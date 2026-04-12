ప్రతి ఆలయంలో ధ్వజస్తంభం ఎందుకు ఉంటుంది? దాని వెనుక ఉన్న ఆశ్చర్యకరమైన పురాణ రహస్యం!
దేవాలయాల్లో కనిపించే ధ్వజస్తంభం వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏమిటి? మయూరధ్వజుని దానగుణం ఎలా ధ్వజ స్తంభంగా మారింది? ఇలాంటి ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం!
Published : April 12, 2026 at 4:17 AM IST
Dwajasthambam Significance : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రతి ఆలయంలో ప్రధాన దైవానికి ఎదురుగా ధ్వజస్తంభం ప్రతిష్ఠించి ఉంటుంది. దైవదర్శనం కోసం ఏ దేవాలయానికి వెళ్లినా ముందుగా ధ్వజస్థంభానికి మొక్కి ప్రదక్షిణ చేసిన తరువాతే లోపలికి వెళతాం. అసలు ఆలయాల్లో ధ్వజస్థంభం ఎందుకు ఉంటుంది? ధ్వజస్తంభం ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ధ్వజస్తంభం ఎలా ఏర్పడింది?
దేవాలయాల్లో ధ్వజస్థంభం ఏర్పడటానికి ఒక కథ ఉంది. మహాభారతం ప్రకారం కురుక్షేత్ర యుద్ధానంతరం పాండవులలో జ్యేష్టుడైన ధర్మరాజు సింహాసనాన్ని అధిష్టిస్తాడు. ధర్మబద్ధంగా రాజ్యపాలన చేస్తుంటాడు. ధర్మరాజు ధర్మమూర్తిగా, గొప్ప దాతగా పేరు పొందాలనే కోరికతో విరివిగా దానధర్మాలు చేయడం మొదలుపెడతాడు. ఈ క్రమంలో తాను చాలా గొప్ప ధర్మమూర్తినని ధర్మరాజు భావించ సాగాడు. ఇదంతా చూస్తున్న శ్రీకృష్ణుడు అతనికి తగిన రీతిగా గుణపాఠం చెప్పాలనుకుంటాడు. వెంటనే ధర్మరాజుతో అశ్వమేధ యాగం చేసి, శత్రు రాజులను జయించి దేవతలను, బ్రాహ్మణులను సంతుష్టి పరచి రాజ్యాన్ని సుస్థిరం, సుభిక్షం చేయమని చెబుతాడు.
ధర్మరాజు చేసిన అశ్వమేధ యాగం
ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని మాట శిరసావహించి అశ్వమేధానికి సన్నాహాలు చేయించి యాగాశ్వానికి రక్షకులుగా నకుల సహదేవులను సైన్యంతో పంపుతాడు. ఆ యాగాశ్వం అన్ని రాజ్యాలు తిరిగి చివరికి మణిపుర రాజ్యం చేరుతుంది. ఆ రాజ్యానికి రాజు మయూర ధ్వజుడు. ఆయన మహా పరాక్రమవంతుడు, గొప్ప దాతగా పేరుగాంచాడు. మయూరధ్వజుని కుమారుడు తామ్ర ధ్వజుడు, పాండవుల యాగాశ్వాన్ని బంధిస్తాడు.
పాండవుల ఓటమి
తామ్రధ్వజునితో యుద్ధం చేసిన నకుల సహదేవులు, భీమార్జునులు ఓడిపోతారు. తమ్ములందరూ ఓడిపోయిన విషయం తెలుసుకున్న ధర్మరాజు స్వయంగా యుద్ధానికి బయలుదేరగా శ్రీకృష్ణుడు అతన్ని వారించి మయూరధ్వజుడ్ని యుద్ధంలో జయించడం సాధ్యం కాదని మహా బలపరాక్రమ వంతులైన భీమార్జునులు ఓడిపోయారని అతడ్ని కపటోపాయంతో మాత్రమే జయించాలని చెబుతాడు.
