సతీదేవి ఎడమ చెంప పడిన పవిత్ర స్థలం- ద్రాక్షారామ మాణిక్యాంబ శక్తిపీఠ విశేషాలివే!
మాణిక్యాంబ అమ్మవారి ఆలయం ఎక్కడుంది? మాణిక్యాంబ అమ్మవారి విశిష్టత ఏంటీ?
Published : March 6, 2026 at 4:56 AM IST
Manikyamba Devi Temple : సతీదేవి దేహభాగాలు పడిన పరమ పవిత్రమైన 18 క్షేత్రాలు అష్టాదశ శక్తిపీఠాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి పొందిన జగద్గురువులు శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు ప్రతిష్టించిన ఈ పీఠాలు భారతదేశం, శ్రీలంక, పాకిస్థాన్లో ఉన్నాయి. సాక్షాతూ పార్వతి దేవి శక్తి స్వరూపాలైన ఈ అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు అత్యంత శక్తివంతమైనవని విశ్వాసం. ఈ అష్టాదశ శక్తి పీఠాలలో 12వ శక్తి పీఠంగా భాసిలుతున్న మాణిక్యాంబ అమ్మవారి ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మాణిక్యాంబ అమ్మవారి ఆలయం ఎక్కడుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా ద్రాక్షారామం లో మాణిక్యాంబ అమ్మవారి ఆలయం ఉంది. ఇది భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ 18 శక్తి పీఠాలలో 12వ శక్తి పీఠంగా పూజలందుకుంటోంది.
మాణిక్యాంబ శక్తి పీఠం విశిష్టత
పురాణ కథనం ప్రకారం, దక్ష యజ్ఞంలో శివనింద సహించలేని సతీదేవి దేహత్యాగం చేస్తుంది. అందుకు ఆగ్రహించిన పరమ శివుడు దక్షయజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేసి సతీదేవి శరీరంతో రుద్ర తాండవం చేయసాగాడు. ఇది చూసి శ్రీ మహావిష్ణువు శివునికి స్వస్థత కలిగించడానికి తన సుదర్శన చక్రంతో సతీదేవి దేహాన్ని ఖండిస్తాడు. ఆ సమయంలో సతీదేవి శరీర భాగాలు వివిధ ప్రాంతాల్లో పడ్డాయి. అవే అష్టాదశ శక్తి పీఠాలుగా ఏర్పడ్డాయి. ద్రాక్షారామం లో సతీదేవి ఎడమ చెంప పడినట్టు విశ్వాసం. అందుకే ఇక్కడ అమ్మవారు మాణిక్యాంబ దేవిగా, శివుడు భీమేశ్వర స్వామిగా పూజలందుకుంటున్నారు.
ఆలయ విశేషాలు
మాణిక్యాంబ అమ్మవారి ఆలయం పంచారామాల్లో ఒకటైన ద్రాక్షారామం భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రాంగణంలో ఉంది. ఇక్కడ శివ శక్తుల కలయిక అద్భుతంగా దర్శనమిస్తుంది. భీమేశ్వర స్వామి పంచారామ క్షేత్రానికి అమ్మవారి ఆలయం సమీపంగా ఉండటం వల్ల ఈ శక్తి పీఠం మరింత పవిత్రత సంతరించుకుంది.
అమ్మవారి స్వరూపం
భీమేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో వెలసి ఉన్న మాణిక్యాంబ ఆలయంలోని గర్భాలయంలో అమ్మవారు సర్వాభరణాలతో, మహాశక్తి రూపంలో దర్శనమిస్తారు. ప్రథమ దర్శనం లోనే ఈ తల్లి భక్తుల కోరికలు తీరుస్తుందని అపార విశ్వాసం. విశేషించి
సంతాన ప్రాప్తి కోరుకునే వారు, ఆస్తి తగాదాలు, కుటుంబ సమస్యలతో బాధపడేవారు, వివాహంలో ఆటంకాలు ఎదుర్కొనే వారు ఈ తల్లి దర్శనం తో అన్ని సమస్యల నుంచి గట్టెక్కుతారని భక్తుల విశ్వాసం.
ఉత్సవాలు - పర్వదినాలు
మాణిక్యాంబ అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ నిత్య నైమిత్తిక పూజలు యధావిధిగా జరుగుతాయి. ప్రతి శుక్రవారం అమ్మవారికి అభిషేకం, కుంకుమ పూజలు జరుగుతాయి. దసరా నవరాత్రులలో అమ్మవారు ఒక్కోరోజు ఒక్కో అలంకార విశేషంలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. ప్రత్యేకించి ఇది శైవక్షేత్రం కూడా కాబట్టి ఇక్కడ శివరాత్రి, కార్తీకమాసంలో విశేష పూజలు, చండి హోమం వంటివి జరుగుతాయి. ఈ సమయంలో పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా అమ్మవారి దర్శనానికి తరలి వస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది.
దర్శనఫలం
మహా శక్తిపీఠంగా విరాజిల్లుతున్న మాణిక్యాంబ అమ్మవారిని దర్శించి పూజిస్తే అమ్మవారి కృపతో సుఖశాంతులు, సిరి సంపదలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
మనం కూడా శ్రీ మాణిక్యాంబ అమ్మవారిని దర్శిద్దాం. మన అభీష్టాలను సిద్ధింప చేసుకుందాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.