రాహు దోషం తొలగించే 'దుర్గా పూజ'- ఇలా చేస్తే అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయం!
రాహు కాలంలో దుర్గాదేవి పూజ ఎందుకు శక్తిమంతం? రాహు కేతు దోషాల నివారణకు తొమ్మిది మంగళవారాల దుర్గా ఆరాధన
Published : February 24, 2026 at 3:31 AM IST
Rahu Dosha Durga Pooja : జ్యోతిష్ఠ శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాలలో రాహు కేతు గ్రహాలను ఛాయా గ్రహాలని అంటారు. జాతకంలో మిగిలిన గ్రహాల అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ రాహు కేతు దోషాలుంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనారోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ కలహాలు, ఆస్థి వివాదాలు అధికంగా ఉంటాయి. జాతకం ప్రకారం రాహు దోషంతో ఇబ్బంది పడేవారు దుర్గాదేవిని పూజించినట్లైతే సకల ఈతి బాధలు తొలగి అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయని విశ్వాసం. అసలు రాహు గ్రహానికి దుర్గాదేవికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? రాహు దోషం పోవడానికి దుర్గా పూజ ఎలా చేయాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రాహు గ్రహానికి, దుర్గాదేవికి సంబంధం
రాహు గ్రహానికి, దుర్గాదేవికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. రాహు గ్రహానికి ఆధిదేవత దుర్గాదేవి. అందుచేత దుర్గాపూజ రాహు కాలంలోనే చేయాలి. అందులోనూ మంగళవారం రాహుకాలం సమయంలో చేసే దుర్గా పూజ అత్యంత శక్తిమంతమైనది. సమస్యలను సత్వరం పోగొట్టగలిగే శక్తి కలిగినదని విశ్వాసం. అందుకే మంగళవారం రాహుకాలం సమయంలో దుర్గాదేవిని ఆరాధించాలి.
మంగళవారం రాహుకాల పూజ విశిష్టత
రాహువు శరీరమంతా విషంతో నిండివుంటుంది. కానీ తోకలో మాత్రం అమృతం ఉంటుంది. అందుచేత మంగళవారం సూర్యుడు అస్తమించే సంధ్యా కాలానికి ముందు వచ్చే రాహుకాలంలో ఆయన తోక అమృతంగా మారి ఉంటుంది. మంగళవారం రాహుకాలం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4:30 గంటల వరకు ఉంటుంది. సూర్యాస్తమయానికి కొంచెం ముందుగా ఉండే ఈ సమయం రాహువు ప్రీతికరమైనది. అందుకే మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 గంటల లోపు రాహు గ్రహానికి అధిదేవత అయిన దుర్గాదేవిని పూజించినట్లైతే అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయని విశ్వాసం.
దుర్గా పూజ ఎలా చేయాలి?
రాహు దోషం తొలగిపోవాలంటే మంగళవారం మధ్యాహ్నం రాహుకాలంలో దుర్గాదేవి ఆలయంలో నిమ్మకాయ దీపాన్ని వెలిగించాలి. ముందుగా ఒక నిమ్మపండును సగంగా కోసి, అందులోని నిమ్మరసాన్ని పిండేసి నిమ్మపండును వెనుకకు ప్రమిదల్లా తిప్పి, అందులో ఆవు నెయ్యి పోసి ఐదు వత్తులతో దీపం వెలిగించాలి. దీపాన్ని కుంకుమ, అక్షింతలు, పూలతో అలంకరించాలి. ఈ దీపాలు అమ్మవారిని చూసేట్లు వెలిగించాలి. అనంతరం దుర్గాదేవి సమక్షంలో అర్చన జరిపించుకోవాలి.
అర్చన విధానం
రాహు దోషం పోవడానికి నిమ్మకాయ దీపం పరిహారం తర్వాత చేయించుకునే అర్చనకు మన గోత్రనామాలు చెప్పకుండా అమ్మవారి పేరు మీదనే అర్చన చేయించుకోవాలి. అర్చనకు కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు, పసుపు, కుంకుమ వంటివి సమర్పించాలి. అలాగే ఈ పూజ చేసేటప్పుడు అమ్మవారికి మల్లె పువ్వులు లేదా పసుపు చామంతులు మాత్రమే సమర్పించాలి. ఇలా నిమ్మకాయ దీపం వెలిగించి అర్చన జరిపించుకున్న తర్వాత అమ్మవారికి మూడు ప్రదక్షిణాలు చేసి నమస్కరించుకోవాలి. ఆలయ ప్రాంగణంలో అమ్మవారి ఎదురుగా కూర్చుని దుర్గాస్తుతి చేయాలి. దుర్గా పూజ తర్వాత నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేయకూడదు.
ఇంట్లో పూజ ఇలా
ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పూజామందిరంలో నెయ్యి దీపం వెలిగించి అగరవత్తులు వెలిగించాలి. అమ్మవారికి బెల్లం అన్నం కానీ, నిమ్మకాయ పులిహోర కానీ నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. అనంతరం కర్పూరంతో నీరాజనం ఇవ్వాలి.
పూజాఫలం
ఇలా తొమ్మిది మంగళవారాల పాటు దుర్గాదేవిని పూజిస్తే రాహు కేతు దోషాలు పటాపంచలవుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. అనారోగ్య సమస్యలు, ఈతిబాధలు, రుణబాధలు కుటుంబ సమస్యలు వంటివి కూడా ఈ దుర్గా పూజతో తొలగిపోతాయని శాస్త్రవచనం.
ఓం శ్రీ దుర్గాయై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
రాహు దోషం తొలగించే దుర్గా పూజ