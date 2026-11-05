అమృత కలశంతో ఉద్భవించిన ఆయుర్వేద పితామహుడు- ధన్వంతరి విశిష్టత, పూజా విధానం ఇదే!
Dhanvantari Jayanti Puja Vidhanam : శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాలు 21 అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందులో ధన్వంతరి అవతారం కూడా ఒకటి. ధన్వంతరి భగవానుని జయంతి ఎప్పుడు, ఎలా పూజించాలి తెలుసుకుందాం.
Published : November 5, 2026 at 2:36 AM IST
ఆరోగ్య ప్రదాత, ఆయుర్వేద వైద్యానికి పితామహుడు ధన్వంతరి. శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల గురించే అందరికీ తెలుసు కానీ వాస్తవానికి ఈ అవతారాలు 21 అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందులో ఈ ధన్వంతరి అవతారం కూడా ఒకటి. దేవదానవులు చేసిన క్షీరసాగర మథనంలో చేత అమృత కలశాన్ని ధరించి ఆవిర్భవించిన ధన్వంతరి భగవానుని గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.
క్షీరసాగర మథనం
ఒకసారి దుర్వాస మహర్షి వైకుంఠంలో శ్రీమన్నారాయణుని దర్శించి ఆయన పాదాలపై ఉన్న వనమాలికను తీసుకు వచ్చి స్వర్గాధిపతియైన ఇంద్రునికి ఇస్తాడు. ఇంద్రుడు ఆ వనమాల మహత్యాన్ని గుర్తించక దానిని తన వాహనమైన ఐరావతానికి ఇస్తాడు. ఐరావతం ఆ వనమాలికను తన కాళ్ల కింద వేసి తొక్కుతుంది. శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రసాదమైన వనమాలికకు ఇలా అవమానం జరగడాన్ని చూసిన దుర్వాస మహర్షి ఆగ్రహంతో ఇంద్రుని శపిస్తాడు. ఆ శాప ప్రభావం వలన ఇంద్రాదిదేవతలు తమ శక్తులను కోల్పోతారు. ఇదే అదనుగా అసురులు స్వర్గంపై దాడి చేసి విజయం సాధిస్తారు. ఇంద్రుడు ఐశ్వర్యాన్ని, స్వర్గాధిపత్యాన్ని కోల్పోతాడు.
శ్రీ మహావిష్ణువును ఆశ్రయించిన దేవతలు
దిక్కుతోచని స్థితిలో దేవతలు బ్రహ్మదేవునితో కలిసి వైకుంఠానికి వెళ్లి శ్రీమహావిష్ణువును శరణు కోరతారు. అప్పుడు శ్రీ మహా విష్ణువు రాక్షసులతో తాత్కాలికంగా సఖ్యత కుదుర్చుకుని, వారి సహాయంతో క్షీరసాగరాన్ని మధించమని సూచిస్తాడు. క్షీరసాగర మథనంలో వచ్చే అమృతంతో దేవతలకు అమరత్వం సిద్ధిస్తుందని, కోల్పోయిన శక్తులు తిరిగి పొందుతారని తరుణోపాయం చెబుతాడు.
క్షీరసాగర మథనం
శ్రీ మహావిష్ణువు సూచన మేరకు దేవదానవులు వింధ్య పర్వతాన్ని కవ్వంగా, వాసుకిని అల్లెత్రాడుగా చేసుకుని క్షీరసాగరాన్ని మథించసాగారు. వింధ్యపర్వతం సముద్రంలో మునిగి పోకుండా శ్రీహరి కూర్మావతారాన్ని ధరించి ఆ పర్వతాన్ని తన వీపుపై మోస్తాడు. ఈ విధంగా జరిగిన క్షీర సాగర మథనంలో తొలుత హాలాహలం పుడుతుంది. పరమ శివుడు పార్వతీదేవి అనుమతితో ఆ గరళాన్ని తన కంఠంలో నిలుపుకుని గరళకంఠుడయ్యాడు.
