ధన త్రయోదశి రోజున బంగారం కొనలేకపోతున్నారా? ఇవి కొంటే లక్ష్మీ కటాక్షం ఖాయం!
ధన త్రయోదశి ఎప్పుడు? బంగారం, వెండి ఎందుకు కొనాలి?
Published : October 17, 2025 at 12:01 AM IST
Dhantrayodashi 2025 : మనందరికీ ఇష్టమైన దీపావళి పండుగ వచ్చేసింది. ఐదురోజుల దీపావళి పండుగలో మొదటి రోజును ధన త్రయోదశిగా, ధన్ తేరస్గా జరుపుకొంటాం. ఈ సందర్భంగా ధన త్రయోదశి రోజు లక్ష్మీదేవిని ఎలా ఆహ్వానించాలి? ఈ రోజు తప్పకుండా బంగారం, వెండి కొనాలా? కొనలేని వారి పరిస్థితి ఏమిటి? ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయాలు ఏమిటి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
త్రయోదశి విశిష్టత
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం త్రయోదశి తిథికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఏ రోజైతే త్రయోదశి సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉంటుందో ఆ సమయాన్ని ప్రదోషంగా చెబుతారు. ఈ ప్రదోష సమయం శివారాధనకు అత్యంత శ్రేష్టమైనది. అలాగే ఆశ్వయుజ అమావాస్యకు ముందు వచ్చే త్రయోదశిని ధన త్రయోదశిగా జరుపుకొంటాం.
బంగారం వెండి కొనడం ఆనవాయితీ
దీపావళి ముందు వచ్చే ధన త్రయోదశి రోజు బంగారం, వెండి లేదా ఇతర విలువైన వస్తువులు కొనడం ఆనవాయితీ! సాధారణంగా ఎక్కువ మంది బంగారం లేదా వెండి కొనడానికే మొగ్గు చూపుతారు. అయితే ఈ ధన త్రయోదశి రోజున బంగారం లేదా వెండి లేదా ఇతర విలువైన వస్తువులు కొనడం వెనుక దాగి ఉన్న రహస్యం ఏంటో చూద్దాం.
ధన త్రయోదశి ఎప్పుడు?
ఆశ్వయుజ మాసం కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే త్రయోదశిని ధన త్రయోదశి పండుగగా జరుపుకొంటారు. దీనినే ఉత్తరాదిన ధన్ తేరస్ అని కూడా అంటారు. ఈ ఏడాది ధన త్రయోదశి పండుగను అక్టోబర్ 18 శనివారం రోజున జరుపుకోనున్నారు. హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ ధన త్రయోదశి విశేషమైన ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది. ఈ ధన త్రయోదశి రోజున లక్ష్మీదేవి, కుబేరుల ఆశీస్సులు పుష్కలంగా ఉంటాయని భావిస్తారు.
బంగారం వెండి కొని తీరాలా!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ధన త్రయోదశి రోజు బంగారం, వెండి వంటి విలువైన వస్తువులు కొనడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అయితే బంగారం ధరలు చుక్కలు తాకుతున్న ఈ రోజుల్లో ఇది అందరికీ సాధ్యమయ్యేదేనా! కొనలేని వారికి ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి? అసలు బంగారం, వెండి కొనాలనే ఆచారం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటి? ఈ వివరాలన్నీ విపులంగా తెలుసుకుందాం.
బంగారం, వెండి ఎందుకు కొనాలి?
ధన త్రయోదశి రోజు లక్ష్మీదేవికి ప్రతిరూపాలుగా భావించే బంగారు, వెండి వంటి విలువైన వస్తువులు కొని ఇంటికి తీసుకురావడం శుభప్రదమని భావిస్తారు. ధన త్రయోదశి రోజు బంగారం, వెండి కొనడం వల్ల లక్ష్మీదేవితో పాటు సంపదలకు అధిపతి అయిన కుబేరుడి అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుందని విశ్వాసం. అందుకే ధన త్రయోదశి రోజు బంగారం, వెండి కొంటుంటారు. అంతే కాకుండా ఈ రోజు నుంచి దీపావళి పండుగ సంబరాలు ప్రారంభం అవుతాయి. అదృష్టానికి, ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక అయిన బంగారంతో దీపావళి సంబరాల్లో మొదటిరోజు లక్ష్మీదేవికి ఆహ్వానం పలకడం ఒక సంప్రదాయం మారింది.
