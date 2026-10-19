దసరా ఏ రోజు జరుపుకోవాలి?- పండితుల సమాధానం ఇదే!
దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఘనంగా జరుపుకునే పండుగ దసరా. అయితే ఈ ఏడాది తిథి ద్వయం ఉండటంతో దసరా ఎప్పుడు జరుపుకోవాలనే విషయంపై కొంత గందరగోళం నెలకొంది. ఈ సందర్భంగా దసరా ఎప్పుడనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : October 19, 2026 at 6:41 PM IST
Dussehra 2026 Date : దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఘనంగా జరుపుకునే పండుగ దసరా. ఈ పండుగనే విజయదశమి అని కూడా అంటారు. సాధారణంగా శరన్నవరాత్రులలో చివరి రోజు, ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి రోజు దసరా పండుగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ! అయితే ఈ ఏడాది తిథి ద్వయంతో దసరా పండుగ ఎప్పుడు జరుపుకోవాలని విషయంపై కొంత గందరగోళం నెలకొన్న మాట వాస్తవం. ఈ సందర్భంగా దసరా ఎప్పుడు? ఈ విషయంపై పండితులు ఏమంటున్నారు? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దసరా ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమిని విజయదశమిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయం. అయితే ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 20, మంగళవారం సూర్యోదయంతో దశమి తిథి లేదు. ఉదయం 9:30 నుంచి దశమి తిథి ప్రారంభమై మరుసటి రోజు అంటే అక్టోబర్ 21, బుధవారం ఉదయం 10:30 వరకు దశమి తిథి వ్యాపించి ఉన్నందున విజయదశమి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలని అంశంపై కొన్ని సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్న సమయంలో ఈ విషయంపై స్పష్టత కోసం కొన్ని అంశాలు పరిశీలిద్దాం.
విజయ ముహూర్తంలో విజయదశమి
దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల చివరి రోజు సాయంత్రం దసరా పండుగను జరుపుకుంటారు. నవరాత్రులలో చివరి ఉపవాసాన్ని మహానవమి నాడు పాటిస్తారు. ఉపవాస విరమణ అనంతరం దశమి నాడు పండుగ ముగుస్తుంది. అదే రోజు సాయంత్రం దసరా వేడుకలు జరుగుతాయి. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆశ్వయుజ మాసంలోని శుక్ల పక్షం దశమి తిథి నాడు ఏటా దసరా వస్తుంది. ఈ రోజున విజయానికి శుభప్రదమైన సమయమైన 'విజయ ముహూర్తం'లో ఆయుధ పూజ నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం వేళ రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, మేఘనాథుల దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేస్తారు. ఉత్తర భారతదేశంలో రామ్లీలా ప్రదర్శనల ముగింపునకు కూడా ఇది సంకేతంగా నిలుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా అసలు దసరా ఎప్పుడో చూద్దాం.
దసరా ఏ రోజు జరుపుకోవాలి?
వేద పంచాంగం ప్రకారం ఈ ఏడాది దసరాకు సంబంధించిన 'ఆశ్వయుజ శుక్ల దశమి' తిథి అక్టోబర్ 20న మధ్యాహ్నం 12:50 గంటలకు ప్రారంభమై అక్టోబర్ 21న మధ్యాహ్నం 2:11 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ సమయంలో ఉండే తిథిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే దశమి తిథి అక్టోబర్ 21, బుధవారం నాడు వస్తుంది. దీని ప్రకారం దసరా అక్టోబర్ 21న రావాలి. అయితే వాస్తవానికి అలా జరగదు. దసరా నిర్ణయంలో దశమి తిథితో పాటు నక్షత్రం, విజయ ముహూర్తం, ప్రదోష కాలం వంటి అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
శాస్త్రంలో విజయదశమి గురించిన వివరణ
వేదశాస్త్రాల ప్రకారం శరన్నవరాత్రులలో పదోరోజు, శ్రవణ నక్షత్రం దశమి తిథితో లిసి వచ్చినప్పుడు దసరా లేదా విజయదశమిని జరుపుకుంటారు. అయితే అక్టోబర్ 21న ఈ రోజున శ్రవణ నక్షత్రం కలిసి రావడం లేదు. అలాగే ఆ సమయంలో ప్రదోష కాలం కూడా లేదు. అంతేకాకుండా, విజయ ముహూర్తం కేవలం 12 నిమిషాల పాటు మాత్రమే ఉంటుంది. అక్టోబర్ 20 మధ్యాహ్నం దశమి తిథి ప్రారంభమై అదే సమయంలో శ్రవణ నక్షత్రం, ప్రదోష కాలం, విజయ ముహూర్తం కూడా కలిసి వస్తుండటంతో, ఈ సంవత్సరం దసరా పండుగను అక్టోబర్ 20 మంగళవారం నాడు జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఆయుధపూజలుకు, జమ్మిచెట్టు పుజ్జకు, రావణ దహనానికి సుముహుర్తాలు ఎప్పుడో చూద్దాం.
విజయ ముహూర్తం
నూతన వ్యాపార ఆరంభాలకు, ఇతర ముఖ్య కార్యక్రమాలకు విజయ ముహూర్తం అక్టోబర్ 20, మంగళవారం మధ్యాహ్నం 01:59 నుంచి 02:45 వరకు ఉంది. ఈ సమయంలో ఏ పని చేసినా విజయం తథ్యమని పండితులు చెబుతున్నారు.
జమ్మిచెట్టు పూజకు ఇదే శుభ సమయం
విజయదశమి రోజు జమ్మి చెట్టు పూజకు అత్యంత శుభప్రదమైన 'అభిజిత్ ముహూర్తం' ఉదయం 11:43 నుండి మధ్యాహ్నం 12:28 వరకు ఉంది. ఈ సమయంలో జమ్మి చెట్టుని పూజించి, జమ్మి ఆకులు బంధుమిత్రులకు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం ఐశ్వర్యకారకమని పండితులు చెబుతున్నారు.
రావణ దహనానికి ముహూర్తం:
అక్టోబర్ 20, మంగళవారం సాయంత్రం ప్రదోషం సమయం అనగా సాయంత్రం 6:02 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు రావణ దహనానికి మంచి సమయం. ఈ సమయంలో కనుక రావణ దహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తే శత్రుబాధలు తొలగి, అన్నింటా విజయం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. అనవసర సందేహాలు, గందరగోళాలు పక్కనపెట్టి అక్టోబర్ 20, మంగళవారం రోజు విజయదశమి పర్వదినాన్ని ఆనందంగా జరుపుకుందాం. సకల శుభాలు, విజయాలు పొందుదాం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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