18అడుగుల ఏకశిలా దొడ్డ గణపతి- నానాటికి పెరిగే ఆ గణపయ్య కన్నడిగుల కొంగు బంగారం!
దొడ్డ గణపతి దేవాలయంలో నానాటికి పెరిగే గణపతి- భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఏకశిలా వినాయక విగ్రహం- వినాయక చవితి సమయంలో ప్రత్యేకంగా చేసే వెన్న అలంకరణ
Published : August 19, 2026 at 2:23 AM IST
Dodda Ganapathi Temple Bangalore : విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుడు అనేక చోట్ల కొలువై పూజలందుకుంటున్నాడు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం శుభకార్యాలకు ముందు, నోములు, వ్రతాలకు ముందు గణపతిని పూజించడం తప్పనిసరి. శివపార్వతుల గారాల తనయుడైన గణనాథుడు విద్యా బుద్ధులను ప్రసాదించే ఆదిదేవుడిగా, బొజ్జ గణపయ్యగా, గజాననుడిగా సేవలు అందుకుంటున్నాడు. వినాయకుడు అంటేనే పరిపూర్ణతకు ప్రతీక. దేశవ్యాప్తంగా అనేక గణనాథుని ఆలయాలు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ఆలయాలు మాత్రం చాలా ప్రత్యేకం. అలాంటి విశిష్టమైన ఓ గణనాథుని ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శ్రీ దొడ్డ గణపతి ఆలయం
కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులోని బసవనగుడిలో 'శ్రీ దొడ్డ గణపతి ఆలయం' ఉంది. బెంగళూరు నగర వ్యవస్థాపకుడైన కెంపెగౌడ 16వ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఇక్కడి ప్రధాన దైవమైన వినాయకుడు 18 అడుగుల ఎత్తు, 16 అడుగుల వెడల్పుతో ఒకే ఏకశిల ద్వారా చెక్కి ఉండటం విశేషం. దొడ్డ అంటే కన్నడలో 'పెద్ద' అని అర్థం. ఇక్కడ వినాయకుడు అతి పెద్ద విగ్రహంగా కొలువై ఉండడం వలన ఈ వినాయకుని 'దొడ్డ గణపతి' అని పిలుస్తారు.
ఆలయ చరిత్ర
బెంగళూరు నగరంలోని బుల్ టెంపుల్ అంటే అతి పెద్ద నందీశ్వరుని ఆలయానికి సమీపంలో పచ్చని ప్రకృతి నేపథ్యంలో వెలసి ఉన్న దొడ్డ గణపతి దేవాలయం ఈ నగర శతాబ్దాల నాటి చరిత్రను చాటుతుంది. శ్రీ దొడ్డ గణపతి ఆలయ చరిత్ర విజయనగర సామ్రాజ్యం కాలం నాటిదని విశ్వాసం. ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం ఇక్కడ వెలసివున్న దొడ్డ గణపతి స్వయంభువు గణపతి అని తెలుస్తోంది. ఆలయ నిర్మాత అయిన కెంపెగౌడ సమీపంలో నిర్మిస్తున్న నందీశ్వరుని ఆలయ నిర్మాణ పనులు పర్యవేక్షిస్తున్న సమయంలో ఈ దొడ్డ గణపతి విగ్రహం తవ్వకాల్లో లభించింది. ఈ విధంగా గణపతి విగ్రహం బయట పడడం శుభప్రదంగా భావించిన కెంపెగౌడ ఈ గణపతికి కూడా ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి సంకల్పించారు.
ఆటంకాలను అధిగమించి
దొడ్డ గణపతి ఆలయ నిర్మాణంలో కెంపెగౌడకు ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి మొక్కవోని దీక్షతో ఆలయ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసాడు.
అతిపెద్ద ఏకశిలా విగ్రహం
దొడ్డ గణపతి ఆలయంలో ప్రధాన దైవమైన గణనాథుడు 18 అడుగుల ఎత్తు, 16 అడుగుల వెడల్పుతో ఏకశిలా విగ్రహంగా రూపు దిద్దుకుని ఉన్నాడు. భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఏకశిలా వినాయక విగ్రహాలలో ఒకటిగా దొడ్డ గణపతి కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఆలయ నిర్మాణ శైలి
శ్రీ దొడ్డ గణపతి ఆలయం అద్భుతమైన శిల్పకళా నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. ద్రావిడ నిర్మాణ శైలిలో నిర్మించి ఉన్న ఈ ఆలయంలోని స్తంభాలు, గోపురాలు, కుడ్యాలపై వివిధ దేవీ దేవతల విగ్రహాలు, పౌరాణిక గాథలు చెక్కి ఉన్నాయి.
