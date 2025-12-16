శుభకార్యాలు నిషిద్ధం కానీ భగవంతుడి అనుగ్రహం మాత్రం అపారం- ధనుర్మాసం ప్రత్యేకత తెలుసా?

Telangana Panchayat Elections Results2025

ధనుర్మాసం విశిష్టత మీకోసం!

December 16, 2025

Dhanurmasa 2025 : మంచు తెరలు దట్టంగా కమ్ముకుని ఉండే హేమంత ఋతువులో వచ్చే ధనుర్మాసం ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సోపానం. వైకుంఠ వాకిళ్లతో ముచ్చట గొలిపే రంగు రంగుల రంగవల్లికలు, గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసుల సందళ్లు, ఆలయాలకు తిరుప్పావై శోభను మోసుకొచ్చే పవిత్రమాసం ధనుర్మాసం. ఈ కథనంలో ధనుర్మాసం విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.

ధనుర్మాసం అంటే?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం చైత్రం నుంచి ఫాల్గుణం వరకు ఉన్న పన్నెండు మాసాలు కలిపి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది. అయితే వీటిల్లో ధనుర్మాసం లేదన్న సందేహం రావచ్చు. ఈ సందేహం తీరాలంటే మన ఋషులు మాసాలను ఎలా గణించే వారో తెలుసుకోవాలి. సాధారణంగా క్షణకాలం అంటేనే అతి సూక్షమైనది. కానీ క్షణంలో సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ విభాగాలైన లవం, త్రుటిలను కూడా గణించగలిగే గొప్ప శక్తి మన మహర్షులది.

ధనుర్మాసం ఎలా ఏర్పడుతుంది?
మహర్షుల సమయాన్ని సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ విభాగాలైన లవం, త్రుటిలో గణించినప్పుడు సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించినది మొదలు తిరిగి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే వరకు ఉన్న 30 రోజుల సమయాన్ని ధనుర్మాసం అంటారు.

ధనుర్మాసం ఎప్పుడు?
డిసెంబర్ 16, మంగళవారం సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించడంతో ధనుర్మాసం ప్రారంభం అవుతుంది.

పండుగ నెల
సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించడాన్ని పండగ నెలపట్టడం అంటారు. ధనుర్మాసం నెల రోజులు ఆధ్యాత్మిక సాధనకు ఎంతో విశిష్టమని పురాణాలు, ఇతిహాసాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

శూన్య మాసమని ఎందుకంటారు? ధనుర్మాసంలో శుభకార్యాలు నిషిద్దామా?
ఏడాది పొడవునా నిత్య దైనందిన కార్యక్రమాలలో మునిగిపోయి భగవంతుని కోసం సమయం కేటాయించలేని వారి కోసమే ఈ ధనుర్మాసం. అందుకే ఈ నెలలో ఎలాంటి శుభకార్యాలు చేయరు. శుభకార్యాలు ఉండవు. అందుకే ఈ మాసాన్ని శూన్యమాసం అంటారు. ఎందుకంటే రవి ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించి మకరంలోకి వెళ్లే వరకు ఉన్న మాసం రోజుల సమయమే ధనుర్మాసం. ధనుస్సు, మీనంలో రవి ఉన్నప్పుడు, సూర్యుని రాశి అయిన బృహస్పతిలో ఉన్నప్పుడు ఏ శుభకార్యాన్ని నిర్వహించ కూడదు. దైవారాధన కోసమే సమయాన్ని వెచ్చించాలి. అలాగే ఈ మాసంలో పండుగ వాతావరణంతో అంతా సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఈ మాసంలో ఎక్కువగా సూర్యుని ఆరాధించడం, సూర్య నమస్కారాలు చేయడం చేస్తారు.

ఆలయాలకు ఆధ్యాత్మిక శోభ
ధనుర్మాసంలో ప్రతి నిత్యం వేకువనే విష్ణుమూర్తిని పూజించడం శుభం. ప్రతిరోజూ సూర్యుని ఆరాధించడం ఆరోగ్య కారకం. దట్టమైన మంచు తెరలు కమ్ముకున్న శీతాకాలం రోజుల్లో తెల్లవారుజామునే వాకిళ్లలో కళ్లాపు చల్లి అందమైన ముగ్గులు పెట్టి వాటి మధ్యలో ఆవుపేడతో తయారైన గొబ్బెమ్మలు ఉంచి, వాటిపై గుమ్మడి పూలను పెట్టడం ధనుర్మాసంలో ప్రతి ఒక్కరు చేసేపని. ఇక హరిదాసుల సంకీర్తనలు, గంగిరెద్దుల కోలాహలం, వేకువఝామున ఆలయాల సందర్శనాలతో ఈ మాసమంతా ఆధ్యాత్మిక శోభతో పులకిస్తుంది. నగరాల్లో అంతగా కనిపించని ఈ సందడి చూడాలంటే పల్లె బాట పట్టాల్సిందే!

విష్ణు పూజ- ప్రసాదం
ధనుర్మాసం విష్ణు పూజకు చాలా ప్రత్యేకమైనది. ధనుర్మాసం నెల రోజులు వైష్ణవ ఆలయాల్లో శ్రీ గోదాదేవి రచించిన తిరుప్పావై పాశురాలు గానం చేసి, పొంగలి ప్రసాదాన్ని నివేదిస్తారు. బియ్యం, పెసరపప్పు ఉడికించి, జీడిపప్పు, నెయ్యి, మిరియాలు, జీలకర్ర, అల్లం వంటి దినుసులతో తయారు చేసిన పొంగలి ప్రసాదాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువుకు నివేదించి భక్తులకు ప్రసాదం పంచి పెడతారు. ఈ ప్రసాదంలో ఆధ్యాత్మికతతో పాటు ఆరోగ్య రహస్యం కూడా దాగి ఉంది. శీతాకాలంలో వచ్చే అనేక వ్యాధులకు ఈ ప్రసాదం విరుగుడుగా పనిచేస్తుంది.

శుభకార్యాలు నిషిద్ధమైన ఈ ధనుర్మాసంలో లౌకిక విషయాలకు దూరంగా ఉంటూ, భగవదారాధనలో తరించమని శాస్త్రం చెప్పింది. అందుకే ధనుర్మాసాన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సోపానమని అంటారు.

రానున్న ధనుర్మాసంలో మనం కూడా శాస్త్రంలో చెప్పిన సంగతులను పాటిద్దాం. భగవంతుని ఆరాధనలో తరిద్దాం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

