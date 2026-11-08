దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవి పూజ ఎలా చేయాలో తెలుసా?
Diwali 2026 Puja Vidhanam : ఈ ఏడాది నరక చతుర్దశి, దీపావళి ఒకేరోజు రావడంతో ఏ పండుగ ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి? లక్ష్మీ పూజకు శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడు? ఈ విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 8, 2026 at 4:00 AM IST
ఆనందాల పండుగ దీపావళి వచ్చేసింది. పెద్దలు, పిల్లలు అని తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఆనందంగా జరుపుకునే పండుగ దీపావళి. ఈ ఏడాది నరక చతుర్దశి, దీపావళి ఒకేరోజు రావడం వలన ఏ పండుగ ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి? శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా దీపావళి ఎలా జరుపుకోవాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
విజయానికి సంకేతం దీపావళి
దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకునే ప్రధాన పండుగల్లో దీపావళి ఒకటి. చెడుపై మంచి విజయం సాధించినందుకు ఈ పండగ జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 8, ఆదివారం నరక చతుర్దశి, దీపావళి ఒకేరోజు రావడం వలన ఏ పండుగ ఎలా జరుపుకోవాలో చూద్దాం.
నరక చతుర్దశి
నవంబర్ 8, ఆదివారం ఉదయం సూర్యోదయం తోనే నరక చతుర్దశి పండుగ ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ రోజు నరకాసుల సంహారం జరిగినందుకు చిహ్నంగా సూర్యోదయానికి ముందే బాణాసంచా కాల్చడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. అటు తర్వాత ఇంటిల్లిపాది నువ్వులనూనెతో తలంటుకుని అభ్యంగన స్నానం ఆచరించాలి. నూతన వస్త్రాలు ధరించాలి. ఇంటి గుమ్మానికి మామిడి తోరణాలు కట్టుకోవాలి. పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని నిత్య పూజాదికాలు యధావిధిగా పూర్తి చేసుకోవాలి. ఈ నరక చతుర్దశి పర్వదినాన నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయడం వల్ల ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులన్నీ తొలగిపోయి, సానుకూల శక్తులు ప్రవేశిస్తాయని విశ్వాసం.
సంప్రదాయాలతో బలపడే బంధాలు
నరక చతుర్దశి పర్వదినం రోజు ఇంట్లో పిండివంటలతో షడ్రసోపేతమైన భోజనాన్ని తయారు చేసి బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆరగించడం సత్సంప్రదాయం. అనాదిగా వస్తున్న ఈ ఆచారాన్ని కొనసాగించడం వలన కుటుంబ బంధాలు బలపడతాయి. ఈ విధంగా నరక చతుర్దశి పండుగ సంతోషంగా జరుపుకుని, సాయంత్రం జరుపుకోబోయే దీపావళి కోసం ఆనందోత్సాహాలతో ఎదురు చూడాలి.
దీపావళి
దీపావళి అంటే దీపాల శోభతో, ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకునే వెలుగుల పండుగ. ఇది చీకటిపై వెలుగు సాధించిన విజయానికి, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక! అక్టోబర్ 8, ఆదివారం సాయంత్రం అమావాస్య ఘడియలు పూర్తిగా ఉన్నందున ఈ రోజే దీపావళి అమావాస్య పండుగ జరుపుకోవాలి. ఇంటిముందు దీపాలు వెలింగిచడానికి, లక్ష్మి పూజ చేసుకోవడానికి ఈ రోజు సాయంత్రం 5:54 గంటల నుంచి రాత్రి 7:50 గంటల వరకు సుముహూర్తమని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇక ఆనందాల దీపావళి ఎలా జరుపుకోవాలో చూద్దాం.
పండుగ వేడుకలకు ఇలా సిద్ధమవుదాం
దీపావళి వేడుకలు ప్రధానంగా సాయంత్రం సమయంలోనే జరుగుతాయి. అందుకే సాయంత్రం ఇంటిల్లిపాది చక్కగా స్నానం చేసి నూతన వస్త్రాలు ధరించాలి. ఇల్లంతా దీపాలతో, మామిడి తోరణాలతో, పూలమాలలతో చక్కగా అలంకరించాలి. ఇంటి ముందు రంగ వల్లులు తీర్చిదిద్దాలి. దీపావళి సాయంత్రం దీపాలతో కళకళలాడే గృహంలోకి లక్ష్మీదేవి ప్రవేశిస్తుందంట! లక్ష్మీపూజకు కావాల్సిన సామాగ్రి, ప్రసాదాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి.
