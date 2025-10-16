ETV Bharat / spiritual

తొలి ఆయుర్వేద వైద్యుడు- అమృతకలశంతో క్షీరసాగరం నుంచి అవతరించిన ధన్వంతరి కథ ఇదే!

ఎవరీ ధన్వంతరి?- దీపావళి ముందు రోజు ధన్వంతరిని పూజిస్తే కలిగే మహద్ఫలితాలు!

Dhanvantari Jayanti 2025
Dhanvantari Jayanti 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 16, 2025 at 4:59 AM IST

Dhanvantari Jayanti 2025 : మన దేశంలో ప్రాచీనకాలం నుంచి అందుబాటులో ఉన్న వైద్యం ఆయుర్వేద వైద్య విధానం. ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని ఎందరో మహానుభావులు సాధన చేసి అందులో నిష్ణాతులు అయ్యారు. అయితే దీనికి మూలపురుషుడుగా భావించే ధన్వంతరి మానవులకు ఆయుర్వేద జ్ఞానాన్ని అందించాడని తెలుస్తోంది. అసలింతకూ ఎవరీ ధన్వంతరి? ఈయన ఏ దేవుని అవతారం? ధన్వంతరికి ఆయుర్వేదానికి ఉన్న సంబంధమేమిటి? అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ ధన్వంతరి?
ధన్వంతరి ఆయుర్వేద వైద్య దేవుడు మరియు విష్ణువు అవతారం. బ్రహ్మవైవర్త పురాణం ప్రకారం సూర్యభగవానుని వద్ద ఆయుర్వేదం నేర్చుకొన్న ధన్వంతరి, సూర్యుని 16 మంది శిష్యులలో ఒకడని తెలుస్తోంది. దీపావళికి రెండు రోజుల ముందు వచ్చే ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి రోజు ఆరోగ్యానికి, సంపదకు ప్రతీక అయిన ధన్వంతరిని పూజించడం వల్ల ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు, సంపద కలుగుతాయని నమ్ముతారు. అక్టోబర్ 18, శనివారం సాయంత్రం కానీ, 19, ఆదివారం ఉదయం కానీ ధన్వంతరి పూజను చేసుకోవచ్చు.

పురాణాలలో ధన్వంతరి ప్రస్తావన
పోతనామాత్యుడు రచించిన భాగవతంలోని క్షీరసాగర మధనం ఘట్టంలో ధన్వంతరి ప్రస్తావన ఉంది. పురాణాల ప్రకారం, ధన్వంతరి శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క అవతారాలలో ఒకరు. అమృతాన్ని సాధించే క్రమంలో దేవదానవులు వాసుకిని అల్లెత్రాడుగా చేసుకుని, మంధర పర్వతాన్ని కవ్వంగా చేసుకుని క్షీరసాగరాన్ని మధించసాగారు. ఆ సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు మంధర పర్వతాన్ని కూర్మావతారంలో తన వీపుపై మోశాడు. ఈ విధంగా ఎంతోకాలం దేవతలు, రాక్షసులు క్షీరసాగర మథనం చేయగా ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు ధన్వంతరి అవతారంలో అమృత కలశాన్ని చేత ధరించి క్షీరసాగరం నుంచి ఉద్భవించాడు. అప్పటినుంచి ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి రోజును ధన్వంతరి జయంతిగా భావించి ఆయనకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.

మరొక కథనం
బ్రహ్మ పురాణం ప్రకారం కాశీకి చెందిన ధన్వ అనే రాజు నిత్యం దేవతలను ఆరాధించేవాడు. కాశీరాజు పూజలకు సంతసించిన దేవతలు అతనికి ధన్వంతరి అనే పుత్రుడు పుడతాడని వరం ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ధన్వంతరి క్షీరసాగరం నుంచి ఉద్భవించిన ధన్వంతరి వంశస్తుడే అని, సాగర మథనంలో ఉద్భవించిన ధన్వంతరికి ఇది రెండో జన్మగా ఆయుర్వేద గ్రంథకర్తలు చెబుతారు.

ఆయుర్వేద పితామహుడు
ధన్వంతరిని ఆయుర్వేద పితామహుడని కూడా అంటారు. ధన్వంతరి క్షీరసాగరం నుంచి ఉద్బవించే సమయంలో మణి కుండలాలు ధరించి, పుష్పమాలా సమలంకృతుడై, ఒక చేతిలో అమృత కలశాన్ని ధరించి మిగిలిన చేతుల్లో శంఖం, కమలం, ఆయుర్వేద వైద్య గ్రంథాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అందుకే ఆయనను ఆయుర్వేద పితామహుడిగా పరిగణిస్తారు.

