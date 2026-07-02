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గంగా జన్మస్థలం ఇదే- బద్రీనాథ్‌ యాత్రలో తప్పక దర్శించాల్సిన తొలి పవిత్ర ప్రయాగ!

చార్​ధామ్ యాత్రలో భాగంగా బద్రీనాథ్‌ మార్గంలో దర్శనమిచ్చే పంచ ప్రయాగాలు- దేవ ప్రయాగకు అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం- అలకనంద, భాగీరథి నదులు సంగమించి గంగా నదిగా మారే క్షేత్రం

Devprayag Significance
Devprayag Significance (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 2:58 AM IST

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Devprayag Significance : చార్​ధామ్ యాత్రలో ముఖ్యమైన యాత్ర బద్రీనాథ్‌ యాత్ర. ఈ ధామానికి చేరుకునే మార్గంలో పంచ ప్రయాగలు దర్శనమిస్తాయి. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని తెహ్రీ గర్హ్వాల్ జిల్లాలో హిమాలయ పర్వత సానువుల్లో అలకనంద నది, దాని ఉపనదులతో కలిసే ఐదు పవిత్రమైన నదీ సంగమ ప్రదేశాలనే పంచ ప్రయాగలుగా వ్యవహరిస్తారు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఈ పంచ ప్రయాగాలు అత్యంత పవిత్రమైనవిగా భావిస్తారు. రిషికేశ్ నుంచి బద్రీనాథ్ వెళ్లే మార్గంలో ఈ పంచ ప్రయాగలు దర్శనమిస్తాయి. ఈ కథనంలో పంచ ప్రయాగాలలో ఒకటైన దేవప్రయాగ విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.

పంచ ప్రయాగలు ఇవే
విష్ణు ప్రయాగ, నంద ప్రయాగ, కర్ణ ప్రయాగ, రుద్ర ప్రయాగ, దేవ ప్రయాగ అనే ఈ ఐదింటిని కలిపి పంచ ప్రయాగలు అంటారు.

దేవ ప్రయాగ
దేవభూమిగా పేరొందిన ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని తెహ్రీ గర్వాల్ జిల్లాలో వెలసి ఉన్న దేవ ప్రయాగ అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం. దేవ ప్రయాగ వద్ద అలకనంద నది, భాగీరథి నదులు సంగమిస్తాయి. అక్కడ ఈ రెండు నదులు కలిసిన తర్వాతే దీనిని "గంగా నది" అని పిలుస్తారు. సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 830 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ప్రదేశంలోనే శ్రీరాముడు ఇక్కడ అశ్వమేధ యాగం చేసినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత - రఘునాథ్‌జీ ఆలయం
దేవ ప్రయాగ పుణ్య క్షేత్రంలో సుమారు 10,000 సంవత్సరాల పురాతనమైన ప్రముఖమైన 'రఘునాథ్ జీ' అంటే శ్రీరాముని ఆలయం ఉంది. భారతదేశంలోని 108 వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రాలలో దేవ ప్రయాగ కూడా ఒకటి. రావణాసురుడిని వధించిన తర్వాత ఏర్పడిన బ్రహ్మహత్యా పాతకాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి శ్రీరాముడు ఇక్కడే కఠినమైన తపస్సు చేశాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

దేవ ప్రయాగ పేరు ఇలా వచ్చింది
దేవశర్మ అనే మహర్షి ఇక్కడే తపస్సు చేయడం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి 'దేవప్రయాగ' అనే పేరు వచ్చింది. ప్రశాంతమైన ప్రాంతం ధ్యానానికి ఎంతో అనువైనది. సాధారణంగా బద్రీనాథ్‌ యాత్ర చేసే వారు దేవ ప్రయాగలో ఒకరోజు బసచేసి ధ్యానం చేసుకుంటారు. ప్రశాంతమైన ఈ వాతావరణంలో ధ్యానం చేయడం వలన అనారోగ్యాలు తొలగి, మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుందని విశ్వాసం. దేవ ప్రయాగ పరిసరాల్లో మరి కొన్ని దర్శనీయ ప్రదేశాలు కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.

దేవ ప్రయాగలో దర్శనీయ స్థలాలు
సంగమ ఘాట్
అలకనంద నది, భాగీరథి నదుల పవిత్ర సంగం ప్రదేశమే సంగమ ఘాట్! భక్తులు ఇక్కడ పవిత్ర స్నానాలు ఆచరిస్తారు.

బేతాళ శిల: సంగమ ఘాట్​కు సమీపంలో ఉన్న శిల బేతాళ శిల. ఈ శిల వద్ద స్నానం చేస్తే పాపాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు.

బ్రహ్మ కుండ్, వశిష్ట కుండ్, సూర్య కుండ్
అలకనంద నది, భాగీరథి నదుల సంగమ ప్రదేశంలో బ్రహ్మ కుండ్, వశిష్ట కుండ్, సూర్య కుండ్ అనే పవిత్ర గుండాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో భక్తులు పవిత్ర స్నానాలు ఆచరిస్తారు.

పుణ్య తీర్థాలు
ఈ సంగమ ప్రదేశంలోనే ఇంద్రద్యుమ్న తీర్థం, పుష్యమల్ తీర్థం, వరాహ తీర్థంవంటి తీర్థాలను దర్శించి ఆ నీటిని శిరసుపై చల్లుకోవడం మంచిదని అంటారు. అలాగే పుష్పవతిక, బైతల శిల, వారాహి శిల వంటి శిలలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. కాల భైరవ, భూషండి, దుర్గ, విశ్వేశ్వర పుణ్యక్షేత్రాలను కూడా ఇక్కడ దర్శనీయ క్షేత్రాలు. అలాగే ఇక్కడ భరతునికి ప్రత్యేకించిన ఆలయం కూడా ఉండడం విశేషం. ఈ బైతల్‌శిల వద్ద స్నానం ఆచరిస్తే కుష్టు వ్యాధి నయం అవుతుందని పురాణాలలో వివరించి ఉంది.

దశరథాచల్ శిఖరం
దేవ ప్రయాగకు సమీపంలోనే దశరథాచల్ శిఖరం ఉంది. ఈ శిఖరంపైనే దశరథ శిల ఉంది. ఈ శిలపైనే దశరథ మహారాజు చిరకాలం తపస్సు ఆచరించినట్లుగా స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. దశరథాచల్ నుంచి క్రిందికి ప్రవహించే శాంత అనే చిన్న వాగును కూడా దర్శించుకోవచ్చు. దశరథ మహారాజు కుమార్తె శాంత పేరుతో ఏర్పడిన ఈ వాగులో స్నానం చేస్తే శుభాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.

ఎలా చేరుకోవాలి?
ఋషికేశ్ నుంచి బద్రీనాథ్ కు వెళ్లే దారిలో ఋషికేశ్ కు సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ అద్భుతమైన పుణ్యక్షేత్రం ఉంది. హిమాలయాల సోయగాల మధ్యన వెలసి ఉన్న దేవ ప్రయాగ ఇటు ఆధ్యాత్మిక సాధకులతో పాటు అటు ప్రకృతి ప్రేమికులను కూడా అలరిస్తుంది.

బద్రీనాథ్‌ యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు దేవ ప్రయాగను కూడా తప్పకుండా దర్శించుకుందాం. ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుదాం.

జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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