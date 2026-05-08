మే 11 నుంచి నిజకర్తరి ప్రారంభం - ఈ సమయంలో చేయకూడని పనులివే!

"కర్తరి" అంటే ఏమిటి? - ఈ కాలంలో ఎటువంటి నియమాలు పాటించాలో వివరిస్తోన్న జ్యోతిష్యులు!

Kartari 2026 Start and End Dates (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 5:10 PM IST

Kartari 2026 Start and End Dates : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఏదైనా శుభకార్యం చేయాలంటే ముందుగా మంచి సమయం, శుభ ముహుర్తాలు చూడడం పరిపాటి. మంచి రోజు అయితేనే పనులు స్టార్ట్ చేస్తుంటారు. అయితే, సంవత్సర కాలంలో మంచి రోజులు ఉన్నట్లే, మూఢాలు, గ్రహణాలు, కర్తరీలు కూడా ఉంటుంటాయి. ఈ కాలాల్లో ఎట్టి పరిస్థితులలో చాలా మంది కొన్ని పనులను ప్రారంభించరు. ​మూఢాలు, గ్రహణాల గురించి ఎక్కువ మందికి తెలిసి ఉంటుంది కానీ కర్తరి గురించి అంతగా తెలియదు. అసలు కర్తరి అంటే ఏమిటి? వాటిల్లో ఎన్ని రకాలున్నాయి? కర్తరిలో ఎలాంటి పనులు చేయవచ్చు? ఎలాంటివి చేయకూడదు? కర్తరిలో ఏ దేవతారాధనలు చేస్తే సమస్త శుభఫలితాలు చేకూరతాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కర్తరి అంటే ఏమిటంటే?

జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో కర్తరికి ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ కర్తరినే కత్తెర అని కూడా అంటారు. సూర్యుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన నక్షత్రాల పాదాలలో సంచరించే కాలాన్ని "కర్తరి" అని పిలుస్తారు. అంటే, సూర్యుడు భరణీ నక్షత్రంలో మూడు, నాలుగు పాదాలు, కృత్తికాలో 1, 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణీ నక్షత్రం 1వ పాదంలో సంచరిస్తున్నప్పుడు ఏర్పడే కాలాన్ని కర్తరి అంటారని జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్ చెబుతున్నారు. ఈ కర్తరిలో రెండు రకాలు ఉంటాయట. అందులో ఒకటి చిన్న కర్తరి. దీన్నే 'డొల్లు కర్తరి' అనే పేరుతో పిలుస్తారు. సూర్యుడు భరణీ నక్షత్రం మూడో పాదంలోకి ప్రవేశించిన రోజు నుంచి డొల్లు కర్తరి ప్రారంభమవుతుందంటున్నారు.

సూర్యుడు కృత్తికా నక్షత్రం మొదటిపాదంలో ప్రవేశించగానే ఈ డొల్లు కర్తరి అంతమై "నిజకర్తరి" మొదలవుతుందని చెబుతున్నారు. దీన్నే పెద్ద కర్తరి/వాస్తు కర్తరి/అగ్ని కర్తరి అనే పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. ఇక సూర్యుడు రోహిణీ నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో ప్రవేశించడంతో ఈ కర్తరి అంతమవుతుందని తెలుపుతున్నారు. ఇకపోతే డొల్లు కర్తరి కంటే నిజ కర్తరి చాలా శక్తివంతమైందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. ఎందుకంటే డొల్లు కర్తరిలో సూర్యుడి తేజస్సు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే, నిజ కర్తరికి వచ్చేసరికి ఇంకా తేజస్సు పెరిగి మరింత తన వేడిని భూమి మీద ప్రసరింపచేస్తుంటాడు.

నిజకర్తరిని శాస్త్రం కృత్తికా క్షురాషట్ అంటోంది. అంటే, కృత్తిక నక్షత్రం ఆరు నక్షత్రాల సమూహం. అంటే ఆరుగురు కృత్తికలనే ఋషి పత్నులు కలిసినటువంటి ఒక సమూహమే కృత్తిక నక్షత్రం. కృత్తిక అనే నక్షత్రం ఒక మంగళ కత్తి ఆకారంలో ఉంటుందని జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో చెప్పారు. ఈ మంగళ కత్తి ఎలా అయితే ఉంటుందో ఈ నక్షత్రం కూడా అలా ఉంటందంటున్నారు. కృత్తిక అనేది అగ్ని సంబంధమైన నక్షత్రం. సూర్యుడు కృత్తికలోకి ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తాడో వెంటనే నిజ కర్తరి ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి, వాస్తుసారం అనే ప్రమాణిక గ్రంథం ప్రకారం ఈ పెద్ద కర్తరిలో కొన్ని పనులు చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు.

ఈ ఏడాది ఎప్పుడు :

ఈ సంవత్సరం మే 4 సోమవారం నుంచి డొల్లు కర్తరి ప్రారంభమైంది. ఇది మే 11 సోమవారం ముగిసి, ఆ రోజు నుంచే నిజకర్తరి మొదలవుతుందని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం వాస్తుకర్తరి/పెద్ద కర్తరి కాలంలో కొన్ని పనులు చేయకూడదని చెబుతున్నారు.