ఇవి కూడా అదృష్టాన్ని తెచ్చేవే!
పసిడితో పాటు వెండి ధరలు కూడా రోజు రోజుకు పరుగులు పెడుతున్న ప్రస్తుతం కాలంలో కేవలం బంగారం వెండి మాత్రమే కాదు అదృష్టాన్ని, శుభాన్ని ఇచ్చే మరెన్నో వస్తువులు కూడా ఉన్నాయి. ధన త్రయోదశి రోజు ఈ వస్తువులను కొని ఇంటికి తీసుకు రావడం వలన లక్ష్మీదేవి ఆహ్వానించినట్లే అని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ వస్తువులు ఏంటో చూద్దాం.
వంటింటి సరుకులు
సాధారణంగా మనం వంటింట్లో వాడే ఉప్పు, జీలకర్ర, ధనియాలు, పచ్చ కర్పూరం వంటి వాటిని లక్ష్మి స్వరూపంగా భావిస్తారు. ఇటు వాస్తు శాస్త్రం, అటు జ్యోతిష్య శాస్త్రం కూడా ఈ విషయాన్ని నిర్దారించింది. అందుకే ధన త్రయోదశి రోజు ఈ వంటింటి సరుకులు కొనడం వలన లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చునని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.
ఇత్తడి పాత్రలతో ఆరోగ్యం - అదృష్టం
ధన త్రయోదశి రోజున కొత్త పాత్రలు కొనడం అనాదిగా వస్తున్న ఒక సంప్రదాయం. భాగవతం ప్రకారం ఈ రోజున ధన్వంతరి క్షీర సాగరం నుంచి అమృత కలశంతో ఉద్భవించాడు కాబట్టి ఈ రోజున కొత్త పాత్రలు కొనడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అంతే కాకుండా ఇత్తడిని ధన్వంతరికి ప్రీతికరమైన లోహంగా భావిస్తారు. అందుకే ధన త్రయోదశి రోజు ఇత్తడి పాత్రలు కొనడం వల్ల కుటుంబంలో ఆరోగ్యం, అదృష్టంతో పాటు సంపద కూడా పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. అలాగే ఈ రోజు కొత్త చీపురు కొనడం కూడా మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు.
వీటితో లక్ష్మీ కటాక్షం
ధన త్రయోదశి రోజు బంగారం వెండి కొనలేనివారు శ్రీయంత్రం, కానీ కుబేర యంత్రం కానీ కొనడం శుభప్రదం. ఈ యంత్రాలను ఇంట్లో, వ్యాపార ప్రదేశంలో కానీ ఉంచడం వల్ల లక్ష్మీకుబేరుల అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా లభిస్తుందట! అలాగే బంగారం, వెండి కొనలేని వాళ్లు ధన త్రయోదశి రోజున 11 గోమతి చక్రాలను కొని వాటిని ఎర్రటి గుడ్డలో చుట్టి ఇంట్లో ఓ చోట ఉంచడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా ధన త్రయోదశి రోజున లక్ష్మీదేవికి ప్రీతికరమైన పసుపు గవ్వలు కొని పూజామందిరంలో ఉంచితే సిరిసంపదలు వృద్ధి చెందుతాయని విశ్వాసం.
కాబట్టి ఈ ధన త్రయోదశి రోజు బంగారం కొనలేకపోయామని దిగులు పడకుండా ఈ ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు కొని ఇంటికి తీసుకు వద్దాం. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.