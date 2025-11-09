ఆంధ్రా శబరిమల- అక్కడ మకరజ్యోతిని దర్శిస్తే మోక్షం ఖాయం!
శబరిమల తరహాలో ఆంధ్రాలో అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం- దీని విశేషాలు ఏమిటో మీకు తెలుసా!
Published : November 9, 2025 at 4:01 AM IST
Dwarapudi Ayyappa Swamy Temple History: కేరళ రాష్ట్రంలో వెలసిన ప్రముఖ పుణ్య క్షేత్రం శబరిమల. అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం అనగానే అందరికి గుర్తొచ్చేది శబరిమల మాత్రమే! అయ్యప్ప మాల ధరించిన దీక్షాధారులు శబరిమలకు వెళ్లి స్వామిని దర్శించి, దీక్ష విరమించడం తెలిసిందే! అయితే శబరిమల తరహాలో అంతే సమానమైన ఖ్యాతి కలిగిన మరో అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెలసి ఉంది. ఈ క్షేత్ర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ అయ్యప్ప?
అయ్యప్ప స్వామిని హరిహరసుతుడుగా, ధర్మశాస్తాగా, మణికంఠుడిగా వ్యహరిస్తూ పూజిస్తారు. క్షీర సాగర మధనంలో ఉద్భవించిన అమృతాన్ని దేవదానవులు పంచి పెట్టే సమయంలో శ్రీ మహా విష్ణువు మోహిని అవతారాన్ని స్వీకరిస్తాడు. మోహిని అవతారంలో ఉన్న విష్ణువును చూసి శివుడు మోహిస్తాడు. హరిహరుల అవ్యానుజమైన దైవిక అనురాగానికి ప్రతిరూపమే అయ్యప్ప స్వామి. అయ్యప్ప మహిషి అనే రాక్షసిని సంహరించిన తర్వాత శబరిమల కొండల్లో వెలిశారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
శబరిమల అయ్యప్ప దీక్ష
శబరిమల కేరళ రాష్ట్రంలో వెలసి ఉంది. ఏడాదిలో కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఈ ఆలయాన్ని తెరచి ఉంచుతారు. అయ్యప్ప మాల ధరించిన దీక్షాధారులు మండలం అంటే 41 రోజుల కఠిన దీక్ష తరువాత అయ్యప్పను దర్శించి తమ దీక్షను విరమిస్తుంటారు. విజయదశమి నుంచి మకర సంక్రాతి వరకు కొనసాగే ఈ అయ్యప్ప మాల ధారణ ఎన్నో కఠినమైన నియమాల తోరణం. దక్షిణ భారతదేశంలో బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న అయ్యప్ప స్వామి పూజతో ఆధ్యాత్మిక ఆనందం, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం.
శబరిమలకు ప్రత్యామ్నాయం
కేరళ రాష్ట్రంలోని శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ప్రసిద్ధ క్షేత్రం. అయితే ఏ కారణం చేత అయినా శబరిమలకు వెళ్లలేని అయ్యప్ప దీక్షాధారులు ద్వారపూడి అయ్యప్ప స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించి అక్కడ తమ దీక్షను విరమించడం గమనార్హం. ఇంతకూ ఈ ద్వారపూడి ఎక్కడుంది?
ద్వారపూడి అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం
ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా ద్వారపూడిలో వెలసిన అయ్యప్ప స్వామి క్షేత్రం ఆంధ్రా శబరిమలగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
ద్వారపూడి క్షేత్ర విశేషాలు
ఒకప్పుడు సాధారణ గ్రామంగానే ఉన్న ద్వారపూడి కాలక్రమేణా అయ్యప్పస్వామి దివ్య క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. 1989లో కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు ఈ ఆలయంలో అయ్యప్పస్వామి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఈ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ తమిళ భక్తుడు అయ్యప్ప స్వామిపై అచంచల భక్తి విశ్వాసాలతో ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి సిద్ధం అయ్యారు.
