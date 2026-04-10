భారతదేశంలో ద్రౌపదికి ఆలయాలు- ఒక్కసారి సందర్శిస్తే ఎన్ని శుభాలు కలుగుతాయో తెలుసా?

ఆలయాల రాష్ట్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ద్రౌపదికి 5 ఆలయాలు-

Draupadi Temples In India
Draupadi Temples In India (ETV Bharat)
Published : April 10, 2026 at 4:01 AM IST

Draupadi Temples In India : 'వింటే భారతం వినాలి, తింటే గారెలు తినాలి' అనే నానుడి మన తెలుగునాట సుప్రసిద్ధం. హిందూ పురాణేతిహాసాల్లో భారతానికి ఉన్న స్థానం అటువంటిది. మహాభారతం ఒక ఇతిహాసం మాత్రమే కాదు! ప్రతి ఒక్కరికి మార్గదర్శి! మహాభారతం అనగానే గుర్తుకొచ్చే స్త్రీమూర్తి ద్రౌపది. రామాయణ ఇతిహాసంలో సీతమ్మ ఎంత పతివ్రతా శిరోమణిగా పేరు తెచ్చుకుందో ద్రౌపది కూడా అంతటి ఖ్యాతి చెందింది. అయితే మన దేశంలో ద్రౌపదికి ఆలయాలు ఉండడం అరుదైన విషయం. అయితే దక్షిణ భారతం లోనే ద్రౌపది ఏడు ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఈ ఏడు ఆలయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ ద్రౌపది?
పురాణాల ప్రకారం ద్రౌపది అగ్ని సంజాత, అయోనిజ! ఈమె ద్రుపద మహారాజు చేస్తున్న యజ్ఞం నుంచి ఆవిర్భవించిన యాజ్ఞసేన. పంచభూత స్వరూపాలైన పాండవులను నడిపించే అగ్ని శక్తికి ద్రౌపది సంకేతం. ఈమెకు కృష్ణ అనే నామధేయం కూడా కలదు. వాస్తవానికి మహాభారతానికి సూత్రధారులు ముగ్గురు కృష్ణులని అంటారు. ఒకరు సాక్షాత్తు పరమాత్మ అయిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. రెండు మహాభారతానికి సూత్రధారి అయిన ద్రౌపది. మూడు మహాభారతంలో ఆరంభం నుంచి అంతం వరకు కీలకంగా వ్యవహరించి మహాభారత గ్రంథాన్ని మానవాళికి అందించిన వ్యాస మహర్షి. అయితే, వ్యాస మహర్షికి కూడా కృష్ణ అనే పేరు ఉంది. ఇలా ముగ్గురు కృష్ణులు నడిపించిన భారతమే మహాభారతం.

అందుకే కర్ణుడు దూరం
మహాభారత గ్రంథకర్త వ్యాస భగవానునికి ద్రౌపది జన్మ రహస్యం తెలుసు కాబట్టే మరో అగ్ని సంజాత అయినా కర్ణుని కుంతీదేవి వద్ద పెరగనివ్వలేదు. రెండు పరస్పర అగ్ని శక్తులు ఒకేచోట ఉండడం వల్ల వాటి శక్తి నశించి ఇటు కర్ణునికి, అటు ద్రౌపదికి కీర్తి దక్కేది కాదు. అందుకే కర్ణుడు కుంతీదేవి నుంచి దూరమవ్వాల్సి వచ్చింది. ఇలా కర్ణుడు దూరం కావడం వల్లనే కర్ణుడు మహాదాతగా, ద్రౌపది భారతాన్ని నడిపించిన సూత్రధారిగా రాణించారు. ఇదంతా జగన్నాటక సూత్రధారి నడిపించిన లీలలో భాగం.

ద్రౌపది ఆలయాలు
మహాభారత సూత్రధారిగా ఖ్యాతినార్జించిన ద్రౌపదికి దేశవిదేశాల్లో ఆలయాలున్నాయి. ఆ విశేషాలు చూద్దాం.

విదేశాల్లో కూడా!
దక్షిణ భారతంలో ద్రౌపది ఏడు ఆలయాలు ఉండగా ఉత్తర భారతంలో ఒక్క ఆలయం కూడా లేకపోవడం చిత్రమైన విషయంగా అనిపిస్తుంది. విదేశాల్లో కూడా ద్రౌపదికి ఆలయాలు ఉండడం అంతకన్నా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం! సింగపుర్, మలేషియా, శ్రీలంక, మారిషస్ వంటి ప్రాంతాల్లో ద్రౌపదికి ఆలయాలు ఉండడం భారతీయ సంస్కృతికి విదేశాల్లో ఉన్న ఆదరణ తెలియజేస్తుంది. ఇక మన దేశంలో ద్రౌపదికి ఎక్కడెక్కడ ఆలయాలు ఉన్నాయో చూద్దాం.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కేంద్రమైన నెల్లూరు నగరంలోని మూలాపేటలో ద్రౌపదికి ఆలయం ఉంది.

కర్ణాటకలో
కర్ణాటక రాష్ట్ర రాజధాని బెంగళూరు నగరంలోని నాగరథ పేటలో 800 సంవత్సరాల పురాతనమైన ధర్మరాయ ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయంలో పంచ పాండవులతో పాటు ద్రౌపది కూడా కొలువై ఉంది.

తమిళనాడులో

  • ఆలయాల రాష్ట్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ద్రౌపదికి 5 ఆలయాలు ఉండడం విశేషం. అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం.
  • చెన్నై నగరంలోని వేలాచేరిలో ద్రౌపదికి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ ద్రౌపది గ్రామదేవతగా పూజలందుకోవడం విశేషం.
  • ఇక చెన్నై నగరంలోనే ఆలందూర్​లో కూడా ద్రౌపది ఆలయం ఉంది.
  • చెన్నైలోని సైదాపేటలో కూడా ద్రౌపది ఆలయాన్ని దర్శించుకోవచ్చు.
  • ఇక చెన్నై సమీపంలో ఉన్న మహాబలిపురం కూడా ద్రౌపదికి ఆలయం ఉంది.
  • తమిళనాడులోని కుంభకోణంలో కూడా ద్రౌపదికి ఆలయం ఉంది.

దక్షిణ భారతాన వెలసి ఉన్న ఈ ద్రౌపది ఆలయాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలు భక్తిశ్రద్ధలతో ద్రౌపదిని ఆరాధిస్తారు. జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఈ ఏడు ద్రౌపది ఆలయాలను సందర్శిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. మనం కూడా ద్రౌపది ఆలయాలను దర్శించి తరిద్దాం.
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