ఎన్నో అద్భుతాలు
అటు తర్వాత క్షీర సాగర మథనంలో కామధేనువు, కల్పవృక్షం, ఉచ్ఛైశ్రవం, అప్సరసలు వంటి ఎన్నో అద్భుతాలు ఉద్భవిస్తాయి. అటు తర్వాత శ్రీ మహాలక్ష్మి పద్మాసనంలో కూర్చుని ఉద్భవించగా శ్రీహరి ఆమెను పరిణయమాడుతాడు.
ధన్వంతరి ఆవిర్భావం
చివరగా ధన్వంతరి అమృత కలశాన్ని చేత ధరించి క్షీరసాగరం నుంచి ఉద్భవిస్తాడు. ఆ మహానుభావుడు ఉద్భవించిన ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశిని ధన్వంతరి జయంతిగా జరుపుకోవడం ఆనాటి నుంచి ఆనవాయితీగా మారింది. ఈ ఏడాది నవంబర్ 6, శుక్రవారం రోజు ధన్వంతరి జయంతిగా జరుపుకోనున్నాం.
ధన్వంతరి స్వరూపం
సాగర గర్భం నుంచి ఒక పురుషుడు, పీనాయుత బాహు దండాలను, కంబు కంఠాన్ని, పద్మారుణ లోచనాలను, విశాల వక్షఃప్రదేశాన్ని, సుస్నిగ్ధ కేశజాలాన్ని, నీల గాత్ర తేజాన్ని కలిగి, పీతాంబరం కట్టి, మణి కుండలాలు ధరించి, పుష్పమాలా సమలంకృతుడై, హస్తతలాన అమృత కలశాన్ని ధరించి ఆవిర్భవించాడు. అతను విష్ణు దేవుని అంశ వలన పుట్టిన వాడని, యజ్ఞభాగ భోజనుడు, ఆయుర్వేదజ్ఞుడు, మహనీయుడని బ్రహ్మాదులు గ్రహించి అతనికి "ధన్వంతరి" అని నామకరణం చేశారు.
ఆయుర్వేద పితామహుడు
ధన్వంతరిని వైద్యో నారాయణ హరి అని కూడా అంటారు. ధన్వంతరి తన నాలుగు చేతుల్లో అన్ని జీవుల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అందుకే ఆయనను ఆయుర్వేద పితామహుడిగా పరిగణిస్తారు. ధన్వంతరి భగవానుడు సుశ్రుతాచార్యకు శస్త్రచికిత్స జ్ఞానాన్ని అందించాడు.
విష్ణువు అవతారంగా
ధన్వంతరిని విష్ణువు అవతారంగా భావిస్తారు. ధన్వంతరి ఆలయం గుజరాత్, తమిళనాడు, కేరళ, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చింతలూరులో కూడా ధన్వంతరి భగవానుని ఆలయం ఉంది. కేవలం మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోని జర్మనీ, అమెరికా, రష్యా, బ్రిటన్ వంటి దేశాల్లో కూడా ధన్వంతరికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. నేటికీ మనలో చాలా మంది వైద్యులు తమకు వైద్యం చేసే శక్తిని పెంచమని ధన్వంతరికి ధన త్రయోదశి రోజున పూజలు చేయడం విశేషం.
ధన్వంతరి పూజా విధానం
ధన్వంతరి జయంతి రోజు వేకువనే నిద్రలేచి శుచియై పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకొని దీపారాధన చేసి, శ్రీమహావిష్ణువు స్వరూపమైన ధన్వంతరి చిత్రపటాన్ని గంధ పుష్పాక్షతలతో పూజించి యథాశక్తి నైవేద్యాలను సమర్పించాలి. మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వమని ప్రార్ధించాలి.
ఈ ధన త్రయోదశి రోజు మనం కూడా ధన్వంతరి భగవానుని పూజించి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ ధన్వంతరి దేవాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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