పెద్ద కర్తరిలో చేయకూడని పనులు :

వాస్తుసారం అనే ప్రామాణిక గ్రంథంలో కర్తరి ఫలం అనే అధ్యాయంలో ఒక శ్లోకం ఉంది. ఆ శ్లోకాన్ని పరిశీలిస్తే నిజకర్తరి కాలంలో ఏ పనులు చేయకూడదో చాలా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.

శ్లోకం :

"యావత్ తిష్టతిపూషణి హుత భుకుస్యాత్ కర్తరి సాభవేత్

వృక్ష చేధః గృహప్రవేశ భవనవ్యాపార శస్త్రక్రియాః

వాహారోహణ ఛత్రధారణ తటాకఆరామ సంస్థాపనం

యాత్రాబీజ హలక్రియా గృహశిలామృత్ దారుకర్మాణి త్యజే కర్తరి సాభవేత్"

  • చెట్లు నరకకూడదు : ఈ కర్తరి కాలంలో చెట్లు నరకకూడదు. కత్తులు, గొడ్డలి వంటి వాటితో చెట్లు నరకడం చేయరాదు. నరికిన చెట్ల నుంచి కలప తెచ్చుకోవడం వంటివి ఈ కాలంలో చేయకూడదంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు
  • గృహ ప్రవేశం చేయకూడదు : గృహ ప్రవేశం కూడా ఈ కాలంలో మంచిదికాదు. అలాగే, భవనాలు నిర్మించకూడదు. కొత్త వ్యాపారాలు కూడా ఈ సమయంలో ప్రారంభించడం చేయకూడదు. శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకోకూడదు. ఎవరైనా ఆపరేషన్లు చేయించుకోవాలనుకుంటే అగ్ని కర్తరి ముందే చేయించుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు జ్యోతిష్యులు.
  • వాహనాల విషయంలో : చాలా మంది కొత్త వాహనాలు అంటే కార్లు, బైక్​లు సహా తదితర వెహికల్స్​ కొన్నప్పుడు వెంటనే పూజ చేసి డ్రైవ్​ చేస్తుంటారు. అయితే, నిజ కర్తరిలో కొత్త వాహనాలను నడపడం చేయకూడదంటున్నారు. అంటే, ఈ కర్తరికి ముందే కొత్త వెహికల్స్​ను మొదటిసారి నడపడం మంచిదంటున్నారు. ఆల్రెడీ వాడుతున్న వాటిని నడుపుకోవచ్చు. అందులో ఎలాంటి దోషం లేదు.
  • అలాగే, కొత్త గొడుగులు తీసుకోవాలనుకుంటే నిజ కర్తరికి ముందే తీసుకుని వాడడం చేయాలి. అంతేకానీ, కొత్తగా గొడుగు కొని మొట్టమొదటిసారి పెద్ద కర్తరిలో వాడకపోవడం బెటర్ అంటున్నారు.
  • పెద్ద పెద్ద తటాకాలు, మాల్స్ వంటివి కూడా నిర్మించడం చేయకూడదు. తీర్థయాత్రలు కూడా ఈ సమయంలో ప్రారంభించకూడదంటున్నారు. ఎవరైనా తీర్థయాత్రలకు వెళ్లాలనుకుంటే వాస్తుకర్తరికి ముందే స్టార్ట్ చేయడం మంచిది.
  • భూ సంబంధమైన పనులు : ఈ కర్తరి కాలంలో ఎట్టి పరిస్థితులల్లో భూమికి సంబంధించిన పనులు అంటే నాగలితో పొలం దున్నడం, భూమిని తవ్వి చెట్లను నాటడం, బావులు, చెరువులు, కాలువలు తవ్వడం వంటివి చేయకూడదని చెబుతున్నారు.
  • అలాగే, వ్యవసాయధారులు విత్తనాలు చల్లడం చేయరాదు. మట్టి, శిలలు, కర్రలతో చేసే పనుల జోలికి వెళ్లరాదు. అంటే, ఇంటి రిపేర్లు, రంగులు వేయించడం, కలపతో గృహ నిర్మాణాలు చేపట్టడం ఈ కర్తరి కాలంలో అంత మంచిదికాదంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్.

ఇలాంటివి చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే?

నిజ కర్తరి కాలంలో పైన చెప్పిన పనులు చేశారంటే మీ జీవితాల్లో కత్తెర పడుతుంది. అంటే, మీ లైఫ్​లో ఇబ్బందులు వస్తాయి. అందుకే, ఇలాంటివేవి కూడా ఈ కర్తరి కాలంలో చేయకపోవడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. అదేవిధంగా, పైన చెప్పిన శ్లోకంలో చెప్పని పనులను ఈ కాలంలో చేసుకోవడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదంటున్నారు. ఈ కర్తరిలో సూర్యభగవానుడిని పూజించడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు. అలాగే, ఆదిత్య హృదయం వినడం, సూర్యాష్టకం చదవడం ద్వారా సూర్యభగవానుడి అనుగ్రహంతో అత్యుత్తమ శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చంటున్నారు.

Note: పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

