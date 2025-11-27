ETV Bharat / spiritual

గడపను ఇలా పూజిస్తే ఇంటి ఆర్థిక సమస్యలు నీరుకారిపోతాయట! మార్గశిర గురువారాల్లో తప్పక చేయాల్సిన ద్వారలక్ష్మి పూజ

ద్వార లక్ష్మి పూజ విశిష్టత మీకోసం!

Dwara Lakshmi Puja
Dwara Lakshmi Puja (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 2:50 AM IST

3 Min Read
Dwara Lakshmi Puja Process : మార్గశిర గురువారాల్లో లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే సిరిసంపదలు వృద్ధి చెందుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో గురువారాల్లో ఆచరించే లక్ష్మీవార వ్రతం ప్రసిద్ధి చెందింది. అయితే ఇలాంటి వ్రతాలు కుటుంబంలో వంశపారంపర్యంగా ఆనవాయితీ ఉన్నవాళ్లే చేసుకుంటారు. కానీ ఎలాంటి ఆనవాయితీ లేకున్నా మార్గశిర గురువారాల్లో ఎవరైనా సులభంగా ఆచరించే ఒక పూజతో లక్ష్మీకటాక్షం పరిపూర్ణంగా లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆ పూజ ఏమిటో, పూజను ఎలా చేయాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ద్వార లక్ష్మి పూజ
ఇంటి గడపకు పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు పెట్టడం వరకు చాలా మందికి తెలిసినదే కానీ, కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం చేయాల్సిన పూజల్లో ముఖ్యమైనవి రెండు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి ఇంటి ఇలవేల్పును కొలవడం, రెండోది ఇంటి ప్రధాన గుమ్మం "గడప"కు పూజ చేయడం. ఇంటి గడపను సింహ ద్వారమని లక్ష్మీ ద్వారమని, ద్వారలక్ష్మి అని అంటారు. ఈ గడపకు పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు పెట్టడం వరకు చాలా మందికి తెలిసినదే! తరతరాలుగా పెద్దవారి నుంచి సంప్రదాయంగా వచ్చిన ఈ ద్వారలక్ష్మి పూజను చాలామంది ఆచరించడం చూస్తుంటాం. ముఖ్యంగా మార్గశిర గురువారాల్లో ఈ పూజను ఆచరించడం శ్రేయస్కరమని అంటారు.

ద్వార లక్ష్మి పూజ విశిష్టత
ద్వార లక్ష్మి పూజలో భాగంగా గడపలకు తోరణం కట్టి దేవతలకు ఆహ్వానం పంపుతారు. గుమ్మానికి తోరణం కట్టడం అంటే సుఖ సంతోషాలకు, దేవతలకు ఇంట్లోకి గౌరవంగా ఆహ్వానం పలకడం. అలాగే ఎటువంటి అమంగళం ఈ గడప దాటి ఇంట్లోకి రాకూడదు అని కోరుకోవడం.

ద్వార లక్ష్మి పూజ ఎవరు చేయాలి?
వివాహంలో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటున్నవారు, ఎంత సంపాదించినా ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడేవారు, సిరిసంపదలు కోరుకునేవారు మార్గశిర గురువారాల్లో ఇంటి ప్రధాన గడపకు ద్వారలక్ష్మి పూజ చేయాలి.

ద్వార లక్ష్మి పూజా విధానం
హిందూ సంప్రదాయంలో బ్రాహ్మీ ముహూర్తానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. శుభ ఫలితాలు వేగంగా రావడం కోసం ద్వారలక్ష్మి పూజను బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేయడం మంచిది. మార్గశిర మాసంలో అన్ని గురువారాలు ఇదే సమయంలో పూజ చేయడం శుభప్రదం.

గడప పూజ
మొదట గడపను నీటితో మూడు సార్లు కడగాలి. తర్వాత కొద్దిగా ఆవుపాలు తీసుకుని గడప మీద చల్లినట్లుగా పోసి గడపను శుభ్రంగా తుడవాలి. తర్వాత చివరిగా ఇంకోసారి నీటితో గడపను శుభ్రం చేయాలి. గుమ్మానికి మామిడి కొమ్మలు కట్టాలి. తరువాత గడపకు పసుపు కుంకుమ పువ్వులు పెట్టి అలంకరించాలి. గడపకు రెండువైపులా రెండు ప్రమిదలలో రెండు ఒత్తులు వేసి ఆవునెయ్యి పోసి వెలిగించాలి.

శుభసంకల్పం
తమలపాకులో కానీ అరటి ఆకులో కానీ బెల్లం అటుకులు, తాంబూలం పెట్టి ముందుగా వినాయకుడికి నమస్కారం చేసుకుని పెళ్లి కావాల్సిన వారు, మంచి పెళ్లి సంబంధం కుదిరి, ఆ ఇంట్లో శుభకార్యం జరగాలని సంకల్పం చెప్పుకుని వేంకటేశ్వరస్వామి అష్టోత్తరం చదువుకుని హారతి ఇవ్వాలి. అలాగే సిరి సంపదలు కోరుకునే వారు లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తరం చదువుకుని హారతి ఇవ్వాలి. గడప దగ్గర పెట్టిన దీపానికి నమస్కరించి కొండ ఎక్కే వరకు ఉంచి తర్వాత తీసేయాలి. పూజ అయిన వెంటనే వెళ్లి నిద్రపోకూడదు. నిత్య దైనందిక కార్యక్రమాల్లో మునిగిపోవాలి. మార్గశిర మాసంలో ఐదు గురువారాలు ఇలా చేయడం చాలా శుభం.

ఈ సమస్యలకు కూడా పరిష్కారం
ద్వారలక్ష్మి పూజ కేవలం వివాహం కావాల్సినవారు, సిరిసంపదలు కోరుకునే వారికి మాత్రమే కాదు. కుటుంబంలో ఏవైనా కోర్టు సమస్యలు, ఆస్థి వివాదాలు ఉన్నా, సొంతఇంటి కల నెరవేరాలన్నా ఈ విధంగా ద్వారలక్ష్మి పూజ చేసి లక్ష్మీనారాయణ అష్టోత్తరం, మణి ద్వీపవర్ణన చదువుకుని హారతి ఇస్తే ఆ ఇంటిలో ఉన్న సమస్యలు తీరిపోతాయి. ఈ మార్గశిర మాసంలో అన్ని గురువారాలు మనం కూడా ద్వారలక్ష్మి పూజ చేద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

