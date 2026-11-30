జైనులు నిర్మించిన శివాలయం! కర్ణాటకలోని ధర్మస్థల క్షేత్రానికి ఆ పేరెలా వచ్చిందో తెలుసా?
Dharmasthala Manjunatha Swamy Temple: మన దేశంలో పంచారామాలు, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కార్తిక సోమవారం సందర్భంగా అలాంటి పవిత్ర పుణ్య క్షేత్రాల్లో ఓ ప్రముఖ క్షేత్రం స్థల పురాణం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 30, 2026 at 1:50 AM IST
పరమేశ్వరుడు లీలామయుడు! సర్వాంతర్యామి. ఆయన లీలలు అనంతం! అనన్య సామాన్యం. పరమశివుని లీలావిశేషాలతో పునీతమైన ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు భారతదేశంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. పంచభూత లింగాలు, పంచారామాలు, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు ఇలా అతి ప్రాచీన శివాలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కార్తిక సోమవారం సందర్భంగా అలాంటి పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఓ ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం గురించి తెలుసుకుందాం.
శ్రీ మంజునాథ స్వామి దేవాలయం – ధర్మస్థల - కర్ణాటక
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని నేత్రావతి నదీ తీరాన వెలసిన శ్రీ మంజునాథ స్వామి దేవాలయం అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన శైవక్షేత్రం. ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం, అద్భుతమైన నిర్మాణశైలి భక్తులను, సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. పరమ పవిత్రమైన ఈ ఆలయ స్థల పురాణం, ఆలయ విశేషాలను చూద్దాం.
ఆలయ చరిత్ర
దక్షిణ కర్ణాటకలోని మల్లార్మడి అనే గ్రామంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని మన పురాణాల ప్రకారం 'కుడుమ' అని పిలిచేవారు. ఇక్కడ జైన అధిపతి అయిన బీర్మన్న పెర్గడే, అతని భార్య అమ్ము బల్లాల్తీ కుటుంబం నివసించేవారు. వీళ్లు చాలా ధర్మబద్ధంగా నడుచుకుంటూ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారు. ఒకానొక సమయంలో ధర్మదేవతలు వీరి ధర్మనిరతి పరీక్షించి తమ ఆలయాల నిర్మాణానికి అనుగ్రహించారని పురాణ కథనం.
మంజునాథ క్షేత్ర విశిష్టత
దాదాపు 800 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన పురాతన మంజునాథ స్వామి ఆలయాన్ని జైనులు నిర్మించినట్లుగా ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ ఆలయంలో పరమేశ్వరుడు మంజునాథుని రూపంలో దర్శనమిస్తాడు.
వైష్ణవులే అర్చకులుగా!
సాధారణంగా శివాలయాల్లో శైవ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించే వారే అర్చకులుగా ఉంటారు. కానీ ఈ క్షేత్రంలో వైష్ణవులు అర్చకులుగా వ్యవహరించడం ఈ శైవక్షేత్రం ప్రత్యేకత. విశిష్ట సంప్రదాయాన్ని పాటించే ఈ శైవక్షేత్రంలో శివలింగం, నంది విగ్రహాలే కాకుండా నలుగురు ధర్మ దేవతలు, అలాగే జైనులు భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించే బాహుబలి విగ్రహాన్ని దర్శించుకోవచ్చు.
ఆలయ స్థల పురాణం
పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో జైన అధిపతి అయిన బీర్మన్న పెర్గడే, అతని భార్య అమ్ము బల్లాల్తీ కుటుంబం నివసించేవారు. వీళ్లు చాలా ధర్మబద్ధంగా నడుచుకుంటూ అనేక సేవాకార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారు. ఓరోజు వీళ్ల ఇంటికి ధర్మ దేవతలుగా పిలిచే కాళ రాహు, కలర్కాయ్, కుమారస్వామి, కన్యాకుమారి వీళ్లు మారువేషంలో రావడంతో ఈ దంపతులు ఎప్పటిలానే వాళ్లని ఆదరించారు.
