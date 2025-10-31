అమృతాన్ని రక్షించేందుకు లింగరూపంలో వెలసిన శివుడు- భక్తుల రోగాలన్నీ నయం చేస్తాడని నమ్మకం!
ఈ క్షేత్రంలో శివుని పూజించడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు తొలగి పోతాయని విశ్వాసం!
Parli Vaijnath Temple Significance : భువిపై వెలసిన కైలాస క్షేత్రాలు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలు. శివుడు జ్యోతి రూపంలో వెలసిన జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలు మోక్షదాయకాలు, ముక్తిమార్గాలు. కార్తిక మాసం సందర్భంగా ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్ర దర్శనాల్లో భాగంగా ఈ కథనంలో మహారాష్ట్రలో వెలసిన ప్రముఖ జ్యోతిర్లింగం గురించి తెలుసుకుందాం.
పర్లి వైద్యనాథేశ్వరుడు
పర్లి వైద్యనాథ్ ఆలయం మహారాష్ట్రలోని బీడ్ జిల్లాలోని పర్లిలో ఉంది. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో అయిదో జ్యోతిర్లింగంగా విరాజిల్లుతున్న పర్లి వైద్యనాథుని దర్శనంతో రోగపీడ, మృత్యు భయాలు తొలగి పోతాయని విశ్వాసం. పర్లి ఆలయ చరిత్ర, ఆలయ విశేషాలను గురించి తెలుసుకుందాం.
చారిత్రక వివాదం
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో పర్లి వైద్యనాథ్ ఒకటి అవునా కాదా అనే దానిపై భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. పర్లి వైద్యనాథ్ జ్యోతిర్లింగ దేవాలయం గురించి చరిత్రలో భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి. కొంతమంది మహారాష్ట్రలోని పర్లి వైద్యనాథ్ ను అసలైన జ్యోతిర్లింగమని భావిస్తే, మరికొందరు ఝార్ఖండ్లోని దేవఘర్లో ఉన్న బాబా వైద్యనాథ్ దేవాలయాన్ని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగంగా భావిస్తారు. పర్లి వైద్యనాథ్లో శివుని రోగాలు నయం చేసే వైద్యనాథుని స్వరూపంగా భావించి పూజిస్తారు. ఏది ఏమైనా ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రంలో 'పర్లి' ప్రస్తావన ఉంది కాబట్టి ఆ క్షేత్రాన్ని జ్యోతిర్లింగంగా భావించి పూజిస్తారు.
అతి పురాతనం
సుమారు 3000 వేల సంవత్సరాల ప్రాచీన చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయం ఒక చిన్న కొండపై రాతితో నిర్మించి ఉంది. పర్లి వైద్యనాథుని మందిరం 75-80 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది. 18వ శతాబ్దంలో రాణి అహల్యా దేవి హోల్కర్ ఈ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. రామాయణ గాథతో ముడిపడి ఉన్న ఈ క్షేత్రంలో శివుని పూజించడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు తొలగి పోతాయని విశ్వాసం. మురుడేశ్వర్ స్థల పురాణానికి దగ్గర ఈ క్షేత్ర స్థల పురాణం కూడా ఉంటుంది.
స్థల పురాణం
ఒకానొకసారి రావణుడు శివుని లింగాన్ని లంకకు తీసుకెళ్లే సమయంలో పూజ చేసుకోడానికి కొంతసేపు శివ లింగాన్ని పట్టుకోమని ఒక గోపాలకునికి ఇస్తాడు. కానీ ఆ గోపాలుడు ఎక్కువసేపు వేచి ఉండకుండా ఆ లింగాన్ని నేలమీద పెట్టేస్తాడు. ఆ ప్రదేశమే ఈ జ్యోతిర్లింగమని భక్తులు భావిస్తారు.
పౌరాణిక ప్రాశస్త్యం
పురాణాల ప్రకారం, సముద్ర మథన సమయంలో ఉద్భవించిన అమృతం, ధన్వంతరి ఈ ప్రాంతంలో దర్శనమిచ్చారని చెబుతారు. రాక్షసులు అమృతాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవాలని యత్నించగా, శివుడు స్వయంగా దాన్ని రక్షించేందుకు లింగరూపంలో పర్లి ప్రాంతంలో వెలసినందున ఈ క్షేత్రం వైద్యనాథేశ్వరక్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
పూజోత్సవాలు
పర్లి వైద్యనాథుని దేవాలయంలో సూర్యోదయంతో ప్రారంభమయ్యే పూజలు రాత్రి 9 గంటల వరకు జరుగుతాయి. సోమవారం, ఏకాదశి, మాసశివరాత్రి రోజుల్లో శివునికి అభిషేకాలు జరుగుతాయి. కార్తిక మాసం, శ్రావణ మాసం, మాఘ మాసంలో శివునికి ప్రతిరోజూ విశేష పూజలు, అభిషేకాలు జరుగుతాయి. ఈ సమయంలో లక్షలాదిమంది భక్తులు ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు.
నేరుగా పూజ
పర్లి వైద్యనాథుని ఆలయంలో భక్తులు నేరుగా శివలింగాన్ని స్ప్రుశించి అభిషేకం, పూజలు చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా అరుదైన విశేషం.
ఆరోగ్య ప్రదాత
తన భక్తులకు అమృతాన్ని అందించడం కోసం గరళాన్ని మింగిన శివుడు ఇక్కడ వెలిశాడని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే పర్లి వైద్యనాథుని దర్శనంతో మొండి రోగాల నుంచి కూడా విముక్తి లభిస్తుందని నమ్మకం. అందుకే ఇక్కడ శివుని ఆరోగ్య ప్రదాత అంటారు. కార్తిక మాసం సందర్భంగా మనం కూడా పర్లి జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శిద్దాం. ఆయురారోగ్యాలను పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
