విజయదశమి రోజు ఇంట్లో పూజకు 'శుభ ముహూర్తం' ఇదే! - ఆయుధ పూజ ఎప్పుడు చేసుకోవాలంటే?
అమ్మవారి అనుగ్రహం కలగాలంటే - దసరా రోజు ఈ ముహూర్తంలో పూజ చేయాలంటున్న జ్యోతిష్యులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 2:18 PM IST
Dussehra 2026 Vijay Muhurat : విజయదశమి పర్వదినం సందర్భంగా అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందాలంటే పూజ ఎలా చేసుకోవాలి? ఈ రోజు ఇంట్లో ఏ సమయంలో పూజ చేస్తే అద్భుత ఫలితాలు కలుగుతాయి? అలాగే, ఆయుధ పూజలు చేసేవారు దసరా రోజు ఏ టైమ్లో చేయాలి? విజయదశమి నాడు విజయ ముహుర్తానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి? ఈ ఏడాది విజయ ముహూర్తం ఎప్పుడు వచ్చింది? అనే వివరాలను ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ ఇలా వివరిస్తున్నారు.
విజయదశమి సందర్భంగా విజయవాడ క్షేత్రంలో అమ్మవారు శ్రీరాజరాజేశ్వరిదేవి అలంకారంలో భక్తులందరికీ దర్శనమిస్తుంది. ఆ అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారి అనుగ్రహం లభించాలంటే, ఇంట్లో దీపారాధన చేశాక, 'రాజరాజేశ్వరి రాజ్యదాయిని రాజ్యవల్లభ' అనే నామాన్ని 21 సార్లు జపించాలి. అలాగే, దేవి అనుగ్రహం కోసం కొబ్బరికాయ ముక్కలు, అరటిపండు ముక్కలు, పాయసాన్నం అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్. ఇలా చేస్తే రాజరాజేశ్వరి దేవి సంపూర్ణమైన అనుగ్రహం కలుగుతుందంటున్నారు. దేవాలయంలో అమ్మవారు ఒక చేతిలో చెరకు గడను పట్టుకొని అలంకారంలో దర్శనం ఇస్తుంది. అలాగే, అమ్మవారి అనుగ్రహం ద్వారా సంవత్సరం మొత్తం అఖండ విజయాలను సిద్ధింపజేసుకోవడానికి తల్లికి సంబంధించిన ఒక ధ్యాన శ్లోకాన్ని శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. ఇది చాలా శక్తివంతమైన శ్లోకం. అది చదువుకుంటే తిరుగులేనివిధంగా రాజరాజేశ్వరిగా పిలుచుకునే అపరాజితదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుందంటున్నారు.
ఆ శ్లోకం ఏంటంటే, "హే చారుస్మితా! చంద్రబింబ వదనా! హ్రీంకార మంత్రోజ్జ్వలా! శ్రీచక్ర స్థిత బిందుమధ్య నిలయా! శ్రీరాజరాజేశ్వరీ యా చింతాణి గేహమందు అలరు! ఆర్యా! షోడశీ! శ్రీకలా! శ్రీచిచ్ఛక్తి వటంచు గొల్చెదన్! శివశ్రీ! శ్రీకరీ! శాంకరీ".
దీనిలో ఉన్న అర్థమేమిటంటే, 'మనోహరమైనటువంటి నవ్వు, చంద్రబింబంలాగా ఆహ్లాదాన్ని కలగజేసే ముఖాన్ని కలిగి ఉన్న, హ్రీంకార మంత్ర స్వరూపిణివైన రాజరాజేశ్వరి దేవి నీకు నమస్కారం. శ్రీచక్రంలోని కేంద్ర బిందువు నందు, చింతామణి గృహమునందు కొలువై ఉన్న శ్రీరాజరాజేశ్వరివి నీవే. పరమ పూజ్యురాలివి, షోడశీ కళా స్వరూపిణివి, పరమ జ్ఞాన చైతన్య శక్తివి అయిన నిన్నే నేను శరణు వేడుతున్నాను. మాకు సకల శుభాలను, సంపదలను ప్రసాదించు అమ్మా!' అని ప్రార్థించడమే ఈ శ్లోకంలో ఉన్న అర్థమని తెలియజేస్తున్నారు మాచిరాజు.
