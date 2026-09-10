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దుర్యోధనుడి కోసం స్పెషల్​ ఆలయం- ఇప్పటికీ రారాజు కోసం పన్ను వసూలు- ఎక్కడో తెలుసా?

దుర్యోధనుడిని ఆరాధించే అరుదైన ఆలయం- విగ్రహం, గర్భగుడి లేకుండా కేవలం 'అలతార'పై సంకల్పంతో పూజలు!

Duryodhana Temple Kerala
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 3:01 AM IST

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Duryodhana Temple Kerala : మన దేశంలో దేవుళ్లకు ఆలయాలు నిర్మించడం తెలిసిందే! అయితే ఓ చోట పరమ దుర్మార్గుడైన దుర్యోధనునికి కూడా ఆలయం కట్టి పూజలు జరుపుతారని తెలుసా! కేరళంలో వెలసిన దుర్యోధనుని ఆలయం గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

దుర్యోధనునికి ఆలయం?
భారతీయులకు పంచమవేదం మహాభారతం. మహాభారతంలో పంచ పాండవులు నాయకులైతే కౌరవులు ప్రతి నాయకులు. అందునా దుర్యోధనుడు అమిత దుర్మార్గుడు. పాండవులపై ద్వేషం పెంచుకుని వారిపై ఎన్నో దారుణాలకు పాల్పడ్డాడు. రారాజు కావాలనే కాంక్షతో పాండవులతో సంధికి అంగీకరించడానికి కయ్యానికి కాలు దువ్వాడు. అయితే ఘోరాలు చేసినప్పటికీ దుర్యోధనునికి ఆలయం కట్టి పూజలు జరపడం ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయమే అయినా ఇది వాస్తవం. కేరళంలో దుర్యోధనునికి ఆలయం కట్టి పూజలు జరపడం మాత్రమే కాదు దుర్యోధనుని పేరిట పన్ను కూడా వసూలు చేస్తారంట! ఇంతకూ ఈ ఆలయం ఎందుకు కట్టారు? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ దుర్యోధనుడు?
ధృతరాష్ట్రుని పెద్ద కుమారుడు, కౌరవులతో పెద్దవాడు దుర్యోధనుడు. చిన్ననాటి నుంచి పాండవుల పట్ల ద్వేషం, అసూయ పెంచుకుని ఎన్నోసార్లు వారికి ఆపద తలపెట్టాడు. అయితే దుర్యోధనునిలో కొన్ని మంచి గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. కులవ్యవస్థ పట్ల నిరసన, కర్ణునితో స్నేహ బంధానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అతడిలోని సుగుణాలు. అయితే ఏ కారణం చేత కేరళీయులు దుర్యోధనునికి ఆలయం కట్టి పూజలు జరుపుతున్నారో చూద్దాం.

దుర్యోధనుని ఆలయం ఎక్కడుంది?
కేరళంలోని పారువాళి పెరువిరుత్తి మల్నాడు ఆలయం దుర్యోధనుని కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేకమైన ఆలయం. ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

దాహార్తితో నీటి కోసం వెతికిన దుర్యోధనుడు
పాండవులు అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు దుర్యోధనుడు వారిని వెతుకుతూ కేరళంలోని కొండల ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడు. ఆకలి దప్పికలతో అలిసిన దుర్యోధనుడు ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించే పాలకుడు, పురోహితుడైన మలనాడ్ అప్పోప్పన్ నివాసంలో నీటి కోసం ప్రయత్నించగా, ఒక వృద్ధురాలు దుర్యోధనునికి కల్లు ఇచ్చి అతడి దాహాన్ని తీర్చింది.

గ్రామస్థుల సంక్షేమం కోసం దుర్యోధనుని ప్రార్ధన
దుర్యోధనుని రాచరికం, అతడు ధరించిన విలువైన వస్త్రాలు, ఆభరణాలు చూసి ఆ వృద్ధురాలు అతడు గొప్ప రాజుగా గుర్తించింది. అంత గొప్ప రాజు తక్కువ కులానికి చెందిన తాను ఇచ్చిన కల్లు తాగడం గొప్ప విశేషంగా భావించింది. అతడి ఔదార్యానికి పరిపరివిధాలా కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. అసలు కుల వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేని దుర్యోధనుడు ఆ వృద్ధురాలి భక్తికి చలించిపోయాడు. అక్కడ సమీపంలో ఉన్న ఓ కొండ శిఖరంపై కూర్చుని ఆ గ్రామస్థులకు మేలు జరగాలని శివుడ్ని ప్రార్ధించాడంట! అంతేకాదు ఆ గ్రామస్థులకు విశాలమైన భూములను కూడా దానం చేశాడంట! అందుకు కృతజ్ఞతగా గ్రామస్థులు దుర్యోధనునికి ఆలయాన్ని కట్టి పూజలు జరపసాగారు.

ఆలయ విశేషాలు
కేరళంలోని పారువాళి పెరువిరుత్తి మల్నాడు ఆలయం దుర్యోధనుడు తపస్సు చేసిన ప్రదేశంలోనే నిర్మించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆలయ ఆస్థి పన్నులు కూడా దుర్యోధనుని పేరిట చెల్లించడం విశేషం. ఇది దుర్యోధనుని పట్ల ఆ గ్రామస్థులకు ఉన్న గౌరవానికి నిదర్శనం.

విగ్రహం లేని ఆలయం
దుర్యోధనుని కోసం నిర్మించిన ఈ ఆలయానికి ఎలాంటి గోపురం ఉండదు. అంతేకాదు ఇక్కడ దుర్యోధనుని విగ్రహం కూడా ఉండదు. ఒక మండపం మాత్రం ఉంటుంది. ఈ మండపంలో ఒక ఎత్తైన వేదిక మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ వేదికను 'అలతార' అంటారు. ఈ మండపంలోనే నిలబడి భక్తులు దుర్యోధనుని గురించి ప్రార్ధనలు చేస్తారు. ఇలాంటి విశిష్టమైన ఆలయాన్ని మనం కూడా ఒకసారి దర్శిద్దాం.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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