ఆలయ విశేషాలు
శ్రీ దొడ్డ గణపతి దేవాలయం నిరంతరం భక్తులతో సందడిగా ఉంటుంది. గర్భాలయంలో అతి పెద్ద వినాయకుని దర్శించుకున్న భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో వెలసి ఉన్న శివుడు, పార్వతీ దేవి, సుబ్రహ్మణ్యుని ఆలయాలను కూడా దర్శించుకుంటారు.
పవిత్ర కోనేరు
ఆలయ ప్రాంగణంలో ఒక పవిత్ర కోనేరు కూడా ఉంది. ఈ కోనేరు పేరు కల్యాణి. ఈ కోనేరులో స్నానం చేసి వినాయకుని దర్శిస్తే వివాహం కాని వారికి త్వరగా కల్యాణం జరుగుతుందని విశ్వాసం.
వెన్న అలంకరణ
ప్రతి ఏటా వినాయక చవితి సమయంలో ఈ స్వామివారికి 100 కిలోల వెన్న, బెల్లంతో 'బెన్నె అలంకార' పేరుతో ప్రత్యేకంగా వెన్నతో అలంకారం చేస్తారు. దొడ్డ గణపతికి చేసే ఈ అలంకారాన్ని దర్శించడానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తారు.
పెరుగుతున్న గణపతి స్వరూపం
దొడ్డ గణపతి స్వామి వారి విగ్రహం క్రమంగా కుడివైపునకు కొద్దిగా పెరుగుతున్నట్లు ఆలయ అర్చకులు, స్థానికులు చెబుతారు. కలియుగాంతానికి ఈ స్వామి మరింత పెరిగి ఆలయం మొత్తం ఆక్రమిస్తాడని భక్తుల విశ్వాసం.
ఇతర దర్శనీయ స్థలాలు
దొడ్డ గణపతి దేవాలయం ప్రసిద్ధ 'బిగ్ బుల్ టెంపుల్'గా పిలిచే నంది ఆలయం పక్కనే ఉంది. సుప్రసిద్ధి చెందిన జాతర కడెలకాయ పరిశె అంటే వేరుశనగ జాతర ఇక్కడే జరుగుతుంది.
సరైన సమయం
తెల్లవారుజామున లేదా సాయంత్రం సమయం శ్రీ దొడ్డ గణపతి ఆలయాన్ని సందర్శించడానికి ఉత్తమ సమయం. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణానికి ప్రసిద్ధి చెందిన బెంగళూరు నగరానికి తలమానికంగా నిలిచే ఈ ఆలయాన్ని ఏడాది మొత్తం ఎప్పుడైనా దర్శించవచ్చు.
పూజోత్సవాలు
దొడ్డ గణపతి ఆలయంలో ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు, నాలుగు కాలాల్లో హారతులు యధావిధిగా జరుగుతాయి. ఇక వినాయక చవితి నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి. అలాగే ఏడాదికోసారి జరిగే వెన్న ఉత్సవం కూడా ఇక్కడ ప్రధాన ఉత్సవం.
దర్శనఫలం
దొడ్డ గణపతి ఆలయాన్ని సందర్శించి వినాయకుని పూజిస్తే తలపెట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయని, విద్య, వివాహం వంటి విషయాల్లో అనుకూలత లభిస్తుందని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్ణాటక రాష్ట్ర రాజధాని బెంగళూరు నగరానికి చేరుకోవడానికి దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి, విమానం, రైలు, బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. బెంగళూరు నగరంలోని బసవనగుడి ప్రాంతంలో వెలసి ఉన్న దొడ్డ గణపతి ఆలయానికి ప్రైవేటు వాహనాల్లో కానీ, ప్రభుత్వ బస్సులలో కానీ సులభంగా చేరుకోవచ్చు. మనం కూడా దొడ్డ గణపతి ఆలయాన్ని సందర్శించి తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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