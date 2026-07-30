101 ప్లేట్ల నూడుల్స్, 108 ముక్కల ఫిష్ ఫ్రై సమర్పిస్తాను స్వామీ - దేవుళ్లకు వింతైన ప్రసాదాలు!
- మంచ్ చాక్లెట్ల నైవేద్యం పెడితే కరిగిపోయే "మంచ్ మురుగన్" స్వామి! - "చెమ్మోత్ శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి" ఆలయంలో దోసెలే ప్రసాదం!!
Published : July 30, 2026 at 10:56 AM IST
Temple Prasadam : దేవుడికి నైవేద్యంగా ప్రసాదం సమర్పిస్తారని అందరికీ తెలుసు. ప్రసాదం అనగానే మనకు మదిలో మెదిలేది తినే ఆహారమే. ఒక్కో భగవంతుడికి ఒక్కో తీరు తినుబండారాలను నివేదిస్తారు. కానీ పుస్తకాలు, నాణేలు నైవేద్యంగా పెడతారని మీకు తెలుసా? కొందరు దేవుళ్లకు ఫ్రైడ్ రైస్ సమర్పిస్తారని తెలుసా? ఇలాంటి వింతైన ప్రసాదాలు ఏ దేవుళ్లకు పెడతారు? ఇలాంటి ఆలయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కాళీ మందిర్ :
పశ్చిమబెంగాల్ రాజధాని కోల్కతాలోని టాంగ్రా (చైనీస్ టౌన్)లో స్థిరపడ్డ చైనీయులు హిందూ దేవుళ్లను పూజిస్తున్నారు. పూజా విధానాలను పాటిస్తున్నారు. అందుకే తాము తినే ఆహారాలనే దేవుళ్లకు సమర్పిస్తారు. స్థానిక కాళీ మందిర్లో తమ వంటకాలైన ఫ్రైడ్ రైస్, చాప్ సుయె, నూడుల్స్ నైవేద్యంగా పెడతారు.
మంచ్ మురుగన్ :
కేరళలోని అలప్పుళలో "చెమ్మోత్ శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి" ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ ప్రసాదంగా మంచ్ చాక్లెట్లను పంచిపెడతారు. అందుకే, ఈ దేవుడిని 'మంచ్ మురుగన్' అని పిలుస్తారు. ఓసారి ఒక పిల్లాడు మంచ్ చాక్లెట్ నైవేద్యంగా పెట్టాడట. దీంతో అతడి ఆరోగ్యం బాగుపడిందట. దీంతో ఈ ఆచారం మొదలైంది.
అళగర్ కోవిల్ :
తమిళనాడులోని మధురైకి 21 కిలోమీటర్ల దూరంలో విష్ణు దేవాలయం ఉంది. అక్కడ దోసెను ప్రసాదంగా పంచిపెడతారు. దీంతో భక్తులు ధాన్యాన్ని నైవేద్యంగా, విరాళంగా ఇస్తుంటారు. వాటితోనే దోసెలు చేస్తారు. ఈ సంప్రదాయం వందల ఏళ్లుగా వస్తోందని పూజారులు చెబుతున్నారు.
మహదేవ ఆలయం :
కేరళలోని త్రిస్సూర్ సమీపంలో మళువంచెరీలో "మహదేవ ఆలయం" ఉంది. ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ హెరిటేజ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ దేవాలయం నడుస్తుంది. ఇక్కడ భక్తులు పుస్తకాలు, పెన్సిళ్లు, పెన్నులు ప్రసాదంగా సమరిస్తారు. జ్ఞానాన్ని పంచడమే అసలైన ప్రసాదమని IISH అంటోంది.
విమల దేవాలయం :
ఒడిశాలోని ప్రఖ్యాత పూరీ జగన్నాథ స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో విమల దేవీ విగ్రహం కూడా ఉంటుంది. భక్తులు ఈ మాతను దుర్గాదేవీ అవతారంగా కొలుస్తారు. దుర్గాపూజ సమయంలో అమ్మవారికి చేప ఫ్రై నైవేద్యంగా పెడతారు. దాన్నే "విమల పరుస ప్రసాదం"గా భక్తులకు పంచుతారు.
మలిగపరై కరుప్పసామీ :
తమిళనాడులోని వినయగపురంలో శ్రీ కరుప్పసామీ ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ డబ్బులనే ప్రసాదంగా పంచుతారు. స్వామి వారి దర్శనం కోసం వచ్చిన భక్తులకు ఆలయ సిబ్బంది తమ చిల్లర నాణేలను పంచుతారు. తమ పిడికిలికి ఎన్ని అందితే అన్ని తీసి వారి చేతిలో పోస్తారు. దీన్నే "పిడి కాసు" ప్రసాదం అని భక్తులు పిలుస్తారు.
భూ వరాహస్వామి :
కర్ణాటకలోని కల్లహల్లితోపాటు తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్లో భూ వరాహస్వామి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ మట్టిని ప్రసాదంగా ఇస్తారు. ఈ మట్టిని ఇంట్లోని పూజగదిలో భద్రం చేసుకుంటే భూసమస్యలు తొలగిపోతాయని చెబుతారు. ఇంకా స్థిరాస్తులు వృద్ధి చెందుతాయని నమ్మకం.
దండాయుధపాణి :
తమిళనాడు పళనిలో దండాయుధపాణి స్వామి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ "పళని పంచామృతం" ప్రసాదంగా పంచుతారు. తేనె, బెల్లం, పండ్లతో చేసిన ఫ్రూట్ జామ్ ఇది. దీనికి 2019లో భౌగోళిక గుర్తింపు (IG) లభించింది.