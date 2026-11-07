'నరక చతుర్దశి, దీపావళి' పూజా విధానం - ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఏడాదంతా శుభాలే!
Naraka Chaturdashi 2026 : నరక చతుర్దశి, దీపావళి పూజా నియమాలు - అభ్యంగన స్నానం, గోధుమల దీపం ప్రాముఖ్యతను జ్యోతిష్యులు వివరిస్తున్నారిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 11:40 AM IST
Diwali 2026 Pooja Vidhi : నవంబరు 8వ తేదీ ఆదివారం నరక చతుర్దశి, దీపావళి ఈ రెండు పర్వదినాలు కలిసి వచ్చాయి. మరి ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి ముఖ్యమైన విధి విధానాలు పాటిస్తే ఏడాదంతా అదృష్టం, ఐశ్వర్యం కలిసొస్తాయో ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ ఇలా వివరిస్తున్నారు.
నవంబరు 8 ఉదయం చతుర్ధశి తిథి కాబట్టి ఆరోజు నరక చతుర్దశి అయింది. రాత్రికి అమావాస్య ఉంది కనుక ఆరోజే దీపావళి కూడా అయింది. అలా ఒకేరోజు రెండు కలిసి వచ్చాయి. కాబట్టి ఈరోజు నరక చతుర్దశి, దీపావళి విధానాలన్నీ పాటిస్తే సంవత్సరం మొత్తం అద్భుతంగా ఐశ్వర్యం, అదృష్టం కలిసి వస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. నరక చతుర్దశి అన్నా, దీపావళి అన్నా ఈ రెండు రోజుల్లో కూడా ఒక ముఖ్యమైన విధి విధానం అందరూ తప్పకుండా పాటించాలంటున్నారు. అదేంటంటే, అభ్యంగన స్నానం. ఒంటికి, తలకి నువ్వుల నూనె రాసుకుని తలంటు స్నానం చేస్తే దాన్ని అభ్యంగన స్నానం అంటారు. నవంబరు 8న ఈ స్నానాన్ని ఆచరించాలంటున్నారు. ఏ సమయంలో చేయాలంటే, సూర్యోదయానికి పూర్వం చేస్తే చాలా మంచిదంటున్నారు. కుదరని వాళ్లు కనీసం ఉదయం ఎనిమిది గంటలలోపు అయినా చేసే ప్రయత్నం చేయాలని చెబుతున్నారు.
ఎందుకు చేయాలి?
శాస్త్రంలో రెండు శ్లోకాలు చెప్పారు. అందులో మొదటి శ్లోకం వచ్చేసి 'ఆశ్వయుజ చతుర్థస్యాం సూర్యోదయాత్పూర్వ యామిని పశ్చిమ భాగే తైలాభ్యంగో విధీయతే'. దీనిలో ఉన్న అర్థం ఏమిటంటే, ఆశ్వీయుజ మాసం బహుళ పక్షం చతుర్దశి సూర్యోదయానికి పూర్వమే అంటే తెల్లవారు జామున నువ్వుల నూనె ఒంటికి, తలకి రాసుకొని అభ్యంగన స్నానం చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి అంటే నరకాసురుని సంహరించిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఆ నరక చతుర్దశి రోజు తెల్లవారుజామున ఇలా అభ్యంగన స్నానం చేశాడు. అందుకే మనమందరం కూడా ఇలా అభ్యంగన స్నానం చేయాలని చెబుతున్నారు. అలా చేస్తే మనకున్న నెగటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోతుందంటున్నారు.