పూజ ఏ టైమ్లో చేసుకోవాలి?
విజయదశమి సందర్భంగా ఇంట్లో ఎవరైనా పూజ చేసుకోవాలంటే, ఉదయం 9 గంటల 20 నిమిషాల నుంచి 10 గంటల 20 నిమిషాల మధ్యలో పూజ చేసుకోండి. ఇది వృశ్చిక లగ్నం టైమింగ్స్. చాలా అద్భుతమైన పూజ టైమింగ్స్ అని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. అలాగే, విజయదశమి నాడు అభిజిత్ కాలం ఉన్న టైమ్లో పూజ చేసినా అద్భుత ఫలితాలు కలుగుతాయి. అభిజిత్ కాలం మొత్తంలో కూడా కొంత టైమ్ చాలా శుభప్రదం. ఆ సమయమేంటంటే, ఉదయం 11:37 నుంచి 11:55 నిమిషాల వరకు. ఈ టైమ్లో ఇంట్లో అమ్మవారి పూజ చేసుకున్నా అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు. రాత్రిపూట పూజ చేసేవారికి రాత్రి 7:20 నుంచి 9:10 నిమిషాల మధ్యలో వృషభలగ్నం ఉంది. ఈ సమయంలో దేవి పూజ చేసినా మంచి ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు.
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ఆయుధ పూజకు బెస్ట్ టైమింగ్స్ :
దసరా నాడు ఆయుధ పూజ చేస్తే అద్భుత ఫలితాలు కలుగుతాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్. ఆయుధ పూజ అంటే, మీరు ఉపయోగించే పనిముట్లకు పూజ చేయాలి. వాటికి పసుపు రాసి కుంకుమ, గంధం బొట్లు పెట్టాక, కొబ్బరికాయ కొట్టి నైవేద్యం సమర్పించడం, పుష్పాలు ఉంచడం ఇలా ఆయుధ పూజ చేసుకోవాలి. మరి, ఈ ఆయుధ పూజకు విజయదశమి రోజు శుభ ముహూర్తం ఏంటంటే, మధ్యాహ్నం 1:11 నుంచి మధ్యాహ్నం 2:50 నిమిషాలు. ఇలా ఆయుధ పూజకూ జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఒక అద్భుతమైన టైమింగ్ చెప్పారు.
విజయ ముహూర్తం ఎప్పుడంటే?
ప్రతి సంవత్సరం విజయదశమి రోజు విజయ ముహూర్తం అని ఒక ప్రత్యేకమైన శుభకాలం వస్తోంది. ఈ ముహూర్తం గొప్పతనం శివుడు పార్వతీదేవికి చెప్పాడని భవిష్యపురాణంలో ఉంది. పరమేశ్వరుడు పార్వతికి ఏం చెప్పాడంటే, విజయదశమి రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన సమయం ఉంటుంది. ఈ టైమ్లో ఎవరైనా ఒక కొత్త పనిని ప్రారంభిస్తే సంవత్సరం మొత్తం ఆ పనిలో అద్భుత విజయాలు చేకూరతాయని చెప్పినట్లు భవిష్యపురాణంలో ఉంది. 2026, అక్టోబరు 20 మంగళవారం విజయదశమి రోజు విజయ ముహూర్తం టైమింగ్స్ ఏంటంటే, మధ్యాహ్నం 1:56 నుంచి మధ్యాహ్నం 2:44 నిమిషాలు. అంటే 48 నిమిషాల పాటు విజయ ముహూర్తం ఉంది. ఈ టైమ్లో మీరు ఏదైనా కొత్త పని ప్రారంభించి అద్భుత విజయాలను సిద్ధింపచేసుకోండని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. అలాగే, విజయదశమి నాడు జమ్మి చెట్టుకు పూజ చేయడం, పాలపిట్టను చూడటం ద్వారా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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