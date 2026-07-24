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ఏకాదశికి పేలపిండికి సంబంధమేంటి? - రుచికరంగా ఇలా చేద్దాం!

- రేపే తెలుగువారి తొలి పండగ తొలిఏకాదశి - పర్వదినం విశిష్టతతోపాటు పేల పిండిని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం

Ekadashi
Ekadashi (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 11:16 AM IST

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Ekadashi : తొలి ఏకాదశి పేరు చెబితేనే తెలుగు లోగిళ్లలో ఎక్కడలేని ఆనందం వచ్చేస్తుంది. అవును మరి. అది తొలి పండగ. అందుకే ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశిని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అయితే పండగ ఏదైనా పూజలు, వ్రతాలు కామన్. రకరకాల నైవేద్యాలు కూడా ప్రతీ పండగలో కనిపించేవే. కానీ, తొలి ఏకాదశికి మాత్రమే సొంతమైన నైవేద్యం పేలపిండి. ఏకాదశి రోజున దీన్ని తినడమనేది తరాలుగా వస్తున్న మన సంప్రదాయం. అందుకే చాలా మంది దీన్ని పేలాల పండగ అనికూడా పిలుస్తారు. మరి ఇంతకీ ఈ పండక్కి, పేలాలకు ఉన్న సంబంధం ఏంటో తెలుసుకోవడంతోపాటు, దాన్ని అత్యంత రుచికరంగా ఎలా తయారు చేయాలో కూడా తెలుసుకుందాం.

పురాణాలు చెబుతున్న దాని ప్రకారం, తొలి ఏకాదశి రోజునే విష్ణుమూర్తి యోగ నిద్రలోకి వెళతాడట. అందుకే శ్రీమహావిష్ణువుకి పేల పిండిని నైవేద్యంగా సమర్పించి, ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులంతా తింటారు. దీనికన్నా ముందు స్వామికోసం ఉపవాసం ఉంటారు. ఆ తర్వాతనే ఈ పిండిని స్వీకరిస్తారు.

ఆనందం, ఆరోగ్యం :

భగవంతుడికోసం ఉపవాసం చేయడం భక్తులకు ఎంతో ఆనందం. అయితే మనసు సంతోషంగా ఉన్నప్పటికీ శరీరం నీరసించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే, ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండేందుకే ఈ పేలపిండిని తింటారట. జొన్న, మొక్కజొన్న, నెయ్యి, బెల్లం కలిపిన ఈ పిండి చక్కటి పౌష్టికాహారం. అంతేకాదు, వానా కాలం ఆరంభంలో సీజనల్​ వ్యాధులు వస్తాయి. ఉష్ణోగ్రతలు వేగంగా మారిపోడం వల్ల జీర్ణశక్తి కూడా మందగిస్తుంది. అలాంటప్పుడు జొన్నల్లోని పీచుపదార్థం జీర్ణవ్యవస్థను సక్రమంగా నడుపుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది. నిజానికి ఈ మాసం మొత్తం పేలపిండిని తినేవారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఈ పిండిని తింటూ ఎంతో ఆనందిస్తారు. మరి, ఇలాంటి ఆరోగ్యకరమైన దైవ ప్రసాదం, మనుషులకు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ఈ నైవేద్యాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • జొన్నలు లేదా మొక్కజొన్నలు - 2 కప్పులు (కావాలంటే రెండూ కలుపుకోవచ్చు)
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • యాలకులు - నాలుగైదు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు, బాదం - (ఆప్షనల్)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ మీద మూకుడు పెట్టి, అందులో జొన్నలు, మొక్క జొన్నలు విడి విడిగా వేయించుకోవాలి. వేగుతున్నప్పుడు పాప్​ కార్న్​ మాదిరిగా విచ్చుకుంటాయి.
  • అన్నీ ఒకేసారి పోసేయకూడదు. సరిగా విచ్చుకోవచు. విడతల వారీగా అన్నింటినీ ఇలా చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వాటిని మిక్సీ జార్​లో వేసుకొని, యాలకులు కూడా యాడ్ చేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ పిండిలో తురిమిన బెల్లం కూడా వేసి కలుపుకోవాలి.
  • డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్​ చేయాలని అనుకునేవారు ఒక చిన్న బాణలిలో నెయ్యి వేడి చేసి, జీడిపప్పు, బాదం ముక్కలు దోరగా వేయించాలి.
  • తర్వాత వాటిని కూడా పిండిలో కలిపితే సరి. అద్దిరిపోయే పేలాల పిండి సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఒకవేళ పేలాలు నేరుగా కావాలంటే మార్కెట్లో కూడా లభిస్తాయి
  • ఇక డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి ఇప్పుడు వేస్తున్నారుగానీ, నిజానికి పాతకాలం నాటి పేలాల పిండిలో ఇవేవీ వేసేవారు కాదు. అయినా అద్భుతమైన రుచికరంగా ఉంటుంది.

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