ధర్మదేవతల స్వప్న సందేశం
ఆ రోజు రాత్రి బీర్మన్నకు ఇంటికి వచ్చిన ధర్మదేవతలు కలలో కనిపించి తమ గురించి తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా బీర్మన్న కుటుంబం ఉంటున్న ఇంటిని ధర్మస్థాపనకు ఉపయోగించుకోవాలి అనుకున్నట్లుగా చెప్పడంతో ఆ మరుసటి రోజే బీర్మన్న కుటుంబం ఆ ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోయారట. అలాగే మరికొన్ని రోజులకు ఆ దేవతలే బీర్మన్నకు కలలో కనిపించి తమ విగ్రహాలు ప్రతిష్టించమని చెప్పారట.
శివలింగ ప్రతిష్టాపన
వాళ్లు చెప్పిన ప్రకారం బీర్మన్న ఆ దేవతల విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారట. ఆ సమయంలో అక్కడ పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు విచ్చేసిన బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ శివలింగం కూడా ఉంటే శుభప్రదంగా ఉంటుందని చెప్పడంతో అన్నప్ప అనే మరో భక్తుడు వెంటనే శివలింగాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠించాడట.
ధర్మస్థల పేరు ఇలా వచ్చింది
కొన్ని రోజులకు భీర్మన్న వంశస్థుడైన దేవరాజ హెగ్గడే అనే మరో భక్తుడు ఉడిపికి చెందిన వరదరాజస్వామి అనే పీఠాధిపతిని ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించాల్సిందిగా ఆహ్వానించాడట. ఆ వరదరాజ స్వామి స్వామీజీ ఈ ఆలయానికి విచ్చేసి ఇక్కడి శివలింగానికి విశేషమైన పూజలు నిర్వహించి అక్కడ జరుగుతున్న మంచి కార్యక్రమాలను పరిశీలించి ఈ క్షేత్రానికి ధర్మస్థల అని పేరు పెట్టినట్లుగా తెలుస్తోంది. అప్పటి నుంచి ఈ క్షేత్రం ధర్మస్థలగా పేరుగాంచిందని ప్రశస్తి.
ఆలయ విశేషాలు
ఈ క్షేత్రంలో ప్రధాన దైవమైన పరమేశ్వరుడు మంజునాథుడిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. ప్రధాన ఆలయానికి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ గంట భక్తులను ఆకర్షిస్తుంది. శ్రీ మంజునాథ స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో విఘ్న వినాయకుడు, అణ్ణప్ప స్వామి, అమ్మనవరు అమ్మవారిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
అమ్మవారి దర్శనం పూర్వజన్మ సుకృతం
ముఖ్యంగా అమ్మనవరు అమ్మవారి దర్శనం భక్తులు పూర్వజన్మల పుణ్యఫలంగా భావిస్తారు. మహిళలు సౌభాగ్య సిద్ధి కోసం, సంతాన ప్రాప్తి కోసం అమ్మవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహిస్తారు.
పూజోత్సవాలు
శ్రీ మంజునాథ స్వామి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ కన్నడ వీరశైవ ఆగమ సంప్రదాయంలో నిత్య పూజాదికాలు జరుగుతాయి. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ధర్మస్థల క్షేత్రంలో విశేష పూజలు జరుగుతాయి. ఇక కార్తిక మాసం నెల రోజులు ఈ క్షేత్రంలో దీపోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా పరిసర ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తారు.
శ్రీ మంజునాథ స్వామి వారి దివ్య దర్శనం మనసుకు ప్రశాంతతను, ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. భక్తితో ధర్మస్థలాన్ని దర్శించుకోవడం నిజంగా ఒక మధురమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మంగళూరు నుంచి ఒక గంట ప్రయాణం చేసి శ్రీ మంజునాథ క్షేత్రానికి చేరుకోవచ్చు. ఇందుకోసం కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బస్సులుతో పాటు, ప్రైవేటు వాహనాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కార్తిక మాసంలో మనం కూడా శ్రీ మంజునాథ స్వామిని దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమః శివాయ! శ్రీ మంజునాథ స్వామినే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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