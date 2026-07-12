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ఇంటి ముందు "ముగ్గు" ఎందుకు వేయాలి? - రాత్రి సమయంలో వేయడం మంచిదేనా?

నైట్ టైమ్ ఇంటి ముందు "ముగ్గు" పెట్టవచ్చా? - ఆధ్యాత్మికవేత్త శ్యామలానంద ప్రసాద్‌ ఏం చెబుతున్నారంటే?

Why Muggu Drawn at infront of Home
Why Muggu Drawn at infront of Home (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 6:06 AM IST

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Can We put Rangoli at Night : రోజూ ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేస్తుంటాం. కొంతమంది సాయంకాలం టైమ్​లో, మరికొందరు ఉదయం వేళ ముగ్గు వేస్తుంటారు. అయితే, ఈమధ్యకాలంలో కొంతమంది ఉదయం వేకువ జాము వేయాల్సిన ముగ్గును రాత్రి సమయంలోనే వేస్తున్నారు. ఇది మంచిదేనా? అసలు, ముగ్గు ప్రాధాన్యత ఏంటి? తదితర విషయాలను ఆధ్యాత్మికవేత్త పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్‌ ఇలా వివరిస్తున్నారు.

రంగవళ్లులు పెట్టడం, అది ప్రాతః కాలంలో పెట్టడం ఇవన్నీ వైదికమైన వేదం చెప్పిందా? ఎప్పుడు చెప్పారు? అని కాకుండా వేదాలు చెప్పిన ముగ్గులు అనేవి యాగశాలలో వేయడం, ఏదైనా ఒక యజ్ఞకుండం కట్టడానికి వేయడం, కొన్ని చక్రరూపంగా యంత్రమంత్రరూపాల్లో వేసే ముగ్గులవి. మన ఇంటి ముందు వేసుకునే ముగ్గులు కూడా అటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఏర్పాటు చేసినవని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మిక వేత్త శ్యామలానంద ప్రసాద్.

అవి సూర్యోదయానికి ముందుగా వేకువ జామునే ఇంటి ముందు వేయడం అనేది ఒక సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. అయితే, సంధ్య ముగ్గులు అని కూడా ఉన్నాయి. సాయంకాలం పూట ఇంటి ముందు నీళ్లు చల్లి సంధ్య ముగ్గులు వేస్తారు. ఇప్పటికీ కొంతమంది వేస్తుంటారు. కానీ, ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది వేకువజామున వేసే ముగ్గులను ఉదయం లేవలేక, ఇతర కారణాల వల్ల రాత్రిళ్లే ఆ పని పూర్తి చేస్తున్నారు. అయితే, కనీసం రాత్రి టైమ్​ ముగ్గు వేయాలనే జ్ఞానం ఉన్నందుకైనా సంతోషించాలి. వేయకపోతే ఏమవుతుంది అందరూ వేస్తున్నారా? అని కాకుండా ఇంటి ముందు ముగ్గు ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇంటి ముందు ముగ్గు ఉన్నట్లయితే దుష్ప్రభావం కలిగినటువంటి అంటే ఇతరమైనటువంటి రాక్షసాదులు, పిశాసాదులెవరూ రాకుండా అది కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే మనం వేసే ముగ్గు మనకు తెలియకుండానే అది శ్రీచక్రంలో ఒక వేదం. ఏ ముగ్గులోనైనా 12 చుక్కలు, 16 చుక్కల ముగ్గు అని అనుకుంటూ వేస్తుంటారు. అలా ముగ్గులు వేయడంలోనే అందులోకి ఆ మంత్ర శక్తి, యంత్ర శక్తి వస్తాయి. అందువలన అటువంటి దుష్టశక్తులు మన ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా ముగ్గు కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్‌.

ముగ్గు దేనితో వేస్తే మంచిది?

ముగ్గులో బియ్యప్పిండి వంటివి కలిపి వేయడం వల చీమలు, ఇతర కీటకాలకు ఆహారం భూతబలి ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. ఇలా ముగ్గు వేసిన ఇల్లు శుభం అని అర్థం. మామూలుగా పితృకార్యాలు జరిగితే ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయకూడదు. అప్పుడు ఎవరైనా ఇంటికి భిక్షకు వచ్చినా మన ఇంటి ముందు ఆగరు. అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతారు. అంటే, ఇంటి ముందు ముగ్గు లేదు కాబట్టి వీరు పెట్టకూడదు, వీళ్లను మనం అడగకూడదని వెళ్లిపోతారు.

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అలాగే, సన్యాసులు, పూర్వం ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో చోటుకి వెళ్తుండేవారు. ఆ వెళ్లేవారు ఎవరి ఇంట్లోనైనా వాళ్లకు భిక్ష పెట్టాలి. అప్పుడు ఎవరింటికి వెళ్లాలి అంటే వారి ఇంటి ముందు ముగ్గు ఉందా? లేదా? అని చూస్తారు. ముగ్గు ఉన్న ఇంటికెవెళ్లి భిక్ష పెట్టమని అడుగుతారు. లేదంటే అడగరు. ఇలా ముగ్గు వల్ల ఎన్నో లాభాలు, ఉపయోగాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ముగ్గులోనే మనం ఎంతోమంది దేవతలను ఆహ్వానం చేసేటటువంటి సమాచారం అంతా అందులోనే దాగి ఉందంటున్నారు.

ఇంతకీ రాత్రిపూట ముగ్గు వేయవచ్చా? అంటే అది వేకువజామున వేయాల్సింది కానీ సంక్రాంతి టైమ్​లో అయితే రాత్రిపూట ఇంటి ముందు తెల్లవార్లూ రంగవల్లులు వేస్తూ కూర్చుంటారు. పెద్ద పెద్ద ముగ్గులు వేస్తుంటారు. అందువల్ల కాస్త ముందుగానే మొదలుపెట్టారు కాబట్టి వాళ్లు అలా వేయడం తప్పు అని అనకుండా మొత్తానికి ముగ్గు వేసినందుకు సంతోషించి, వారిని అలా అయినా వేయమని కోరుకుందామంటున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్‌. వేకువజామున వేసే ముగ్గును కాస్త ముందుగానే వేసినట్లు భావిద్దాం. కాబట్టి, అందరూ ఇంటి ముందు ఏదైనా చిన్నదో, పెద్దదో రోజూ చక్కగా ముగ్గు వేస్తే మనకు ఆరోగ్యంతో పాటు అన్నివిధాలా నైపుణ్యం కలుగుతుందంటున్నారు.

Note : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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CAN WE PUT RANGOLI AT NIGHT

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