ఆలయ విశేషాలు
సువిశాలమైన ప్రాంగణంలో నిర్మించిన ద్వారపూడి అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలోని గర్భాలయంలో అయ్యప్ప స్వామి కొలువై ఉన్నాడు. అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో హరిహరాదులకు ప్రత్యేక ఆలయాలున్నాయి. ఆలయ ముఖద్వారంలో శివకేశవుని, పశ్చిమ దిశలో పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి అతి పెద్ద విగ్రహాలు విశేషంగా ఆకర్షిస్తాయి. ఆలయ క్రింది భాగంలో దుర్గాదేవి ఆలయం, సింహద్వారం, శేషపాన్పుపై పవళించిన విష్ణుమూర్తి, షిరిడీ సాయినాథ్ మందిరం, నవగ్రహాలయం ఉపాలయాలుగా నిర్మించారు.
ఆకట్టుకునే ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలయం
అయ్యప్ప ఆలయానికి తూర్పు వైపున 200 అడుగుల పొడవున సొరంగం తవ్వి, 40 అడుగుల లోతులో నిర్మించిన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలయం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. పాలరాతితో మూడు అంతస్తులుగా నిర్మించిన అష్టాదశ ఉమాలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో రుషికేశ్, హరిద్వార్, కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్, బ్రహ్మకపాలం, గంగోత్రి, అమర్నాథ్, కాశీ, యమునోత్రి, ఓంకార్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి తెచ్చిన 18 శివలింగాలను ప్రతిష్టించారు. ఆలయం వెలుపల నటశేఖరుని, నందీశ్వరుని అతిపెద్ద ప్రతిమలు భక్తులను ఆకట్టుకుంటాయి.
పద్దెనిమిది మెట్లు
శబరిమల తరహాలోనే ద్వారపూడి అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో కూడా స్వామి దర్శనానికి వెళ్లడానికి పద్దెనిమిది మెట్లు ఉంటాయి. ఈ పద్దెనిమిది మెట్లు తమిళనాడు నుంచి తెప్పించిన ఏకశిలపై నిర్మించి ఉండడం విశేషం.
పూజోత్సవాలు
శబరిమలలో జరిగే సాంప్రదాయ రీతిలోనే ద్వారపూడి అయ్యప్ప ఆలయంలో కూడా పూజోత్సవాలు జరుగుతాయి. ప్రతిరోజూ స్వామికి పాలాభిషేకం, నెయ్యి అభిషేకం నిర్వహిస్తారు.
మకరజ్యోతి దర్శనం
మకర సంక్రాతి రోజు శబరిమలలో మాదిరిగానే ద్వారపూడిలో కూడా మకర జ్యోతి దర్శనం ఉంటుంది. ఈ మకర జ్యోతిని దర్శిస్తే జన్మరాహిత్యం కలిగి మోక్షం ప్రాప్తిస్తుందని విశ్వాసం.
ఊరు ఏదైనా భక్తి ఒకటే!
కేరళ శబరిమల ఆలయాన్ని భక్తులు ఎంత భక్తి ప్రపత్తులతో దర్శిస్తారో ద్వారపూడి అయ్యప్ప ఆలయాన్ని కూడా అంతే భక్తి ప్రపత్తులతో భక్తులు దర్శించడం విశేషం. అందుకే కేరళకు వెళ్లలేని అయ్యప్ప దీక్షాధారులు ఇరుముడి కట్టుకుని ద్వారపూడిని దర్శించి దీక్షలు విరమిస్తుంటారు. కేవలం దీక్షాధారులే కాదు అయ్యప్పపై భక్తి విశ్వాసాలతో వేలాదిమంది భక్తులు ద్వారపూడిని దర్శించడం గమనార్హం. ముఖ్యంగా విజయదశమి నుంచి మకర సంక్రాతి వరకు ఈ ఆలయం భక్త జనసంద్రంగా మారుతుంది. కార్తిక మాసంలో ఈ రద్దీ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకు ఎంతో సమీపంలో ఉన్న ఈ ద్వారపూడి అయ్యప్ప స్వామి క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణమయ్యప్ప!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.