దసరా వేళ 'వాహన పూజ'! - మీరే ఇంటి దగ్గరే స్వయంగా చేసుకోవచ్చు!
పండుగ వేళ 'వాహన పూజ' ఎలా చేయాలి? - పూజారితో పని లేకుండా ఇలా సింపుల్గా చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 2:22 PM IST
Dussehra Vahana Puja Procedure : మనం కొత్తగా ఏదైనా వాహనం కొనుగోలు చేస్తే తప్పకుండా దానికి పూజ జరిపిస్తుంటాం. అలాగే, విజయదశమి వేళ ఆయుధాలతో పాటు వాహనాలకు పూజ చేయడం ఆనవాయితీ. ఈ పర్వదినాన కొత్త, పాత అనే తేడా లేకుండా ప్రతీ వాహనానికి ప్రత్యేకంగా పూజలు జరిపిస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా కొందరు గుడికి వెళ్తే, మరికొందరు ఇంటి వద్దనే తమకు తెలిసిన విధంగా వాహన పూజ చేస్తుంటారు.
అయితే, గుడిలో పూజ చేసే వారికి పూజా విధానం తెలియాల్సిన అక్కర్లేదు. అక్కడ పూజారినే అంతా చూసుకుంటారు. కానీ, ఇంటి వద్ద వాహన పూజ నిర్వహించేవారు మాత్రం పూజా విధానం తెలుసుకుంటేనే మంచిదంటున్నారు పండితులు. ఎందుకంటే సరైన పద్ధతిలో పూజ చేస్తేనే, ఆ ఫలితం కూడా సరిగా దక్కుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, ఇక్కడ మీకోసం దసరా వేళ వాహన పూజా విధానాన్ని అందిస్తున్నాం. ఈ విజయదశమి నాడు ఇలా చక్కగా పూజ చేసుకొని విజయం వైపు సాగిపోండి.
భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలలో వాహన పూజ చాలా ముఖ్యమైనది. కొందరికి ఇనుము కలిసి వస్తుంది. మరికొందరి విషయంలో తేడా కొడుతుందనే భావన కూడా ఉంటుంది. అందుకే, కొత్త వాహనం తీసుకుంటే తప్పకుండా తమ ఇష్టదైవం ఆలయానికి తీసుకెళ్లి పూజ నిర్వహిస్తారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి దుర్ఘటనలు జరగకుండా వాహన ప్రయాణం సురక్షితంగా, సౌఖ్యంగా సాగిపోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పూజలు జరిపిస్తుంటారు. ఆ భావనతోనే విజయదశమి వేళ ఆయుధ పూజ చేసినట్టుగానే, వాహనాలకూ త్రికరణ శుద్ధితో పూజ చేస్తారని చెబుతున్నారు పండితులు.
'నవరాత్రి దీక్ష'ను ఎలా ముగించాలి? - శమీ పూజ, వాహన పూజను చేయడం వెనుకున్న పరమార్థమిదే!
వాహన పూజ ఎలా చేసుకోవాలంటే?
- ముందుగా మీ వాహనాన్ని నీటితో చక్కగా శుభ్రం చేయండి.
- వాహనాన్ని కడగడం కంప్లీట్ అయ్యాక కలశంలో స్వచ్ఛమైన నీళ్లు తీసుకోండి. ఆ వాటర్లో మామిడి ఆకు ముంచి, దానితో వాహనంపై మూడుసార్లు చిలకరించండి.
- ఆ తర్వాత మీ వెహికల్ ముందు భాగంలో గంధంతో స్వస్తిక్ గుర్తు గీయండి.
- ఇప్పుడు మీ వాహనానికి పూలమాల వేయాలి.
- ఆ తర్వాత వాహనం ముందు భాగంలో కలవా కట్టండి. కలవా అంటే, ఆలయాల వద్ద కొనుగోలు చేసే చేతికి కట్టుకునే ఎరుపు దారం అని అర్థం. దాన్ని మూడు రౌండ్లు చుట్టండి. ఇది వెహికల్కు రక్షణ కవచంగా ఉంటుందని భావిస్తారు.
- నెక్ట్స్ మీ వాహనానికి హారతి ఇవ్వాలి. కర్పూరం బిళ్లలను వెలిగించి, వాహనం ముందు మూడుసార్లు తిప్పాలి.
- అనంతరం కలశంలోని నీళ్లను వాహనం ముందు కుడి వైపు నుంచి ఎడమ వైపునకు పోయాలి. ఇలా చేయడం వెహికల్కు స్వాగతం చెప్పడాన్ని తెలియజేస్తోంది.
- ఆపై కర్పూరం బూడిదతో మీ వాహనానికి తిలకం దిద్దాలి. ఈవిధంగా చేయడం ద్వారా వాహనానికి దిష్టి తగలకుండా ఉంటుందట.
- నెక్ట్స్ వాహనంపై ఏదైనా స్వీటు పెట్టండి. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ తీపి పదార్థాలను గోమాతకు తినిపించండి.
- ఇప్పుడు వాహనం ముందు కొబ్బరికాయ కొట్టాలి. వెహికల్ ముందు మొత్తం ఏడుసార్లు చుట్టూ తిప్పి టెంకాయ కొట్టాలి.
- తర్వాత వెహికల్కు అంతా మంచే జరగాలనే ఉద్దేశ్యంతో, ఇనుప చువ్వకు గవ్వలు తొడిగి దాన్ని బండి ముందు భాగంలో వేలాడదీయండి.
- అవకాశం ఉంటే హనుమాన్ రక్షాకవచాన్ని బండికి కట్టండి. ఆకాశంలో గదతో ఎగురుతున్న వాయునందనుడి బొమ్మ అయితే చాలా మంచిది. దీన్ని వెహికల్ లోపల లేదా బయటకానీ వేలాడదీయవచ్చు.
- ఇక, విఘ్నాలకూ అధిపతి అయిన విఘ్నేశ్వరుడి చిత్రాన్ని వాహనానికి ముందూ వెనకా అంటించండి.
- చివరగా చక్రాల కింద నిమ్మకాయలు ఉంచి వాహనాన్ని ముందుకు కదలనివ్వండి.
- ఇలా మీరే ఇంట్లో వాహనానికి చక్కగా పూజ చేయడం ద్వారా, గుడిలో చేసిన పూజ ఫలితాన్ని పొందడంతో పాటు అంతా శుభమే కలుగుతుందని చెబుతున్నారు పండితులు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
అక్టోబరు 19 నుంచి 'శుక్ర మౌఢ్యమి' - ఏ పనులు చేయొచ్చు? - ఏవి చేయకూడదు?
'కాలసర్ప దోషాలు' ఎన్ని రకాలు? - వివాహపరమైన సమస్యలకు కారణం ఏంటి?