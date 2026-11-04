'ధనత్రయోదశి' రోజున బంగారం, వెండి కొనాలా? - 'ఈ దీపం వెలిగిస్తే ఏడాదంతా మీ ఇంట్లో శుభమే!'
Dhantrayodashi 2026 Date : నవంబరు 6న 'ధనత్రయోదశి'. ఈ రోజుకున్న ప్రాధాన్యత, పాటించాల్సిన విధివిధానాలను జ్యోతిష్యులు ఇలా వివరిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:46 PM IST
Dhanteras 2026 : దీపావళి వస్తుందంటే ఎక్కువగా వినిపించే పేరు 'ధనత్రయోదశి'. దీనినే ధంతేరాస్ అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే, 2026లో నవంబరు 6వ తేదీన 'ధనత్రయోదశి ధన్వంతరి జయంతి' వచ్చింది. మరి, ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి ముఖ్యమైన విధివిధానాలు పాటిస్తే సంవత్సరం మొత్తం అదృష్టం, ఐశ్వర్యం కలిసి వస్తాయో ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ వివరిస్తున్నారు.
ధనత్రయోదశి ప్రాధాన్యత ఇదే!
ఆశ్వయుజ మాసంలో బహుళ పక్షంలో వచ్చే త్రయోదశి తిథిని 'ధనత్రయోదశి' అనే పేరుతో పిలుస్తారు. దీనికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను పరిశీలిస్తే, ఒకానొక సమయంలో హేమ అనే పేరు కలిగిన ఒక మహారాజుకు ఒక కుమారుడు జన్మిస్తాడు. ఈ మహారాజునే హిమవంతుడు అనే పేరుతో కూడా కొన్ని గ్రంథాల్లో చెప్పారు. అయితే, జ్యోతిష్యులు ఆ కుమారుడు జన్మించగానే నీ కొడుకుకి వివాహం జరిపించిన తర్వాత నాలుగో రోజే పాముకాటుకు మరణిస్తాడు అని జ్యోతిష్యం చెప్తారు. ఆ రాజు ఎంతో బాధపడుతాడు.
అల్లారు ముద్దుగా కుమారుని పెంచుకొని యుక్త వయసు వచ్చాక ఒక కన్యను చూసి వివాహం జరిపిస్తాడు. అయితే, ఆ కన్య మహా భక్తురాలు. ఈ విషయం తెలుసుకొని తన భర్తను ఎలాగైనా సరే బ్రతికించుకుంటానని, అపమృత్యువు నుంచి బయటకు తీసుకొస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తుంది. వివాహం అయిన తర్వాత నాలుగో రోజు రాత్రి టైమ్లో యమధర్మరాజు ఈ మహరాజు గారి కుమారుడు ప్రాణం తీయడానికి ఒక సర్పం రూపంలో వస్తాడు. ఆ టైమ్లో యువరాజు నిద్రిస్తూ ఉంటే వాళ్ల పడక గది మొత్తం కూడా ఆ యువరాణి బంగారం వెండి ఆభరణాలతో నింపేస్తుంది. ప్రాణం తీయాలని పాము రూపంలో వచ్చినటువంటి యమధర్మరాజు ఆ పడకగదిలో జిగేల్ జిగేల్ మంటున్నటువంటి బంగారు వెండి ఆభరణాలను చూసి ఒక్క క్షణం ఆగిపోతాడు.
ఆ సమయంలో పరమ భక్తురాలైనటువంటి ఆ యువరాణి శ్రీ మహావిష్ణువుకు సంబంధించినటువంటి కీర్తనలను భక్తి శ్రద్ధలతో పాడుతుంది. విష్ణుకీర్తనలు మైమర్చిపోయి వింటూ ఆ బంగారం వెండి ఆభరణాల కాంతిలో విష్ణునామస్మరణ చేసుకుంటూ సర్పం రూపంలో ఉన్న యమధర్మరాజు ఆ యువరాజు ప్రాణాలు తీయడం మర్చిపోతాడు. తెల్లవారేసరికి మృత్యు గడియలు పూర్తయిపోతాయి కాబట్టి ఆ గడియలు పూర్తైపోయిన తర్వాత యమధర్మరాజు అయినా సరే ఆవిధంగా ప్రాణం తీసుకోవడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడని పౌరాణిక గ్రంథాల్లో చెప్పారు. ఆ రోజు ఆశ్వయుజ మాసం బహుళ పక్షం త్రయోదశి తిథి ఉంది. అంటే, బంగారం వెండి ఆభరణాలు కుప్పలాగా పోసి ఆ జిగేల్ జిగేల్ కాంతుల వల్ల యమధర్మరాజు ప్రాణం తీయలేదు. కాబట్టి అపమృత్యు దోషాలు తొలగింపజేసుకోవడానికి, దీర్ఘాయుర్థాయాన్ని సిద్ధింపచేసుకోవటానికి 'ధనత్రయోదశి' రోజు బంగారం గానీ, వెండి గానీ కొనుక్కోవాలి అనేటటువంటి అనే ఆచారం వెలుగులోకి వచ్చిందని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
యదార్థానికి పురాణాలలో ధనత్రయోదశి బంగారం, వెండి కొనాలని ఎక్కడా చెప్పబడలేదు. కాకపోతే అపమృత్యు దోషాలు లేకుండా దీర్ఘాయుర్ధాయం లభించడానికి లక్ష్మీదేవి బంగారం, వెండి రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి ధనత్రయోదశి నాడు బంగారం గాని, వెండి గాని కొనుక్కునేటటువంటి ఆచారం ప్రారంభమైందంటున్నారు. ఇంట్లో బంగారం, వెండి గాని ఉంటే వాటిని చక్కగా పాలు, నీళ్లతో కడిగి, శుద్ధి చేసి పూజా మందిరంలో ఉంచి పూజ తర్వాత తిరిగి ధనం దాచుకునే బీరువాలో ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు. వీలైతే గోల్డ్, సిల్వర్ ఆభరణాలు కొనాలి.
