సూర్యుని ధను సంక్రమణ- ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ధనం, శుభవార్తలు- మీ రాశి కూడా లిస్ట్లో ఉందా?
Published : December 15, 2025 at 12:41 AM IST
Dhanu Sankranti Zodica Signs : జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరంగా ప్రతి నెలా సూర్య సంచారంతో జాతక ఫలాల్లో మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 16 వ తేదీన సూర్యుడు వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించనున్నాడు. దీనినే ధను సంక్రమణ అంటారు. ఈ సందర్భంగా సూర్యుని సంచారం వేళ ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుందనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ధను సంక్రమణ ఎప్పుడు?
డిసెంబర్ 16, మంగళవారం గ్రహాధిపతి సూర్యుడు వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించనున్నాడు. సూర్యుని ఈ ధను సంక్రమణం కొన్ని రాశులకు అదృష్ట ఫలాలు తేనుంది. ఆ రాశులేవో చూద్దాం.
మేష రాశి : ధను సంక్రమణ మేష రాశి వారికి అదృష్ట దాయకంగా ఉండనుంది. ఈ సంక్రమణం మేష రాశిలో తొమ్మిదో స్థానంలో జరుగనుంది. ఈ సమయంలో మేష రాశి జాతకులకు ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా మెరుగైన ఫలితాలు పొందనున్నారు. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఉద్యోగులు పదోన్నతులకు సంబంధించిన శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రతిరోజూ ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం వలన విజయం సిద్ధిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
ధను సంక్రమణం కర్కాటక రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సంక్రమణం కర్కాటక రాశిలో సప్తమ స్థానంలో జరుగనుంది. ధనస్సు సంక్రాంతి వేళ ఈ రాశి వారికి అనేక శుభ ఫలితాలు రానున్నాయి. చేపట్టిన అన్ని పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో బంధుమిత్రుల సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు కేసులో తీర్పు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ప్రతిరోజూ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
సింహ రాశి
ధను సంక్రమణ సింహ రాశి వారికి శ్రేయస్సు కలిగిస్తుంది. సాధారణంగా సింహ రాశికి సూర్యుడు అధిపతి. ధనుస్సంక్రమణం సింహ రాశిలో పంచమ స్థానంలో జరుగనుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. మనోబలం పెరుగుతుంది. సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్ఠలు పొందుతారు. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. రోజూ సూర్యాష్టకం పఠించడం వల్ల యోగక్షేమాలు కలుగుతాయి.
తులా రాశి
ధను సంక్రమణం తులా రాశి వారికి యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ధను సంక్రమణం తులా రాశిలో మూడో స్థానంలో జరుగనుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి ధైర్యం, శౌర్యం పెరుగుతాయి. మనోధైర్యంతో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పెండింగ్ పనులన్నీ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో క్లిష్ట పరిస్థితులను సైతం సులభంగా అధిగమిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. రోజూ సూర్యునికి అర్ఘ్య ప్రదానం చేయడం శుభాన్నిస్తుంది.
కుంభ రాశి
ధనుస్సంక్రమణం కుంభ రాశి వారికి శుభాలను ఇస్తుంది. ధనుస్సంక్రమణం కుంభ రాశిలో పదకొండో స్థానంలో జరుగనుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. నూతన ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. రావాల్సిన బకాయిలు తిరిగి పొందుతారు. నిరుద్యోగులు ఉద్యోగ ప్రయత్నంలో విజయం సాధిస్తారు. వైవాహిక జీవితంలో సంతోషంగా ఉంటుంది. పిల్లల పట్ల మీ బాధ్యతలు నెరవేరుతాయి. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రతిరోజూ సూర్య దర్శనం చేసి, ఆదిత్య హృదయం పఠించడం ఉత్తమం.
సూర్యుని సంచారం ఆధారంగా గణించే ఈ ఫలితాలు సమూహానికి సంబంధించినవి. ఖచ్చితమైన ఫలితాల కోసం వ్యక్తిగత జాతకాలను అనుసరించడం మంచిది.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.