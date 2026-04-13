దక్షిణ కాశీగా కుండలేశ్వర స్వామి ఆలయం- ఇక్కడ గోదావరిలో రోజూ పుష్కరాలే!
తూర్పు గోదావరిలో పవిత్ర గోదావరి తీరాన వెలసిన కుండలేశ్వర స్వామి ఆలయం- దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి- వృద్ధ గౌతమి స్నానం, కుండలేశ్వర దర్శనం ప్రత్యేకతలు ఇవే
Published : April 13, 2026 at 2:58 AM IST
Kundaleswara Swamy Temple Significance : పవిత్ర గోదావరి నదీ తీరాన వెలసిన పార్వతీ సమేత కుండలేశ్వర స్వామి ఆలయం అతి ప్రాచీనమైనది. మార్కండేయ మహర్షి చంద్రశేఖరాష్టకం లో 'కుండలీకృత కుండలేశ్వర కుండలం వృషవాహనం' అంటూ ఈ ఆలయాన్ని స్తుతించారంటే ఆయనకు పూర్వం నుంచి ఉన్న అతి ప్రాచీన దేవాలయమే కుండలేశ్వర స్వామి ఆలయం. కాశీ క్షేత్రానికి ఎంతటి ప్రాముఖ్యత ఉందో అంతటి ప్రాముఖ్యత ఈ క్షేత్రానికి కూడా ఉండడం వల్ల ఈ క్షేత్రాన్ని దక్షిణ కాశీగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అతి ప్రాచీనమైన ఈ కుండలేశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆలయం ఎక్కడుంది?
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గోదావరి నదీ తీరాన వెలసిన పుణ్యక్షేత్రం కుండలేశ్వర స్వామి ఆలయం. ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు స్వయంభూ శివలింగంగా వెలసి ఉన్నాడు. ఈ శివలింగం చెవి కుండలాల ఆకారంలో ఉండటం వల్ల ఈ స్వామిని కుండలేశ్వర స్వామిగా పిలుస్తారు. కుండలేశ్వర స్వామి వారు వెలసినందునే ఈ క్షేత్రానికి "కుండలేశ్వరం" అన్న పేరు వచ్చిందట.
పరమ పావని "వృద్ధగౌతమి"
కుండలేశ్వరస్వామి ఆలయం "వృద్ధగౌతమి" తీరాన ఉంది. స్కంద పురాణంలో వివరించిన ప్రకారం కాశీ యాత్రకు వెళ్లేవారు ముందుగా వృద్ధ గౌతమిలో స్నానం చేసి కుండలేశ్వరుని దర్శించుకుని అపుడు కాశీకి బయలుదేరాలట. ఈ క్షేత్రం అంతటి ప్రశస్తమైనది. అందుకే దీనిని దక్షిణ కాశీగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
వృద్ధ గౌతమి విశిష్టత
శివుని ఆజ్ఞ మేరకు కాశీని విడిచి పెట్టాల్సి వచ్చిన వ్యాస మహర్షి విశ్వేశ్వరుని దర్శించుకోలేని తన దురవస్థకు చింతిస్తూ ఆ దుఃఖోపశమనం కోసం అనేక దివ్యధామాలు దర్శించుకుంటున్న తరుణంలో ఈ కుండలేశ్వరం వచ్చాడు. దక్షయజ్ఞం తరువాత యోగాగ్నిలో దగ్ధమైన సతీదేవి చెవి కుండలం పడిన ఈ క్షేత్రంలో గోదావరి స్నానం చేసి కుండలేశ్వర స్వామిని దర్శించిన తరువాత వ్యాసుడు కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించుకున్న అనుభూతిని పొందారు.
గోదావరికి వ్యాసుని వరం
వ్యాస మహర్షి తక్షణం ఇక్కడ ప్రవహిస్తున్న గోదావరి నదికి ఒక అద్భుతమైన వరం ప్రసాదించాడట! అదేమిటంటే భారతదేశంలో ప్రవహించే ప్రతి నదికీ 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పుష్కరాలు వస్తాయి. కానీ ఇక్కడి వృద్ధ గౌతమి నదికి మాత్రం ప్రతిరోజూ పుష్కరాలే అని వ్యాస మహర్షి వరం ప్రసాదించాడు! కనుక ఆ రోజు ఈరోజు అని లేకుండా ఏ రోజైనా ఈ క్షేత్రంలోని గోదావరి నదిలో స్నానం చేసిన వారికి పుష్కర స్నాన ఫలం వస్తుందని వ్యాసమహర్షి అనుగ్రహించాడు.
