కార్తిక మాసంలో భీమేశ్వర స్వామిని దర్శిస్తే- భోగభాగ్యాలతోపాటు మోక్షం ఖాయం!
Draksharamam Bhimeswara Swamy Temple : పంచారామాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న ద్రాక్షారామం ఎక్కడ ఉంది? ఆ క్షేత్ర స్థల పురాణం, విశేషాలు ఏమిటి? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 16, 2026 at 5:00 AM IST
పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో శైవ క్షేత్రాలను దర్శిస్తే అనంతకోటి పుణ్యం లభిస్తుందని విశ్వాసం. అందునా పురాణ ప్రాశస్త్యం కలిగిన పంచారామాల దర్శనం మరింత పుణ్యదాయకం. కార్తిక సోమవారం సందర్భంగా పంచారామాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న ద్రాక్షారామం విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
పంచారామాల విశిష్టత
కుమారస్వామి తారకాసుర సంహారం చేసినప్పుడు ఆ రాక్షసుడి కంఠంలో ఉన్న ఆత్మలింగం 5 ముక్కలవుతుంది. ఆ విధంగా ఐదు భాగాలుగా ముక్కలైన ఆత్మలింగాన్ని దేవతలు ఐదు చోట్ల ప్రతిష్ట చేశారు. ఆ ప్రదేశాలే పంచారామాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
గోదావరి తీరంలోనే అధికం
కార్తిక మాసంలో శివ భక్తులు పంచారామ క్షేత్రాలను దర్శించేందుకు విశేషంగా తరలి వస్త్రాలు. పవిత్ర గోదావరి తీరంలో 4 క్షేత్రాలు, కృష్ణా నది తీరంలో ఒకటి వెలసి ఉన్న ఈ ఐదింటిని కలిపి పంచారామాలని అంటారు. దేశంలో ఎన్నో శివలింగ క్షేత్రాలు ఉన్నా పంచారామాలకు ఉన్న విశిష్టత మాత్రం ప్రత్యేకం. పంచారామాల్లో మొదటిది, ప్రధానమైనది అయిన ద్రాక్షారామం విశేషాలు చూద్దాం.
ద్రాక్షారామం
దక్షప్రజాపతి యజ్ఞం చేసిన కారణంగా ఈ ప్రాంతాన్ని ద్రాక్షారామంగా పిలుస్తారు. రెండు అంతస్తులలో వెలసిన గర్భాలయంలో 60 అడుగుల ఎత్తులో కొలువై ఉన్న శివలింగం సగం తెలుపు, సగం నలుపు రంగులో ఉంటుంది. రెండో అంతస్తు పై భాగం నుంచి అర్చకులు, భక్తులు అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడి స్వామి వారిని భీమేశ్వరుడిగా కొలుస్తారు. అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో ఒకటైన మాణిక్యాంబ అమ్మవారు స్వామి వారితో కలిసి ఈ క్షేత్రంలో కొలువై ఉండడం మరో విశేషం. భారతదేశంలోని అత్యంత అరుదైన దేవాలయాల్లో ఇది ఒకటి.
ద్రాక్షారామంలో పరమశివుని ఆత్మలింగం ఎలా ఏర్పడింది?
స్కంద పురాణం ప్రకారం తారకాసురుడు శివుని కోసం ఘోరమైన తపస్సు చేసి ఆత్మలింగాన్ని పొందుతాడు. ఈ సందర్భంగా తారకాసురుడు తనకు ఓ బాలుని చేతిలో తప్ప మరెవ్వరి వల్ల మరణం ఉండకూడదని వరం కోరుకుంటాడు. బాలకులు తనను ఏమీ చేయలేరనే భావనతో తారకాసురుడు ఈ వరాన్ని కోరుకుంటాడు. శివుడు అలాగే అని దీవిస్తాడు.
తారకాసురుని కంఠంలో దాగిన ఆత్మలింగం
పరమశివుడు ప్రసాదించిన ఆత్మలింగాన్ని తారకాసురుడు తన కంఠంలో దాచుకుంటాడు. అంతేకాదు శివుడు ప్రసాదించిన వరగర్వంతో తారకాసురుడు దేవతలను, ఋషులను హింసించసాగాడు. ఆ సమయంలో దేవతలంతా కలిసి విష్ణుమూర్తికి మొర పెట్టుకోగా, విష్ణువు తారకాసుర వద్ద శివాంశతో జన్మించిన బాలకుని వల్లనే సాధ్యమవుతుందని చెబుతాడు. అప్పుడు దేవతలంతా కలిసి పరమేశ్వరుని శరణు వేడుతారు. ఒక శుభ ముహూర్తంలో కుమారస్వామి శివాంశతో, పార్వతి పరమేశ్వరులకు జన్మిస్తాడు.
తారకాసురుని వథ
శివాంశ సంభూతుడైన కుమార స్వామి తారకాసురుని కంఠంలో ఉన్న ఆత్మలింగాన్ని తన బాణంతో ఛేదించి సంహరిస్తాడు. దీంతో ఆత్మలింగం ఐదు ముక్కలుగా చెదిరి పడి తారకాసురుడు మరణిస్తాడు. ఈ ఐదు భాగాలను ఐదు పవిత్ర ప్రదేశాల్లో దేవతలు ప్రతిష్టిస్తారు. ఆవే పంచారామాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి.
భీమేశ్వరం పేరు ఇలా!
దక్షప్రజాపతి యజ్ఞం చేసిన ప్రదేశం. అందుకే ఈ క్షేత్రానికి ద్రాక్షారామం అని పేరు వచ్చింది. అలాగే చాళుక్య రాజైన భీముడు ద్రాక్షారామం ఆలయాన్ని నిర్మించడంతో ఈ ఆలయాన్ని భీమేశ్వర ఆలయంగా కూడా వ్యవహరిస్తారు.
అద్భుతమైన శిల్పకళ
ద్రాక్షారామం భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం అద్భుతమైన శిలాపకాలకు ఆనవాలుగా నిలుస్తుంది. క్రీస్తు శకం 892-922 మధ్య చాళుక్యుల కాలంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు శాసనాల ద్వారా స్పష్టమవుతుంది.
దక్షిణ కాశీ
ద్రాక్షారామం క్షేత్రాన్ని 'దక్షిణ కాశీ' అని, 'వ్యాస కాశీ' అని కూడా పిలుస్తారు. కాశీని సందర్శించే భక్తులకు కేవలం మోక్షం మాత్రమే లభిస్తే, ద్రాక్షారామం మోక్షంతో పాటు భోగభాగ్యాలను కూడా ప్రసాదిస్తుందని ప్రతీతి. కార్తిక మాసంలో ద్రాక్షారామం భీమేశ్వర స్వామిని దర్శిస్తే భోగభాగ్యాలు, మోక్షం సిద్ధిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్న ద్రాక్షారామం కాకినాడకు 32 కిలోమీటర్ల దూరంలో రాజమండ్రికి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఈ కార్తిక మాసంలో మనం కూడా ద్రాక్షారామం దర్శిద్దాం. భోగభాగ్యాలతో పాటు మోక్షాన్ని కూడా పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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