దాన్ని మట్టికుండ లేదా ఇనుపపాత్రలో ఉంచాలి. దాని మీద నల్లటి క్లాత్ కప్పి, పూలూ గంధంతో పూజించి నువ్వులు, పులగంతోపాటు శక్తికొద్దీ దానం చేస్తే ఏలినాటి శని నివృత్తి అవుతుందని సూచిస్తున్నారు జ్యోతిష్య పండితులు.

ముఖ్యగమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. అంతే కానీ, వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవనే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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