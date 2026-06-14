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మానవులపై "నక్షత్రాలు, గ్రహాలు" ప్రభావం చూపుతాయా? - పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే?

నక్షత్రాలు, గ్రహాల ప్రభావం మన మీద ఎంత వరకు ఉంటుంది? - దీనిపై వివరణ ఇస్తున్న ఆచార్య పతంజలి!

Do Stars and Planets Affect Human Life
Do Stars and Planets Affect Human Life (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 5:16 PM IST

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Do Stars and Planets Affect Human Life : నక్షత్రాలు, గ్రహాలు.. మానవులపై ప్రభావాలు చూపుతాయని అంటారు. వీటి ప్రభావ ఫలితాలు పూర్వజన్మ సుకృతంపై కూడా ఆధారపడి ఉంటాయంటారు. ఇందులో ఉన్న ఆంతర్యం ఏంటి? నిజంగా గ్రహాలు, నక్షత్రాలు మనపై ప్రభావం చూపిస్తాయా? దీనిపై పండితులు ఏం చెబుతున్నారు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మానవులపై నక్షత్రాలు, గ్రహాలు ప్రభావం చూపుతాయా? లేదా? అనే దానిపై పండితులు ఆచార్య తాడేపల్లి పతంజలి ఈవిధంగా సమాధానమిస్తున్నారు. పంచమవేదం అయినటువంటి మహాభారతంలోని 18 పర్వాలలో "అనుశాసనిక పర్వం" అని ఒకటి ఉంటుంది. అనుశాసనిక పర్వంలోని 145వ అధ్యాయంలో పరమ శివుడిని పార్వతీదేవి ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది. అదేంటంటే, "స్వామి ఈ లోకంలో గ్రహ ప్రభావం ప్రతి వ్యక్తి మీద ఉంటుందంటారు? నక్షత్ర ప్రభావం ప్రతి మనిషిపై ఉందంటారు? ఇందులో ఉన్నటువంటి నిజానిజాలు ఎంత?" అని శివుడుని పార్వతిదేవి అడుగుతుంది.

అప్పుడు శివుడు ఈవిధంగా సమాధానమిస్తాడు. "ఈ లోకంలో గ్రహ, నక్షత్రాలు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రభావం చూపించవు. ఎవడికి వాడు చేసుకున్నటువంటి కర్మే లోకంలో ఆ జీవి మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. కానీ, లోకంలో అందరూ గ్రహాలు తమ మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయని అనుకుంటారు" అని చెబుతాడు శివుడు. ఇది మేము చెబుతున్నది కాదు వేదవ్యాసుడు రచించినటువంటి పంచమవేదంలో ఉన్నటువంటి మాట.

మహాభారతం ప్రకారం, లోకంలో జీవుల మీద గ్రహాలు, నక్షత్రాలు ప్రభావం చూపించవని చెబుతున్నారు ఆచార్య తాడేపల్లి పతంజలి. అది లోకంలో కేవలం సాంత్వన కోసమే. ఎందుకంటే, మనకు ఏదైనా వస్తే పక్కవాడి మీదికి తోసేయడం జీవులకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలలో ఒకటి. నా గ్రహస్థితి బాగాలేదు. ఇప్పటికీ లోకంలో ఈ మాటా చాలా మంది వాడుతుంటారు. ఇది లోకంలో బాగా ప్రచారం అయ్యింది. కానీ, అది వాడి ఆత్మకర్మ మాత్రమే. అంటే పూర్వజన్మలో ఏదైతే కర్మ చేసుకున్నాడో ఆ కర్మ ఫలితాన్ని ఇప్పుడు ఈ లోకంలో/ఈ జన్మలో అనుభవిస్తున్నాడని చెబుతున్నారు ఆచార్య పతంజలి.

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గ్రహాల పని ఏంటంటే?

లోకంలో గ్రహ నక్షత్ర ప్రభావం ఉండాలి కదా! అంటే, దానికి ఏం చెప్పారంటే, అద్దం ముందు నిలబడి ఉన్నామనుకుందాం. మన ఒంటి మీద మసి ఉంది అప్పుడు అద్దంలో కూడా మసి ఉన్నట్లే కనిపిస్తుంది. అదే మసి లేకపోతే అద్దంలో కూడా కనిపించదు. గ్రహాలు చేసేటటువంటి పని కూడా అదే అని చెబుతున్నారు పతంజలి. అంటే, పూర్వ జన్మలో నీవు ఏం పాపం చేశావో, ఏం పుణ్యం చేశావో ఆ రకంగా ప్రతిఫలిస్తుంటాయి. గ్రహ రూపంలో మనకు కనపడుతుంటాయి.

పలానా శుక్ర గ్రహం నిన్ను ఈ జన్మలో బాధపెడుతూ ఉంటుంది. పూర్వ జన్మలో నువ్వు ఏదైతే చేశావో అది ఆ గ్రహం ద్వారా ప్రభావం పడుతుంది. అంతేకానీ, అది పెట్టదని చెబుతున్నారు ఆచార్య పతంజలి. అంటే, ఇక్కడ గ్రహం అనేది ఒక పోస్ట్​మాన్ లాంటిదని అర్థం. మనకు ఏదైతే కర్మ ఉన్నదో అది మనకు అందజేస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే గ్రహాలు ఉన్నాయో అవి ఒక పోస్ట్​మాన్​లా మన ప్రభావాన్ని అందజేస్తుంటాయి. కాబట్టి, మన ప్రభావం తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంతేకానీ, గ్రహాలు మాత్రం ఏమీ చేయవు అని చెబుతున్నారు ఆచార్య పతంజలి. అవి మనమీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపించవు అని పెద్దవాళ్లు దీనికి సమన్వయం చేశారు. ఈ విషయం అందరూ గ్రహించి.. మన కర్మను ఈ జన్మలోనైనా త్రికరణ శుద్ధిగా ఎటువంటి దుష్ఫలితాలు రాకుండా అందరి మంచిని కోరుకుంటూ, చేతనైనంత ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ ఉందాం. పూర్వ దుష్కర్మల ప్రభావాన్ని తగ్గించుకుందాం అంటున్నారు ఆచార్య తాడేపల్లి పతాంజలి.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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మానవునిపై గ్రహ నక్షత్రాల ప్రభావం
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