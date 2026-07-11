వరుణ యాగం చేస్తే నిజంగానే వర్షాలు కురుస్తాయా?- సనాతన ధర్మం, సైన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి?
సనాతన ధర్మంలో యజ్ఞయాగాదులకు విశిష్ట స్థానం- కరవు కాటకాలు సంభవించినప్పుడు వరుణ యాగాల నిర్వహణ భారతీయ సంప్రదాయంలో భాగం- తిరుమలలో జరిగిన వరుణ యాగం వెనుక ఉన్న విశేషం ఏమిటంటే?
Published : July 11, 2026 at 3:00 AM IST
Do Yagnas Really Bring Rain : సనాతన భారతీయ సంప్రదాయం యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు పెద్ద పీట వేసింది. త్రేతా యుగంలో దశరథ మహారాజు పుత్రుల కోసం పుత్రకామేష్ఠి యాగాన్ని నిర్వహించాడు. అలాగే శ్రీరాముడు రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉండడం కోసం అశ్వమేథ యాగాన్ని నిర్వహించాడు. ద్వాపర యుగంలో ధర్మరాజు రాజ్యాన్ని విస్తరించుకోవడం కోసం రాజసూయగాన్ని ఆచరించడం తెలిసిందే! ఇలా ప్రకృతి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు కానీ, ఐశ్వర్య, రాజయోగం కోసం కానీ యజ్ఞయాగాదులు చేయడం హైందవ సంప్రదాయంలో భాగం. అలాగే కరువు కాటకాలు ఏర్పడినప్పుడు వర్షాల కోసం వరుణ యాగాలు చేయడం కూడా తెలిసిందే! అయితే యజ్ఞాలు చేస్తే నిజంగానే వర్షాలు పడుతాయా! ఈ అంశంపై సనాతన ధర్మం ఏమి చెబుతోంది? శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఏమి చెబుతోంది? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కనబడని వర్షం జాడ!
మండే వేసవి కాలం ముగిసి వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది. పేరుకు వర్షాకాలం మొదలైనా, ఇప్పటివరకు వానలు ఇంకా సరిగ్గా కురవలేదు. ఈసారి ఎల్ నినో కారణంగా వర్షాలు తగ్గుతాయని ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఇలా దేశంలో కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడిన ప్రతిసారి టీటీడీతో పాటు ఇతర ధార్మిక సంస్థలు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేయడం పరిపాటి. ఈ సందర్భంగా యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేయడం వలన నిజంగానే వర్షాలు కురుస్తాయా! లేదా అనే ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షాలు పడతాయా ?
గతంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానపు ప్రధానాధికారిగా పనిచేసిన కీ.శే. పీ.వీ ఆర్.కే ప్రసాదు వ్రాసిన అనుభవాల సారం " నాహం కర్తా, హరి: కర్తా " అనే గ్రంథంలో ఈ అంశానికి సంబంధించి వివరంగా ఉంది. చదవగానే ఆధ్యాత్మిక ఆనందంతో ఒళ్లు పులకించిపోయే ఈ ఘట్టం గురించి ఇప్పుడు ప్రస్తావించుకుందాం.
తిరుమలలో వర్షాభావ పరిస్థితులు
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం తిరుమలలో వర్షాభావం వలన పెద్ద ఎత్తున నీటి ఎద్దడి ఏర్పడింది. నిత్యం భక్తుల రద్దీతో కిటకిటలాడుతుండే తిరుమలలో నీళ్లు లేకపోతే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహకు కూడా అందదు. చివరకు అతిపెద్ద జలాశయాలైన పాపనాశనం, ఆకాశగంగలో కూడా నీరు అడుగంటి, తిరుమల వచ్చే యాత్రీకులను రాకుండా కట్టడి చేసే పరిస్థితి వచ్చింది.
పండితులతో సంప్రదింపులు
అప్పుడు ప్రసాదు తిరుమలలో నీటి సౌకర్యాలు పునరుద్ధరించడానికి అవసరమైన మానవ ప్రయత్నాలు చేసి, నీరు తిరుపతి చుట్టుపక్కల కూడా లేకపోవడంతో చివరి ప్రయత్నంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకు చెందిన పండితులను సంప్రదించారు. పండితులు "వరుణయాగం" చేస్తే వర్షం పడుతుందని సలహా ఇచ్చారు. ప్రసాదు టీటీడీ మండలిలో సంప్రదించి "వరుణ యాగం " మొదలు పెట్టారు.
