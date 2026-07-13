ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల దర్శన ఫలం- ఏ జ్యోతిర్లింగం దర్శిస్తే ఎలాంటి పుణ్యం లభిస్తుందో తెలుసా?
పరమశివుడు జ్యోతి స్వరూపంగా అవతరించిన దివ్య రూపాలే జ్యోతిర్లింగాలు- మొత్తం 64 జ్యోతిర్లింగాల్లో ప్రముఖమైన 12 క్షేత్రాలు- వీటి మహిమ, దర్శన ఫలాల గురించి మీ కోసం!
Published : July 13, 2026 at 3:38 AM IST
Dwadasa Jyotirlinga Darshan Phalalu : శివ పురాణం ప్రకారం పరమశివుడు మహాశివరాత్రి రోజు అర్ధరాత్రి సమయంలో అవతరించారని తెలుస్తోంది. జ్యోతిర్లింగమంటే శివుడు కొలువై ఉన్న దివ్యక్షేత్రం. జ్యోతిర్లింగాలు మొత్తం 64 ఉన్నప్పటికి వాటిలో 12 మాత్రమే ప్రముఖ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలుగా ఖ్యాతికెక్కాయి. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆకాశం నుంచి జ్యోతిర్లింగాలు దర్శిస్తే అగ్ని స్తంభాలు వలే కనిపిస్తాయని విశ్వాసం. శివుని లింగాకారం శివుని పవిత్ర ఉనికిని సూచిస్తుంది.
జ్యోతిర్లింగాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి?
ఒకసారి బ్రహ్మ, విష్ణువు తమ ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్ప అనే విషయంపై వాగ్వివాదానికి దిగారు. విషయం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మ విష్ణువుల కలహాన్ని ఆపడానికి వారివురు మధ్య ఒక ప్రకాశవంతమైన జ్యోతి స్థంభం వలే వెలిశాడు. పరమ శివుడు వెలసిన ఆ జ్యోతిలింగ స్వరూప అగ్నిస్తంభం చల్లబడి అన్నామలై కొండల్లోని అరుణాచలేశ్వర జ్యోతిర్లింగంగా ఏర్పడింది. పరమ శివుడు వెలసిన ఈ జ్యోతి స్తంభం నుంచి ఏర్పడిన కిరణాలు భూమిపై జ్యోతిర్లింగాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. ఈ పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలను చూసినా, తాకినా, పూజించినా తలచినా మానవులు ఇహపర సుఖాలను పొందుతారని శాస్త్ర వచనం. ఒక్కో జ్యోతిర్లింగ దర్శనంతో ఒక్కో ఫలం లభిస్తుందని శివమహా పురాణం చెబుతోంది. ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం.
సౌరాష్ట్రే సోమనాథంచ
సౌరాష్ట్ర అంటే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో సోముడు అంటే చంద్రుని పేరుతో విరాజిల్లుతున్న జ్యోతిర్లింగం సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగం. ఈ దివ్య క్షేత్రంలో చంద్రునిచే నిర్మించి, చంద్రుని పేరుతోనే అలరారుతున్న కుండంలో స్నానం చేసి, అక్కడ సోమనాథ జ్యోతిర్లింగాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించిన వాళ్లు కుష్ఠాపస్మారక్షయాది రోగవిముక్తులై ఆయురారోగ్యాలతో, భోగభాగ్యాలతో జీవిస్తారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
శ్రీశైలే మల్లికార్జునం!
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీశైలంలో మల్లికార్జున నామంతో వెలసిన శివుడి జ్యోతిర్లింగారాధన వల్ల సర్వవిధ దరిద్రాలు సమసిపోయి, ఇహంలో సకల శుభాలు, భోగభాగ్యాలు పొంది మరణానంతరం మోక్షం కలుగుతుందని విశ్వాసం.
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళిమ్
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఉజ్జయినిలో వెలసిన మహా కాళేశ్వరుని జ్యోతిర్లింగ దర్శనం, అర్చన వల్ల భయ రాహిత్యం, విద్యా పాటవం, భోగభాగ్యాలు సమకూరి అన్నింటా విజయం సిద్ధిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ప్రత్యేకించి ప్రతిరోజూ బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో ఇక్కడ నిర్వహించే భస్మ హారతి చూసి తీరాల్సిందే!
ఓంకారం అమలేశ్వరం
అమరేశ్వర, పరమేశ్వర, ఓంకారేశ్వారాది సార్థక నామధేయలాతో ఓంకారేశ్వారంలో వెలసిన శివుడి జ్యోతిర్లింగాన్ని పూజించడం వల్ల ఇహపరాలు రెండింటా సుఖభోగాలు లభించి జన్మ సాఫల్యం కలుగుతుందని విశ్వాసం.
