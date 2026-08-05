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పుత్ర దోషాలను తొలగించే దొడ్డమల్లూరు నవనీత కృష్ణుడు- భక్తుడి కోసం తలతిప్పిన బాలకృష్ణుడి ఆలయం ఇదే!

కర్ణాటకలోని కణ్వ నది తీరాన వెలసిన నవనీత కృష్ణాలయం- సంతాన భాగ్యం కోసం భక్తులు విశ్వాసంతో దర్శించే క్షేత్రం- బాల కృష్ణుడి రూపంలో కొలువైన నవనీత కృష్ణుడి సన్నిధి ఈ ఆలయానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు

Doddamallur Navaneetha Krishna Temple
Representative Image (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 5:08 AM IST

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Doddamallur Navaneetha Krishna Temple History : పితృ దోషాలు, పూర్వీకులు చేసిన తప్పిదాల వలన కొందరు సంతాన భాగ్యానికి నోచుకోరు. అందువలన వంశాభివృద్ధికి ఆటంకం కలుగుతుంది. కొన్ని ప్రసిద్ధ క్షేత్రాల దర్శనం వలన సంతానం కలగడంతో ఉన్న దోషాలు తొలగి, సత్సంతానం కలుగుతుందని భారతీయ సనాతన ధర్మం చెబుతోంది. అందులో ముఖ్యంగా సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలు ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని విశిష్ట క్షేత్రాల దర్శనం వలన కూడా సంతాన సంబంధిత దోషాలు తొలగుతాయి. ఈ కోవలోకి చెందిన కర్ణాటకలో ఉన్న ఒక విశిష్టమైన చిన్నికృష్ణుని ఆలయ విశేషాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

దొడ్డమళూర్ నవనీత కృష్ణాలయం
కర్ణాటక రాష్ట్రం దొడ్డమళూర్ లేదా దొడ్డమల్లూరు గ్రామంలో వెలసిన నవనీత కృష్ణాలయం పుత్ర దోష నివారణా స్థలంగా చాలా ప్రసిద్ధి చెందినది. ఇక్కడ కొలువైన ప్రధాన దైవం శ్రీ అప్రమేయ స్వామి అయినప్పటికీ నవనీత కృష్ణాలయంగానే ఈ ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. బెంగుళూరు నుంచి మైసూర్ వెళ్లే మార్గంలో 58.కి.మీ దూరంలో కణ్వ నది ఒడ్డున ఈ ప్రసిద్ధ క్షేత్రం వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయంలోని కృష్ణుడు పారాడే బాలకృష్ణుని భంగిమలో దర్శనమిస్తాడు.

ఆలయ స్థల పురాణం
గురు రామానుజులవారు, వ్యాసరాజ తీర్ధర్, గురు రాఘవేంద్ర స్వామి మొదలగు మహనీయులు పూజించిన ఈ ఆలయాన్ని దర్శించడం వలన సంతాన సంబంధిత దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. గర్భాలయంలో సాలగ్రామ శిలతో మలచిన నవనీత కృష్ణుని ప్రతిమను వ్యాసరాయ తీర్థుల వారు ప్రతిష్టించారు.

భక్తుని కోసం తలతిప్పిన భగవంతుడు
ఒకసారి భక్తగాయకుడు పురందరదాసు దొడ్డమళూర్ నవనీతకృష్ణుని దర్శనానికి వచ్చిన సమయంలో ఆలయం తలుపులు మూసివున్నవి. అప్పుడు పురందరదాసు వారు వెలుపల నిలబడి " జగదోధ్ధారణ ఆడిసదళు యశోదా" అనే కీర్తనను ఆలపించారు. వెంటనే ఆశ్చర్యకరంగా ఆలయం తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. గర్భగుడి సన్నిధిలో ఉన్న కృష్ణుడు లోపల నుంచి తన తల తిప్పి పురందరదాసుని తొంగి చూశాడట. అందుకే ఈనాటికి పాకుతున్న కృష్ణుడు తలతిప్పిన భంగిమలోనే దర్శనమిస్తున్నాడు.

వెన్న ఇస్తే సంతానాన్ని ప్రసాదించే నవనీత కృష్ణుడు
సంతాన భాగ్యం ఆశించి ఈ ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు నవనీత కృష్ణునికి వెన్నను నివేదించి పూజలు చేస్తారు. తమకు సంతానం కలుగగానే బిడ్డతో వచ్చి ఆ బిడ్డ బరువుకి ఎత్తుకి సరిపడా వెన్నను తులాభారం తూచి మొక్కులు చెల్లిస్తారు. బంగారం, వెండి,కొయ్యతో చేసిన ఊయలలు కృష్ణుని సన్నిధిలో కట్టి తమ మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.

మైసూర్ మహారాజూకు గొప్ప అనుభవం
ఒకసారి మైసూర్ మహారాజావారు దొడ్డమళూర్ కృష్ణుని ఆలయంలో పాకుతున్న బాలకృష్ణుని సౌందర్యానికి ముగ్ధుడై ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకుని వెళ్లి తన భవనంలో ప్రతిష్టించారు. ఆ రాత్రి మహారాజు కలలో కనిపించిన బాలకృష్ణుడు తిరిగి తన విగ్రహాన్ని ఆలయంలో ప్రతిష్టించమని లేకపోతే కోటకి అనర్ధమని హెచ్చరించాడు. కానీ మహారాజు లెక్క చేయలేదు, తిరిగి విగ్రహాన్ని తరలించే ఏర్పాట్లు చేయలేదు. కృష్ణుడు స్వప్నంలో హెచ్చరించిన విధంగానే రాజభవనంలో ఒక భాగం అగ్ని జ్వాలలలో భస్మమైపోయినది. ఈ సంఘటన తరువాత మహారాజు ప్రాకుతున్న సాలగ్రామ బాలకృష్ణ ప్రతిమను తిరిగి ఆలయంలో పునఃప్రతిష్టించి క్షమాపణ వేడుకున్నాడు.

సూర్య కిరణాలు
ఆలయంలోని అప్రమేయ స్వామి గర్భగుడిపై కొన్ని ప్రత్యేక రోజుల్లో ఉదయం సూర్యకిరణాలు నేరుగా పడే విధంగా ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్ణాటకలోని రామనగర జిల్లా, చెన్నపట్టణ తాలూకాలోని దొడ్డమల్లూరు గ్రామంలో వెలసివున్న ఈ ఆలయానికి ఇటు బెంగళూరు నుంచి లేదా, అటు మైసూరు నుంచి సులభంగా చేరుకోవడానికి మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలున్నాయి. మనం కూడా దొడ్డమల్లూరు నవనీత కృష్ణాలయంలో నవనీత కృష్ణుని దర్శించి తరిద్దాం.

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ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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