అలాగే ధనత్రయోదశి రోజు ఆ యువరాజు అపమృత్యువు నుంచి బయటపడ్డాడు కాబట్టి దీనికి సంకేతంగా ఇంట్లో సభ్యులందరూ కనీసం నాలుగు దీపాలు వెలిగించి దక్షిణతో పాటు బ్రహ్మణుడికి దానం ఇవ్వాలి. ఏ దీపాలు అంటే మట్టి ప్రమిదల్లో వెలిగించవచ్చు. లేదా బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండితో చేసి పిండి దీపాలు చేసుకుని పిండి దీపాలనూ దానం ఇవ్వవచ్చు. ఇంటి సభ్యులందరూ ఒక్కొక్కరు నాలుగు దీపాలు వెలిగించి దక్షిణతో పాటు బ్రహ్మణుడికి దానం ఇస్తే వీటిని 'యమదీప' దానాలు అనే పేరుతో పిలుస్తారు.
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ఇవి దానం ఇస్తే ఏం జరుగుతుందంటే?
బ్రహ్మణుడికి ఇలా దీపాలు దానం చేస్తే సంవత్సరం మొత్తం కూడా ప్రయాణాల్లో గండాలు ఉండవంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్. అపమృత్యు దోషాలు ఉండవట. కాబట్టి, ధనత్రయోదశి వేళ ఈ యమదీప దానాన్ని తప్పకుండా నిర్వహించాలంటున్నారు.
యమదీపం అంటే ఏమిటి?
ధనత్రయోదశి రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తివంతమైన దీపాన్ని ఇంటి ముందు భాగంలో వెలిగించాలి. దాన్నే యమదీపం అంటారు. యమదీప దానం, యమదీపం రెండూ వేరువేరు. ఇంటి యజమాని గుమ్మం బయట ఈ దీపాన్ని వెలిగించాలి. ఈ యమదీపం అనేది పితృదేవతల అనుగ్రహాన్ని కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో అందరికీ దీర్ఘాయుర్ధాయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. యమధర్మరాజు అనుగ్రహాన్ని కలిగిస్తుందంటున్నారు.
యమదీపాన్ని ఎలా వెలిగించాలంటే?
ఇంటి సింహద్వారం బయట ఒక పళ్లెంలో కొన్ని నల్ల నువ్వులు పోయాలి. వాటి మీద తమలపాకులు ఉంచి, దానిపై దొడ్డుఉప్పు పోయాలి. తర్వాత దాని మీద గోధుమపిండితో చేసిన పిండి దీపాన్ని లేదా మట్టి ప్రమిదను ఉంచి నువ్వుల నూనె పోసి నాలుగు వత్తులు వేసి దీపాన్ని వెలిగించాలి. ఆ నాలుగు వత్తులూ దక్షిణం వైపే వెలిగేలా చూడాలి. వీలైతే ఈ యమదీపం దగ్గర కొద్దిగా బియ్యం, బెల్లంముక్క నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. రాగినాణం, ఒక గవ్వ ఉంటే వాటినీ అక్కడ ఉంచాలి. అవి లేని పక్షంలో బియ్యం, బెల్లం నైవేద్యం పెట్టవచ్చు. దీన్నే 'యమదీపం' అంటారు. అది కొండెక్కిన తర్వాత ఆ దీపాన్ని, దాని దగ్గర నైవేద్యంగా ఉంచిన వాటన్నింటిని ఎవరు తొక్కని చోట చెట్టు మొదట్లో వేయాలి.
కొంతమంది ధనత్రయోదశి రోజు లక్ష్మీ కుబేర పూజ కూడా చేస్తారు. అదీ చాలా మంచిది. లక్ష్మీకుబేరుల చిత్రపటం దగ్గర దీపారాధన చేసి రూపాయి నాణేలతో ఆ పటానికి పూజ చేయొచ్చు. రకరకాల పూలతో పూజ చేసి హారతి ఇవ్వొచ్చు.
ధనత్రయోదశి రోజే 'ధన్వంతరి' కూడా ఆవిర్భవించాడు. సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి అవతార స్వరూపంగా, దేవతల వైద్య గురువుగా ధన్వంతరి ఆవిర్భవించాడు. అందుకే, శారీరకంగా, మానసికంగా ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉండాలంటే ధనత్రయోదశి నాడు ఇంట్లో దీపం పెట్టి 'నమామి ధన్వంతరం ఆది దైవం సురాసురైర్వందిత పాదపద్మం, లోకే జరారుగ్భయ మృత్యునాశనం, దాతారమీశం వివిధేషదానం' అనే శ్లోకం చదువుకోవాలి. ధనత్రయోదశి ధన్వంతరి జయంతి సందర్భంగా ఈ విధివిధానాలు పాటించి, సమస్త శుభ ఫలితాలు సిద్ధింపచేసుకోండి అని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
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