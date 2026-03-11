పేరులోనే ధర్మం నిలుపుకున్న ధర్మరాజు- ఆయన కష్టాలకు కారణం అదేనా?
యుధిష్ఠిరుడు అయినప్పటికీ ధర్మరాజుగా ఖ్యాతి- మహాభారతంలో అతి ముఖ్యమైన పాత్ర- బుధవారం ఆ మహానుభావుని జన్మదినం సందర్భంగా ఆయన గురించి కొన్ని విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!
Published : March 11, 2026 at 4:00 AM IST
Dharmaraju History : పంచమవేదంగా ఖ్యాతి చెందిన మహాభారత ఇతిహాసంలో మూర్తీభవించిన ధర్మ స్వరూపం ధర్మరాజు. ఈయన అసలు నామం యుధిష్ఠిరుడు అయినప్పటికీ ధర్మాన్నే స్వభావంగా కలిగిన వాడు కాబట్టి ఈయనకు ధర్మరాజని పేరు వచ్చింది. తాను నమ్ముకున్న ధర్మంతో స్వర్గం మెట్లెక్కి, సశరీరంగా స్వర్గానికేగిన ధర్మజ్ఞుడు మన ధర్మరాజు. ఫాల్గుణ బహుళ అష్టమి ధర్మరాజు జన్మించిన రోజని మహాభారతంలో వివరించి ఉంది. మార్చి 11, బుధవారం ఫాల్గుణ బహుళ అష్టమి ధర్మరాజు జన్మదినం సందర్భంగా ఆ మహానుభావుని గురించి కొన్ని విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ధర్మ స్వభావుడు
మహాభారతంలో అతి ముఖ్యమైన పాత్ర ధర్మరాజు. పాండవ అగ్రజుడు అయిన ధర్మరాజు ధర్మాన్ని ఆశ్రయించడం వల్లనే కష్టాల పాలయ్యాడా! చివరకు తాను నమ్మిన ధర్మాన్ని గెలిపించి తాను కూడా విజేతగా నిలిచిన ధర్మరాజు గురించి మహాభారతంలోని అత్యంత ప్రముఖమైన వ్యక్తుల్లో ఒకరు. కుంతీదేవికి ఉన్న వరప్రభావంతో యమధర్మరాజు అంశతో జన్మించిన పుత్రుడు ధర్మరాజు. పేరులోనే ధర్మాన్ని నిలుపుకున్న ధర్మరాజు ధర్మాన్ని ఆచరించడం మాత్రమే కాదు ధర్మాన్నే స్వభావంగా మలచుకున్న మహనీయుడు.
నిజాయితీకి ప్రతిరూపం
ధర్మరాజు, యుద్ధిష్ఠిరుడు పేరు ఏదైనా ధర్మరాజు ధర్మం, నైతిక విలువలు, సత్యం అనేవి ముఖ్య సిద్ధాంతాలుగా జీవించిన ధర్మజ్ఞుడు ధర్మరాజు. తన సహనంతో, క్షమాగుణంతో, సత్యనిష్ఠతో మహాభారత కథను ముందుకు నడిపించాడు. అతను కేవలం ఓ రాజు మాత్రమే కాదు, శాంతి, న్యాయం, నిజాయతీకి ప్రతిరూపం.
ఔన్నత్యం
బాల్యం నుంచే యుద్ధిష్ఠిరుడు ధర్మబద్ధంగా జీవించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాడు. అహింసను పాటించే శాంతికాముకుడు. తనను ఇబ్బందులకు గురి చేసిన కౌరవులను ఎన్నో సందర్భాల్లో క్షమించిన ఉదార స్వభావుడు.
విద్యాభ్యాసం
ధర్మరాజు ద్రోణాచార్యుని వద్ద అస్త్ర శస్త్ర విద్యలు, భీష్ముడి దగ్గర రాజధర్మం నేర్చుకున్నాడు. అనంతరం ఎందరో మహర్షుల వద్ద అనేక విద్యలు నేర్చుకున్నాడు.
ధర్మరాజులోని ఉత్తమ గుణాలు
సత్యనిష్ఠ: ధర్మరాజు జీవితంలో ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పలేదు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదు.
సహనం - క్షమాగుణం
ధర్మరాజు నిండు కౌరవ సభలో తన తమ్ములు, భార్య ద్రౌపదిని అవమానించినప్పుడు కూడా రక్తం మరుగుతున్నా ధర్మానికి కట్టుబడి కోపం చెందకుండా సహనం పాటించాడు. ఆగర్భ శత్రువులను కూడా క్షమించగల గొప్ప గుణం ధర్మరాజు సొంతం.
రాజనీతి
పాండవుల అజ్ఞాతవాసం పూర్తయిన తరువాత, అటు కౌరవులతో చర్చలు, ఇటు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండడం రెండింటినీ ఏకకాలంలో సమర్ధవంతంగా నిర్వహించిన రాజనీతిజ్ఞుడు.
శకునితో మాయా జూదంలో ఓటమి - అరణ్యవాసం
ధర్మరాజు వ్యసనపరుడు కాదు కానీ ఇతరుల ప్రలోభాలకు లొంగిపోయాడు. అందుకే ధృతరాష్ట్రుని ప్రోత్సాహంతో, శకునితో మయా జూదం ఆడాడు. మోసం చేయలేక పోవడం, ధర్మాన్ని పాటించడం అనే బలహీనతల కారణంగా జూదంలో ఓటమి పాలై తన స్వర్వస్వాన్ని కోల్పోయాడు. తన రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. చివరకు ద్రౌపదిని కూడా కౌరవులకు అప్పగించాడు. 12 సంవత్సరాల అరణ్యవాసం, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అనుభవించాడు. అరణ్యవాసం, అజ్ఞాత వాసం సమయాల్లో అయితే, ధర్మరాజు మరింత తాత్వికుడిగా మారి, నిజమైన రాజధర్మాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు.