వరుణ యాగంపై వెల్లువెత్తిన విమర్శలు
వరుణ యాగం నాలుగు వారాల పాటు సాగే మహా యజ్ఞం. పత్రిక, ప్రసార మాధ్యమాలలో అనేక విమర్శలు వచ్చాయి. శ్రీవారి డబ్బు అనవసరంగా ఖర్చు చేస్తున్నారని అనేక విమర్శలు గుప్పించారు. అయితే ప్రసాదు ఈ విమర్శలు లెక్క చేయకుండా యాగాన్ని కొనసాగించారు.
కుంభవృష్టిగా కురిసిన శ్రీవారి అనుగ్రహం
యజ్ఞం చివరి రోజు మాడ వీధుల్లో శ్రీవారు ఊరేగుతుంటే, పత్రికల వారు "ఇంత డబ్బు అనవసరంగా ఖర్చు చేశారు. వర్షం కాదు కదా ఒక్క తునక మబ్బు కూడా లేదు" అంటూ నానా విధాలుగా తూలనాడుతుంటే, ప్రసాదు "తండ్రీ! నాకు ఇదేమీ పరీక్ష" అంటూ హృదయావేదన చెందుతూ అలాగే మాడ వీధులలో రథం దగ్గరకి వచ్చేసరికి ఒక్కసారిగా నల్లటి మబ్బులు, ఉరుములు మెరుపులతో పెద్ద పెద్ద చినుకులతో వర్షం కురిసింది. అది ఎంత వర్షం అంటే, రథం దగ్గర నుంచి శ్రీవారు మహాద్వారం దగ్గరకి వచ్చేసరికి అందరూ తడిసి ముద్దయి పోయారు. ఆ కుంభవృష్టి కొన్ని గంటలపాటు సాగింది. ఆ రాత్రి చిత్తూరు జిల్లా నీటిపారుదల శాఖ ఇంజనీర్లు ప్రసాదుకి ఫోన్ చేసి "సార్! పాపనాశనం, ఆకాశగంగలో నీరు పుష్కలంగా వచ్చి చేరింది. ఇంక మూడేళ్లపాటు తిరుమలలో నీటి కొరత ఉండదు" అని చెప్పినప్పుడు శ్రీవారి దయకు ప్రసాదు పరవశించి, మరునాడు "వరుణయాగం" చేసిన పండితులను యధావిధిగా సత్కరించారు. ఒళ్లు పులకించిపోయే ఈ ఘట్టం చదువుతుంటే ఈనాటికి శ్రీవారి మహిమ అవగతమవుతుంది.
ఇదే యాగఫలం
కరువు కాటకాలు ఎదుర్కోవడానికి చేసిన యాగఫలం ఎంత గొప్పదో కదా! ప్రసాదు వారి ఈ అనుభవం తాను రచించిన గ్రంధంలో నిక్షిప్తం చేశారు. మన శాస్త్రాలలో చెప్పిన ఎన్నో విషయాలు విదేశాలలో నిజమని నమ్మి ఆ శాస్త్రాల అధ్యయనం విశేషంగా చేస్తుంటే, మనం మాత్రం అవన్నీ మూఢ నమ్మకాలని కొట్టి పారేయడం ఎంతవరకు సబబు? సరే! ఒకసారి శాస్త్రీయ కోణంలో కూడా ఈ అంశాన్ని చూద్దాం.
శాస్త్రీయ కోణం
వర్షాలు కురవాలంటే భూమి వేడెక్కాలి. సముద్రం మీద నీరు వేడెక్కి ఆకాశంలోకి దట్టమైన మేఘాలు రావాలి. ఆ మేఘాలకు మహావృక్షాలు అందించే చల్లని గాలితో వర్షాలు కురవాలి. ఇదే కదా సైన్స్! మరి నాలుగు రోజుల పాటు యజ్ఞయాగాదులతో వేడెక్కిన వాతావరణం, యజ్ఞంలో దేవతలకు హవిస్సుల రూపంలో అందించిన పవిత్ర ద్రవ్యాలతో కలిసి ఆకాశంలోకి మబ్బుల రూపంలో చేరుతాయి. ఆ మబ్బులు వర్షిస్తాయి. సైన్స్ ప్రకారంగా చూసినా ఇదే సరైనదే కదా!
పురాణాలలో జరిగిన విషయాలను ప్రస్తావించుకోవడంతో పాటు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెలసిన తిరుమలలో జరిగే అద్భుతాలను గురించి కూడా తెలుసుకోవడం వలన మన సనాతన ధర్మం మీద, కలియుగ శ్రీనివాసునిపై భక్తివిశ్వాసాలు మరింతగా దృఢ పడతాయని అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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