వృద్ధ బ్రాహ్మణుల రూపంలో శ్రీకృష్ణ ధర్మరాజులు
శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజు ఇద్దరు కలిసి వృద్ధ బ్రాహ్మణుల రూపంలో మణిపురం చేరుతారు. ఆ బ్రాహ్మణులను చూసిన మయూరధ్వజుడు వారికి ఏదైనా దానం ఇవ్వదలచి ఏమి కావాలో కోరుకొమ్మని అడుగుతాడు. దానికి శ్రీకృష్ణుడు 'రాజా! మీ దర్శనార్ధమై మేము వస్తున్న దారిలో ఒక సింహం అడ్డు వచ్చి ఇతని కుమారుడ్ని పట్టుకుంది. బాలుని విడిచి పెట్టవలసిందిగా మేము ప్రార్థించగా సింహం మానవ భాషలో మీ కుమారుడు మీకు కావాలంటే మణిపుర రాజైనా మయూరధ్వజుని శరీరంలోని సగభాగం నాకు ఆహారంగా ఇవ్వాలి. కానీ ఆ అర్ధ శరీరాన్ని అతడి భార్య పుత్రులు స్వయంగా కోసి ఇవ్వాలి. అప్పుడు మీరు ఆ అర్ధ శరీరాన్ని తెచ్చి ఇస్తే ఇతడ్ని వదిలేస్తానని చెప్పిందని మయూర ధ్వజునికి నమ్మకం కలిగించేలా వివరించి, కాబట్టి ఓ రాజా! దాన ప్రభువులైన మీరు మా యందు దయ తలచి మీ శరీరంలోని సగభాగాన్ని దానమిచ్చి ఇతడి కుమారుని కాపాడమని కోరుతాడు.
మయూరధ్వజుని దానశీలత
బ్రాహ్మణుల వేషంలో ఉన్న శ్రీకృష్ణ ధర్మరాజుల కోరిక విన్న మయూరధ్వజుడు అందుకు అంగీకరించి దానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయిస్తాడు. తన భార్యాసుతులతో అతని శరీరాన్ని మధ్యకు కోసి వారికి ఇవ్వమని చెబుతాడు. వారు ఆయన శరీరాన్ని సగంగా కోయటం చూసిన ధర్మరాజు అతని దాన గుణానికి నివ్వెరపోయాడు. ఇంతలో మయూరధ్వజుని ఎడమకన్ను నుంచి నీరు కారడం చూసిన ధర్మరాజు 'తమరు కన్నీరు కారుస్తూ ఇచ్చిన దానం మాకు వద్దు గాక వద్దు' అంటాడు. అందుకు మయూర ధ్వజుడు "మహాత్మా! తమరు పొరపాటుగా అర్థం చేసుకున్నారు. నేను బాధతో నా శరీరాన్ని మీకివ్వటం లేదు. నా శరీరంలోని కుడి భాగం పరోపకారానికి ఉపయోగపడింది. కానీ ఆ భాగ్యం తనకు కలగటం లేదు కదా అని ఎడమ కన్ను చాలా బాధపడుతూ కన్నీరు కారుస్తున్నది అని వివరిస్తాడు.
మయూరధ్వజునికి వరం ఇచ్చిన కృష్ణుడు
మయూరధ్వజుని దానశీలతకు మెచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు తన నిజరూపాన్ని చూపి "మయూరధ్వజా నీ దానగుణం అమోఘం. ఏదైనా వరం కోరుకో అనుగ్రహిస్తాను" అంటాడు. అప్పుడు మయూరధ్వజుడు "పరమాత్మా! నా శరీరం నశించినా నా ఆత్మ పరోపకారార్థం ఉపయోగపడేలా నిత్యం మీ ముందు ఉండేలా అనుగ్రహించండి" అని కోరుతాడు
ధ్వజస్తంభం ఇలా వచ్చింది!
మయూరధ్వజుని కోరిక విన్న శ్రీకృష్ణుడు "తథాస్తు! అని పలికి 'ఓ మయూరధ్వజా! నేటి నుంచి ప్రతి దేవాలయం ముందు నీ గుర్తుగా నీ పేరున ధ్వజస్తంభాలు వెలుస్తాయి. వాటిని ఆశ్రయించిన నీ ఆత్మ నిత్యం దైవ సాన్నిధ్యంలో ఉంటుంది. దైవదర్శనం కోసం ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు ముందు నిన్ను దర్శించి ప్రదక్షిణ, నమస్కారాలు ఆచరించిన మీదటనే ప్రజలు తమ ఇష్టదైవాలను దర్శించుకుంటారు. ప్రతినిత్యం నీ ఆత్మ ఆశ్రయించి ఉన్న ధ్వజస్తంభం ముందు ఎవరు దీపం ఎవరు ఉంచుతారో వారి జన్మ సఫలం అవుతుంది. నీ శిరసున ఉంచిన దీపం రాత్రులందు బాటసారులకు దారి చూపే దీపం అవుతుంది" అంటూ అనుగ్రహించాడు.
ఆనాటి నుంచి ఆలయాల ముందు ధ్వజస్తంభాలు తప్పనిసరిగా ప్రతిష్ఠించడం ఆచారమైంది. భక్తులు ముందుగా ధ్వజస్థంభానికి మొక్కి ఆ తరువాతే మూల విరాట్ దర్శనం చేసుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది. ఇది ఆలయాల్లో ధ్వజస్తంభం ఉండడం వెనుక ఉన్న కథ. ఇకనుంచి ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు ధ్వజస్థంభానికి నమస్కరించడం మర్చిపోవద్దు.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.