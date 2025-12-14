Telangana Panchayat Elections Results2025

ధను సంక్రాంతి ఎప్పుడు? దాని ప్రత్యేకత ఏమిటి?

డిసెంబర్ 16న జరిగే ధను సంక్రాంతి ఎందుకు అంత పవిత్రమో తెలుసా?

Dhanurmasam Sankranthi Significance
Dhanurmasam Sankranthi Significance (ETV Bharat)
Published : December 14, 2025 at 5:18 AM IST

Choose ETV Bharat

Dhanurmasam Sankranthi Significance: గ్రహాలకు అధిపతి సూర్యుడు ప్రతినెలా తన గమనాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఒక్కో నెల ఒక్కో రాశి చొప్పున సూర్యుడు పన్నెండు నెలలు పన్నెండు రాశులలో సంచరిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వృశ్చిక రాశిలో ఉన్న సూర్యుడు ఈ నెల 16 నుంచి ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశిచనున్నాడు. సూర్యుని గమనాన్ని సంక్రమణం అని సంక్రాతి అని అంటారు. ఈ నెల 16 ధనుస్సంక్రమణం సందర్భంగా ఈ రోజు సూర్యారాధన ఎలా చేయాలి? ఎలాంటి దానాలు ఇవ్వాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ధను సంక్రాంతి ఎప్పుడు?
ప్రస్తుతం వృశ్చిక రాశిలో సంచారం చేస్తున్న సూర్యుడు డిసెంబర్ 16, మంగళవారం వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంక్రమణాన్నే ధను సంక్రాంతి అంటారు.

పుణ్యకాలం
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం డిసెంబర్ 16, మంగళవారం ఉదయం 8:09 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:23 మధ్యలో సూర్యుని ధనుస్సంక్రమణం జరుగుతుంది. ఇందులో ఉదయం 8:09 నుంచి 9:30 వరకు ఉన్న సమయాన్ని మహా పుణ్య కాలం అంటారు. ఈ సమయంలో చేసే స్నానదాన జపాలకు విశేష పుణ్య ఫలం లభిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. ఇక ధను సంక్రమణం రోజు సూర్యుని ఎలా ఆరాధించాలి? ఈ రోజు ఎలాంటి దానాలు చేయాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

నదీస్నానం
ధను సంక్రాంతి నాడు సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్ర లేచి నదీస్నానం ఆచరించాలి. వీలుకాని వారు స్నానం చేసే నీటిలో గంగాజలాన్ని కలుపుకుని స్నానం చేయడం వలన గంగా స్నానం చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఒకవేళ గంగాజలం అందుబాటులో లేకపోతే స్నానం చేసే నీటిలోకి సమస్త నదీ జలాలను ఆహ్వానించి స్నానం చేయడం వలన భూమిపై ఉన్న సకల పుణ్యతీర్థాల్లో స్నానం చేసిన ఫలం దక్కుతుంది.

సూర్య పూజ ఇలా చేయాలి
ఒక రాగి పాత్రలో నీళ్లు తీసుకుని అందులో ఎర్రని పువ్వులు, అక్షింతలు వేసి 'ఓం సూర్య దేవాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ సూర్యునికి అర్ఘ్య ప్రదానం చేయాలి. తరువాత సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలబడి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి. ఆదిత్య హృదయం పఠించాలి. చివరగా సూర్యునికి పరమాన్నం నివేదించి హారతి ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.

ఈ దానాలు శ్రేష్టం
వ్యాస మహర్షి రచించిన దేవి పురాణం ప్రకారం ధనుస్సంక్రమణం వేళ పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ దానధర్మాలు, శ్రాద్ధాలు, తర్పణాలు చేయాలి. ధనుస్సంక్రమణం రోజున పుణ్య స్నానం చేసిన వ్యక్తికి సకల పాపాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతారు. ధనుస్సంక్రమణం రోజు బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, గోదానం, భూదానం వంటివి చేయడం వలన ఐశ్వర్యం వృద్ధి చెందుతుంది. అలాగే పేదలకు, ఆహారం, బట్టలు, దానం చేయడం శుభ ప్రదంగా భావిస్తారు.

పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం
ధనుసంక్రమణం రోజు పితృ దేవతలను స్మరిస్తూ నదీతీరంలో జల తర్పణాలు, తిల తర్పణం, పిండప్రదానం చేయడం మంచిదని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. అలాగే ఈ రోజు బ్రాహ్మణులను పితృ దేవతల స్వరూపంగా భావించి వస్త్రదానం, దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించడం వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని శాస్త్ర వచనం.

ఒడిశాలో ఇలా
ధనుస్సంక్రాంతి పండుగను ఒడిశాలో విశేషంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు ఒరిస్సాలో జగన్నాథుని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. జగన్నాధస్వామికి ఈ రోజు రకరకాల ప్రసాదాలు నివేదిస్తారు. ఈ ఉత్సవాన్ని చూడటానికి పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రజలు విశేషంగా తరలి వస్తారు. రానున్న ధనుస్సంక్రమణం రోజు మనం కూడా స్నాన దాన జపాదులు చేసి సూర్యుని అనుగ్రహాన్ని, పితృ దేవతల అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. ఓం సూర్య దేవాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