పరల్యామ్ వైద్యనాథంచ
మహారాష్ట్రంలోని పర్లిలో వెలసిన వైద్యనాథేశ్వరుని దర్శించి పూజిస్తే సకల రోగాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని విశ్వాసం. అయితే ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో పర్లి వైద్యనాథ్ ఒకటి అవునా కాదా అనే దానిపై భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. పర్లి వైద్యనాథ్ జ్యోతిర్లింగ దేవాలయం గురించి చరిత్రలో భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి. కొంతమంది మహారాష్ట్రలోని పర్లి వైద్యనాథ్ ను అసలైన జ్యోతిర్లింగమని భావిస్తే, మరికొందరు జార్ఖండ్లోని దేవఘర్లో ఉన్న బాబా వైద్యనాథ్ దేవాలయాన్ని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగంగా భావిస్తారు. ఏది ఏమైనప్పటికి వైద్యనాథ లింగారాధన వల్ల భుక్తి ముక్తులే కాకుండా అనేక విధాలైన వ్యాధులు హరించబడతాయని ప్రతీతి.
ఢాకిన్యాం భీమశంకరం
మహారాష్ట్రలోని ఢాకిని అనే ప్రదేశంలో ఉన్న జ్యోతిర్లింగం పేరు భీమశంకర లింగం. మృత్యు ముఖంలో ఉన్న తన భక్తుడి రక్షణార్థమై వెలసిన భీమశంకరం లింగారాధన వల్ల అన్ని విధాల భయాలూ అంతరించి, శత్రుజయం కలుగుతుంది. అకాల మృత్యు దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
సేతుబంధేతు రామేశం
తమిళనాడులోని రామేశ్వరంలో శివుడు శ్రీరాముని కోరికమేరకు జ్యోతిర్లింగంగా వెలిసి రామేశ్వరుడనే పేరుతోనే విరాజిల్లుతున్నాడు. కాశీలోని గంగా జలాన్ని తెచ్చి, ఇక్కడి లింగానికి అభిషేకం చేసిన వాళ్లు జీవన్ముక్తులవుతారని పురాణ వచనం.
నాగేశం దారుకావనే!
గుజరాత్ రాష్ట్రంలో వెలసిన నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శించినా, అర్చించినా సమస్తమైన భవభయాలే కాకుండా, మహాపాతక ఉపపాతకములు కూడా నశించిపోతాయని లింగపురాణంలో వివరించి ఉంది.
వారణాస్యంతు విశ్వేశ్వరం
సృష్టికి ఆరంభానికి ముందు నుంచి ఉన్న కాశీ నగరంలో సర్వ ప్రపంచం చేత సేవించుతున్న విశ్వేశ్వర లింగం వెలసి ఉంది. ఈ పుణ్య క్షేత్రం దర్శన మాత్రం చేతనే సమస్తమైన కర్మబంధాల నుంచి విముక్తులౌతారు. కాశీ పట్టణంలో కొన్నాళ్లు నివసించినా, లేదా కాలవశాన ఇక్కడనే దేహం చాలించిన వారి చెవిలో సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు తారక మంత్రాన్ని వినిపించి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడని విశ్వాసం.
త్రయంబకం గౌతమీ తటే!
మహారాష్ట్ర నాసిక్లో వెలసి ఉన్న జ్యోతిర్లింగం త్రయంబకేశ్వర లింగం. పరమేశ్వరుడు ఈ క్షేత్రంలో త్రయంబకేశ్వరుడిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. త్రయంబకేశ్వర జ్యోతిర్లింగం దర్శనం వల్ల అన్ని కోరికలూ తీరుతాయని, అపవాదులు నశిస్తాయని అంటారు.
హిమాలయే తు కేదారం
శ్రీహరి రెండు అంశలైన నరనారాయణుల ప్రార్థనతో ఆవిర్భవించిన జ్యోతిర్లింగం హిమవత్పర్వతం మీద వెలసిన కేదారేశ్వర జ్యోతిర్లింగం. ఈ క్షేత్రంలో శివుడు కేదారేశ్వరుడిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. కేదారనాథ్ లింగారాధన సర్వాభిష్టాలను నెరవేరుస్తుందని శాస్త్ర వచనం. ఇక్కడి రేతః కుండంలోని నీళ్లతో మూడుసార్లు ఆచమించడమే ముక్తికి చేరువ మార్గమని ముని వాక్యం.
ఘృష్ణ మీశం శివాలయం!
మహారాష్ట్రలో వెలసిన మరో జ్యోతిర్లింగం ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం. ఈ క్షేత్రంలో పరమేశ్వరుడు ఘృష్ణేశ్వరుడుగా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం దర్శనమే మహద్భాగ్యమని భక్తులు భావిస్తారు. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో మొదటి 11 దర్శించినప్పటికీ చివరిదైన ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం దర్శిస్తేనే మొదటి 11 జ్యోతిర్లింగాలు దర్శించిన ఫలం దక్కుతుందంట! అప్పుడే జ్యోతిర్లింగ యాత్ర సంపూర్ణం అవుతుందని విశ్వాసం. పరమేశ్వరుడనే జ్యోతి స్తంభం నుంచి వెలువడిన కిరణాలుగా ప్రకాశిస్తున్న ఈ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను మనం కూడా దర్శించి దర్శన ఫలాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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