విరాట రాజ్యంలో ధర్మరాజు
ధర్మరాజు - కంకుభట్టు అనే పేరుతో విరాటరాజు ఆస్థానంలోని ప్రవేశించాడు. రాజుకు మానసిక ఉల్లాసం కలిగించే శాస్త్ర చర్చలు చేయడం, స్నేహపూర్వకమైన జూదం ఆడటం చేసేవాడు. ఇక్కడే ధర్మరాజు శత్రువుల ఎత్తులు చిత్తు చేయగల రాజనీతిని నేర్చుకున్నాడు.
కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ధర్మరాజు పాత్ర
ధర్మరాజు యుద్ధం చేయడానికి ఇష్టపడకపోయినా, ధర్మబద్ధంగా కౌరవులను ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధపడ్డాడు.
కురువృద్ధుడైన భీష్ముడు తన చేతిలో చనిపోకుండా, శిఖండిని ముందు పెట్టి వ్యూహరచన చేశాడు.
ద్రోణాచార్యుని వధకు వ్యూహం – "అశ్వత్థామ హతః" అని పైకి ని 'కుంజరః' అని మెల్లగా అనడం ద్వారా అర్థసత్యాన్ని ఉపయోగించి, ద్రోణాచార్యుని మానసికంగా కుంగిపోవడానికి కారణమయ్యాడు.
శాంతి యత్నాలు: శ్రీకృష్ణుడితో కలసి, యుద్ధాన్ని నివారించడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు. చివరకు నాలుగు గ్రామాలూ ఇచ్చిన చాలు అంటూ కౌరవులతో సంధి కోసం ప్రయత్నించాడు. కానీ దుర్యోధనుని అహంకారం కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణమయ్యింది.
కురుక్షేత్ర యుద్ధం తరువాత ధర్మరాజు
యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత, యుధిష్ఠిరుడు హస్తినాపుర రాజుగా పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు. రాజ్యాన్ని ధర్మబద్ధంగా పాలించి, "ధర్మరాజ్యాన్ని" స్థాపించాడు. గాంధారీ శాపం వల్ల యాదవ వంశం నాశనమైన తరువాత, పాండవులు రాజ్యాన్ని పరిక్షిత్కు అప్పగించి మహాప్రస్థానం ప్రారంభించారు.
సశరీరంగా స్వర్గ ప్రవేశం చేసిన ఏకైక మర్త్యుడు
ధర్మాన్ని నమ్ముకొని ధర్మమే ఊపిరిగా జీవితం సాగించిన ధర్మరాజు హిమాలయాల్లో తన నలుగురు తమ్ములు, ద్రౌపది దేహాన్ని విడిచిన తరువాత, ధర్మరాజు మాత్రమే స్వర్గానికి ప్రాణాలతో ప్రవేశించాడు. ఆయన పాటించిన ధర్మం ఆయనకు ఆ అర్హత కలిగించింది.
ధర్మరాజు మంచి లక్షణాలు
- ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పని సత్యవంతుడు
- ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా ధర్మాన్ని వీడని ధర్మపాలకుడు
- శత్రువులను క్షమించగల సహనశీలి
- యుద్ధాలను కోరుకోని శాంతిప్రియుడు
- ధర్మరాజు రాజయ్యాక ప్రజల సంక్షేమం కోరిన రాజుగా చరిత్రకెక్కాడు. పాండవుల పాలనలో ప్రజలు అత్యంత సుఖసంపదలతో జీవించారు.
ధర్మరాజు లోపాలు - తప్పిదాలు
- జూదం వ్యసనం: రాజధర్మాన్ని పట్టించుకోకుండా, ఒక్కసారి కాదు, రెండుసార్లు జూదం ఆడాడు.
- శాంతి యత్నాల పట్ల అతి నమ్మకం: కౌరవులు మారతారని నమ్మి, అనవసరంగా వారికి అనేక అవకాశాలు ఇచ్చాడు.
- అనర్హులపై క్షమాగుణం: ధర్మరాజు సహనం, క్షమాగుణం వల్ల పాండవులు అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాడు.
- ధర్మరాజు సత్యసంధుడైనప్పటికీ, అశ్వత్థామ విషయంలో అర్థసత్యాన్ని చెప్పి ద్రోణాచార్యుని మృతికి కారణమవడం ధర్మరాజు జీవితంలో మాయని మచ్చ. అందుకే అయన స్వర్గ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ నరక దర్శనం కూడా చేయాల్సి వచ్చింది.
చివరగా సత్యం ధర్మం జీవితానికి అవసరమైనవే కానీ అధర్మ మార్గంలో మోసం చేసే శత్రువులకు అధర్మంతోనే సమాధాన చెప్పకపోతే మనమే నష్టపోతామన్న గుణపాఠం ధర్మరాజు జీవితం మనకు నేర్పిస్తుంది. ధర్మరాజు జన్మదినం రోజు ఆ మహనీయుని స్మరించుకోవడం మనందరి కర్తవ్యం.
ధర్మో రక్షతి రక్షితః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.