అదే రోజు దీపావళి అయింది. దివాళీకి మరో శ్లోకం చెప్పారు. 'తైలే లక్ష్మీర్ జలే గంగా దీపావళి తిధౌవసేత అలక్ష్మీ పరిహారార్థం తైలాభ్యంగో విధీయతే'. దీని అర్థమేమిటంటే, దీపావళి రోజు నువ్వుల నూనెలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. నీళ్లలో గంగాదేవి ఉంటుంది. దరిద్ర దేవతను పోగొట్టుకోవడానికి ఒంటికి తలకి నువ్వుల నూనె రాసుకుని తలంటు స్నానం చేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది. గంగా స్నానం చేసిన ఫలితం వస్తుందని ఈ శ్లోకం చెబుతుంది. కాబట్టి, నవంబరు 8వ తేదీ సూర్యోదయానికి పూర్వమే ఇలా అభ్యంగన స్నానం చేయమని ఈ శ్లోకాలు చెబుతున్నాయి.
నరక చతుర్దశి స్నానంలో ఉత్తరేణి కొమ్మ ఉండేలా చూసుకుంటే మంచిది. మీకు అది దొరికినట్లయితే దాన్ని నీళ్లలో ముంచి, తల చుట్టూ తిప్పుకొంటూ స్నానం చేస్తే చాలా మంచిదని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. ఇది లభించకపోయినా కూడా మామూలుగా అయినా సరే సూర్యోదయానికి పూర్వమే స్నానం చేయండని చెబుతున్నారు.
నరక చతుర్దశి విధుల్లో మినుములతో చేసిన పదార్థాలు తినమని లింగ పురాణంలో చెప్పారు. అప్పుడు దోషాలు అనేవి తొలగిపోతాయి. కాబట్టి, నవంబరు 8న అందరి ఆహారంలో మినుములతో చేసిన పదార్థాలు మధ్యాహ్నం పూట తినండి. మినపగారెలు, మినప సున్ని ఉండలు ఇలాంటివి తింటే చాలా మంచిది. అలాగే, నరక చతుర్దశి రోజు దక్షిణ దిక్కులో పెద్ద పెద్ద దివిటీలు పట్టుకొని ఉండమని శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. దీనికి 'ఉల్కాదానం' అని పేరు.
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ఆ దివిటీలు ఎందుకు పట్టుకోవాలంటే?
పితృ దేవతలు భూలోకానికి వస్తారు. వాళ్లు మళ్లీ పితృ లోకాలకు వెళ్లేటప్పుడు వెలుగు ద్వారా మనం దారి చూపించాలి. అందుకే దివిటీలు పట్టుకోమంటారు. పెద్ద పెద్ద కాగడాలు వెలిగించి దివిటీలాగా ఆ కాగడాలు పట్టుకోమని శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. అయితే, మనమందరం అలా దివిటీలు వెలిగించడం, కాగడాలు పట్టుకోవడం ఇలాంటివి చేయలేం కాబట్టి పితృ దేవతలకు ఇష్టమైన దక్షిణ దిక్కులో దీపం పెట్టాలి. ఇది నరక చతుర్ధశి విధివిధానం. కాబట్టి నవంబరు 8వ తేదీన అందరూ చీకటి పడ్డాక దక్షిణ దిక్కులో ప్రమిదలో నువ్వుల నూనె పోసి, ఒత్తులు కూడా దక్షిణం వైపు వెలిగేలా దీపం పెట్టండి. అది మాత్రం పితృదేవతలకు దారి చూపిస్తుంది. ఉల్కాదానం పేరుతో ఇలా దివిటీలు వెలిగించలేకపోయిన వాళ్లు దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ దీపం పెట్టాలంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
నరకచతుర్ధశి రోజు యమధర్మరాజుకు తర్పణం ఇవ్వాలి. అది ఎలా ఇవ్వాలో కూడా శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. దక్షిణం వైపు తిరిగి నల్ల నువ్వులు కలిపిన నీళ్లను చూపుడు వేలు, మధ్యవేలు, ఉంగరం వేలు, చిటికిన వేలు ఈ నాలుగు వేళ్ల నుంచి విడిచిపెడుతూ యమాయ నమః యమం తర్పయామి యమాయ నమః యమం తర్పయామి యమాయ నమః యమం తర్పయామి అని అనుకోవాలి. ఇది ఇంటి యజమాని చేయాలి. ఇది చేస్తే ప్రయోజనమేంటంటే, ఇంట్లో సభ్యులందరికీ అపమృత్యు దోషాలుండవు. సంవత్సరం మొత్తం యమధర్మరాజు అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అంటే, నవంబరు 8న స్నానం చేశాక ఇంటి యజమాని దక్షిణం వైపు తిరిగి ఇలా నల్ల నువ్వులు కలిపి నీళ్లు విడిచిపెడుతూ ఈ మంత్రం మూడుసార్లు చదువుకోవాలి. ఇవి నరకచతుర్ధశి రోజు పాటించాల్సిన విధివిధానాలు అని చెబుతున్నారు.