లక్ష్మీపూజ
అమావాస్య సాయంత్రం పండితులు సూచించిన సుముహూర్తంలో లక్ష్మీపూజకు సిద్ధం కావాలి. ముందుగా ఇంటికి ఈశాన్యంలో లక్ష్మీదేవి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించుకోవాలి. గంధం, కుంకుమలతో లక్ష్మీదేవి విగ్రహాన్ని అలంకరించాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. ఇల్లంతా వెలుగులు విరజిమ్మే దీపాలు వెలిగించి లక్ష్మీదేవికి స్వాగతం పలకాలి. మల్లెలు, గులాబీలు, తామరపూలతో లక్ష్మీదేవిని అర్చించాలి. ఈ రోజు శ్రీ లక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళి, కనకధారా స్తోత్రం పఠించడం ఐశ్వర్య దాయకం.
ఈ ప్రసాదాలు నివేదించాలి
అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన క్షీరాన్నం, లడ్డులు, ఏలకులు, అరటిపండ్లు, కొబ్బరికాయ వంటి ప్రసాదాలు నివేదించాలి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వ్యాపారులు ఈ రోజు కొత్త ఖాతా పుస్తకాలు ప్రారంభిస్తారు. చివరగా కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి శ్రీలక్ష్మీదేవికి మంగళ హారతి పాటలు పాడుతూ నీరాజనాలు ఇవ్వాలి. పూజ పూర్తయ్యాక బంధుమిత్రులకు మిఠాయిలు ఇచ్చి పుచ్చుకోవాలి. ఇక అసలైన బాణాసంచా కాల్చే వేడుక ప్రారంభం అవుతుంది.
పండుగ హడావిడి పిల్లలదే!
దీపావళికి వారం ముందు నుంచే పిల్లలు హడావిడి చేస్తుంటారు. పటాసులు, టపాకాయలు పేల్చాలని ఉత్సాహ పడుతుంటారు. అయితే ఈ క్రమంలో పిల్లల భద్రత పట్ల కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. టపాకులు కాల్చాలన్న ఉత్సాహంలో వారు ముందు వెనుక చూసుకోరు. వారికి అవసరమైన జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. ముందుగా పిల్లల చేత కొన్ని దీపాలు వెలిగించాలి.
ఇవి నిషేదిద్దాం
దీపావళి రోజు కాల్చే టపాసుల్లో పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు వచ్చే టపాసులు వల్ల భయంకరమైన వాయు కాలుష్యం, శబ్ద కాలుష్యం జరుగుతుంది. అందుకే వీటిని కాల్చకపోవడమే మంచిది. ఒకవేళ కాల్చాల్సి వస్తే తక్కువ కాలుష్యాన్నిచ్చే గ్రీన్ క్రాకర్స్ మాత్రమే కాల్చడం వలన పర్యావరణానికి మేలు చేసినట్లు అవుతుంది. అలాగే ప్లాస్టిక్, విద్యుత్ దీపాలకు బదులుగా నూనె లేదా నెయ్యితో వెలిగించే సంప్రదాయ మట్టి ప్రమిదలతో దీపాలు వెలిగించడం వలన వాతావరణంలో వేడి తగ్గుతుంది.
పురాణాలలో దీపావళి ప్రస్తావన
శ్రీమహావిష్ణువు ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడిగా అవతరించి సత్యభామతో కలిసి నరకాసురుని సంహరించాడు. నరకాసుర సంహారంతో అందరూ అనందంగా పండుగ చేసుకున్నారు. చతుర్దశి నాడు నరకుడి మరణించగా, ఆ తర్వాత రోజు దీపాలు వెలిగించి సంబరాలు చేసుకున్నారు.
రామాయణంలో ఇలా
రామరావణ యుద్ధం తరువాత శ్రీరాముడు అజేయుడిగా అయోధ్యలో అడుగు పెట్టిన రోజు దీపావళి అమావాస్య. ఆ రోజు అమావాస్య. అందుకే అయోధ్య ప్రజలంతా రాముల వారి రాకను స్వాగతిస్తూ అయోధ్య నగరాన్ని దీపాలతో అలంకరించి, రావణాసుర సంహారం జరిగినందుకు ఆనందంగా బాణాసంచా కాల్చారంట! ఆనాటి నుంచి ఆశ్వయుజ అమావాస్య రోజు దీపావళి పండుగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది.
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే ఈ దీపావళి పండుగను మనం కూడా ఆనందంగా, పర్యావరణ హితంగా జరుపుకుందాం. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సుఖసంతోషాలు, సిరి సంపదలు పొందుదాం.
అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు!
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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