గంగమ్మ స్నానం చేసే పవిత్ర తీర్థం
మనమందరం కాశీ వెళ్లి పరమ పావని అయిన గంగానదిలో స్నానం చేసి మన పాపాలు తొలగించుకుంటాం. మన పాపాలతో కలుషితమైన గంగమ్మ తల్లి రోజూ రాత్రి పూట వచ్చి ఇక్కడ గోదావరిలో స్నానం చేసి తన పాపాలను తొలగించుకుని వెళ్తుందట!
సముద్రుని కానుకలు
ప్రతి నది పరవళ్లు తొక్కుతూ సముద్రంలో కలవడం సహజమే! తనలో కలవడానికి ఉరకలేస్తూ వస్తున్న వృద్ధ గౌతమికి సముద్రుడు ఎదురెళ్లి రెండు కుండలాలను బహుకరించాడంట! అందులో ఒక కుండలం శివ స్వరూపంగా గోదావరి నదీ గర్భంలో అదృశ్యంగా ఉంటుంది. రోజూ బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో నారదాది మునీంద్రులు, దేవతలూ, యక్ష, కిన్నెర కింపురుషులు వచ్చి సముద్ర గర్భంలో శివ స్వరూపంగా ఉన్న కుండలేశ్వరునికి పూజ చేసుకుని తరిస్తారు. దేవతలు కుండలేశ్వరుని సేవించుకునే సమయంలో వేదపారాయణ చేస్తారట. ఈ క్షేత్రంలో ప్రశాంతంగా కూర్చుని ధ్యానం చేసుకోగలిగితే మనం కూడా ఈ వేదఘోష ఇప్పటికీ వినవచ్చు.
ఆలయ విశేషాలు
సముద్రుడు బహుకరించిన రెండవ కుండలం మానవులు సేవించు కోవటానికి అనువుగా కుండలేశ్వరునిగా భూమి మీద వెలసి ఉన్నాడు. ఇదే మనం దర్శించుకునే కుండలేశ్వర స్వామి ఆలయం. గర్భాలయంలో శివుడు స్వయంభువుగా వెలసిన శివలింగం. ఈ శివలింగం కుండలం ఆకారంలో ఉంటుంది. కుండలేశ్వర స్వామి ఆలయం దేవాలయ గోపురం మీద వివిధ శివ రూపాలు, శివలీలలు చెక్కి ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు.
ఉపాలయాలు
ఆలయ ప్రాంగణంలోకి అడుగు పెట్టగానే ఉత్తరాన చండీశ్వరుడు, ఈశాన్యం మూల కాలభైరవుని ఆలయాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. ఆలయ ప్రాకారంలో దుర్గమ్మ వన దుర్గగా వెలసి ఉంది. అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో కుడి ప్రక్క చిన్న ఉపాలయంలో క్షేత్రపాలకుడైన రుక్మిణీ సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. అలాగే దక్షిణామూర్తి, వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఉపాలయాలు కూడా ఉంటాయి. శివయ్య దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులను ఆశీర్వదిస్తున్నట్లుగా అభయముద్రలో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
పూజోత్సవాలు
రోజూ కుండలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో త్రికాల పూజలు, ధూప దీప నైవేద్యాలు జరుగుతాయి. ప్రతి సోమవారం శివునికి అభిషేకం జరుగుతుంది. మహాశివరాత్రి, హనమజ్జయంతి పండుగలు ఇక్కడ అంగ రంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. ఇక కార్తిక మాసం నెల రోజులు ఈ క్షేత్రం శివ నామంతో పులకించి పోతుంది. కార్తిక పౌర్ణమి రోజు జ్వాలాతోరణం ఉత్సవం కూడా జరుగుతుంది.
కుండలేశ్వరస్వామి దర్శనంతో సకల మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం. మనం కూడా కుండలేశ్వర స్వామిని దర్శించి మన మనోభీష్టాలను నెరవేర్చుకుందాం. ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.