సుశ్రుతుని శస్త్ర చికిత్స జ్ఞానం
ధన్వంతరి సుశ్రుతాచార్యకు శస్త్రచికిత్స జ్ఞానాన్ని అందించాడు. అందుకే సుశ్రుతాచార్యను శస్త్రచికిత్స పితామహుడిగా భావిస్తారు. ధన్వంతరి నుంచి చరకచార్య ఆయుర్వేద జ్ఞానాన్ని విస్తరించాడు. చరక సంహిత అనే గ్రంథం కూడా ఆయర్వేద వైద్య విజ్ఞానానికి సంబంధించినదే!

శ్రీ మహా విష్ణువు అవతారం
ధన్వంతరిని శ్రీమహావిష్ణువు అవతారంగా భావించి పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా ధన త్రయోదశి రోజు ధన్వంతరి జయంతి సందర్భంగా శ్రీమహావిష్ణువు స్వరూపమైన ధన్వంతరి చిత్రపటాన్ని గంధ పుష్పాక్షతలతో పూజించి యధాశక్తి నైవేద్యాలను సమర్పిస్తే మంచి ఆరోగ్యం సొంతమవుతుంది విశ్వాసం.

ధన్వంతరి దేవాలయాలు ఎక్కడున్నాయి?
మన దేశంలో ధన్వంతరి దేవాలయాలు అరుదుగా అక్కడక్కడా కనిపిస్తాయి. తమిళనాడు లోని శ్రీరంగం రంగనాధస్వామి ఆలయం ఆవరణలోని ధన్వంతరి మందిరంలో నిత్య పూజలు జరుగుతాయి. మందిరం వద్దనున్న శిలాఫలకం ప్రకారం అది 12వ శతాబ్దానికి చెందినదని తెలుస్తోంది. అప్పటి గొప్ప ఆయుర్వేద వైద్యుడు గరుడవాహన భట్టార్ ఈ మందిరంలో ధన్వంతరి మూర్తిని ప్రతిష్ఠించినట్లు తెలుస్తున్నది. ఇక్కడ తీర్ధంగా కొన్ని మూలికల రసంతో తయారైన కషాయంను ఇస్తారు. ఈ కషాయాన్ని సేవిస్తే ఎంతటి మొండి రోగాలైన నయమవుతాయని విశ్వాసం. దేశవిదేశాల నుంచి కూడా ఈ కషాయం కోసం భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.

కేరళలో
కేరళలో, గురువాయూర్, త్రిస్సూర్‌లకు మధ్య 20 కి.మీ. దూరంలో "నెల్లువాయ" అనే గ్రామంలో ఒక ధన్వంతరి గుడి ఉంది. కేరళలోనే కాలికట్ పట్టణం పరిసరాలలో మరో "ధన్వంతరి క్షేత్రం" ఉంది. ఈ మందిరం ఇప్పుడు అధికంగా జనాదరణ పొందుతున్నది. ఎంతోమంది వ్యాధి నివారణకు, మంచి ఆరోగ్యానికి ఇక్కడకీ వచ్చి ధన్వంతరిని దర్శించి పూజిస్తుంటారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ధన్వంతరి ఆలయం
ఆంధ్రప్రదేశ్లో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని చింతలూరులో ప్రసిద్ధమైన ధన్వంతరి భగవానుని దేవాలయం ఉంది.

దేశవిదేశాల్లో ధన్వంతరికి పూజలు
ధన్వంతరిని ఒక్క భారతదేశంలోనే కాదు దేశవిదేశాల్లోని ప్రజలు కూడా చక్కని ఆరోగ్యం కోసం పూజిస్తారు. ప్రపంచంలోని జర్మనీ, అమెరికా, రష్యా, బ్రిటన్ వంటి దేశాల్లో కూడా ధన్వంతరికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. నేటికీ చాలా మంది వైద్యులు తమకు వైద్యం చేసే శక్తిని పెంచమని ధన్వంతరికి ధన త్రయోదశి రోజున పూజలు చేస్తారు.

ఇంతటి శక్తివంతమైన ధన్వంతరిని ధనత్రయోదశి రోజు మనం కూడా పూజిద్దాం. ఆరోగ్యభాగ్యాన్ని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ ధన్వంతరి దేవాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

DHANVANTARI JAYANTI 2025
DHANVANTARI PUJA 2025 DATE
DHANTRAYODASHI SIGNIFICANCE
DHANVANTARI PUJA 2025