దీపావళి రోజు ఏం చేయాలంటే?
దీపావళి విధులు ఏంటంటే, దీపావళి అంటే దీపాల వరుస. ఈ రోజు దీపాలు ఎందుకు వెలిగించాలంటే దేవదానవులు క్షీరసాగర మధనం చేసినప్పుడు పాలసముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఒక దీపం రూపంలో పుట్టిన రోజు దీపావళి. లక్ష్మీదేవి జ్యోతి రూపంలో పుట్టిన రోజు ఆశ్వీయుజ బహుళ అమావాస్య. ఆమె జ్యోతి రూపంలో దేవేంద్రుడికి సమస్త దేవతలకి దర్శనం ఇచ్చిన రోజు ఆశ్వీయుజ బహుళ అమావాస్య కాబట్టి లక్ష్మీదేవి దీపం లాగా జ్యోతిలాగా వచ్చింది కాబట్టి దీపాలు వెలిగిస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. దీప లక్ష్మి రూపంలో లక్ష్మీదేవిని పూజించాలి.
రాత్రిపూట దీపాలు ఎందుకు వెలిగించాలంటే?
కాళికా పురాణం ప్రకారం కాళికాదేవి రాక్షసులను సంహరించిన తర్వాత ఒక జ్యోతి రూపంలో దేవతలకు దర్శనమిచ్చింది. కాళిక అంటే రాత్రి. అందువల్ల రాత్రిపూట దీపాలు పెడితే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం, కాళికామాత అనుగ్రహం కలుగుతుంది. దారిద్య్రాన్ని తరిమి కొట్టడమే టపాకాయలు కాల్చడంలో ఉన్న అంతరార్థం. దీపావళి అనగానే అందరూ గోధుమల దీపం వెలిగించాలి. అదృష్టం, ఐశ్వర్యం కలిసి వస్తుంది. అయితే, ఎప్పుడు వెలిగించాలనే చాలామందికి ఉంటుంది. సాధ్యమైనంతవరకు బాగా చీకటి పడ్డాక ఇంటి ముందు భాగంలో గోధుమల దీపం పెట్టి తెల్లవార్లు ఆ దీపం వెలిగేలాగా చూడండి.
'గోధుమల దీపం' అంటే ఏమిటి?
ఇంటి ముందు భాగంలో గోధుమలు కుప్పలాగా పోయటం. దానిమీద ఒక పెద్ద మట్టిప్రమిదలో నువ్వుల నూనె పోసి వత్తులు వేసి దీపం వెలుగుతూ ఉండేలా చూడటం. దీన్నే 'గోధుమల దీపం' అంటారు. ఇలా గాని లేదా గోధుమపిండి, బెల్లం తురుము, ఆవుపాలు కలిపి ఒక పిండి ప్రమిదలో అయినా సరే నువ్వుల నూనె పోసి దీపం పెట్టవచ్చు. ఆ దీపం కొండెక్కాక అక్కడున్న గోధుమలు ఏం చేయాలంటే, నానబెట్టి గోమాతకు తినిపించవచ్చు. లేదా ఎక్కడైనా చెట్టు మొదట్లో పోయవచ్చు. పారే నీళ్లలో వదిలిపెట్టవచ్చు. వీటిలో ఏదైనా చేయండి. ఈ గోధుమల దీపం అనేది సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కలిగింపజేస్తుంది. ధాన్య లక్ష్మిగా లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని కూడా కలిగింపజేస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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