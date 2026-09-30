గుడికి వెళ్లొచ్చాక వేరే వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లకూడదా? - పూజగదిలో పెద్దల ఫొటోలు ఉండొచ్చా?
దైవదర్శనం తర్వాత నేరుగా ఇంటికే ఎందుకు వెళ్లాలి? - ప్రవచనకర్త వివరణ ఇస్తున్నారిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 4:45 PM IST
Devotional Facts : దేవతారాధనలో భక్తి ఎంత ముఖ్యమో, నియమాలు, వాటి వెనుకున్న వైజ్ఞానిక కారణాలను తెలుసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. అయితే, మనం రోజూ చేసే పూజల్లో, గుడికి వెళ్లినప్పుడు మనకు తెలియకుండానే కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తుంటాం. ఈ క్రమంలోనే ఆలయ సందర్శన, పూజావిధులకు సంబంధించి మనకు అనేక సందేహాలు వస్తుంటాయి. ఆలయ దర్శనం తర్వాత నేరుగా ఇంటికే ఎందుకు వెళ్లాలి? పూజలు చేసేవారికి కష్టాలు ఎక్కువ వస్తాయనేది నిజమేనా? చనిపోయిన పెద్దల ఫొటోలను పూజగదిలో పెట్టవచ్చా? ఇలా రకరకాల ప్రశ్నలు మన మదిలో మెదులుతుంటాయి. మీ సందేహాలకు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త, ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి ఇలా సమాధానమిస్తున్నారు.
టెంపుల్, పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్నాక నేరుగా ఇంటికే వెళ్లాలంటారు. ఎందుకు?
దేవాలయం ఆధ్యాత్మిక శక్తికి కేంద్రస్థానం. ఆ ప్రదేశంలో భక్తి తరంగాలు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లినప్పుడు, ఆ దైవిక శక్తి మనల్నీ ఆకర్షిస్తుందంటున్నారు ఆచార్య సూర్యనారాయణమూర్తి. ఆ సానుకూల శక్తిని పెంచుకునేందుకే ప్రశాంతమైన మనసుతో, ఆధ్యాత్మిక సంకల్పంతో దేవుడి దర్శనానికి వెళ్తాం. కాబట్టి, ఆ వెంటనే, చుట్టపుచూపుగా అయినా సరే, ఎవరి ఇంటికో వెళ్లడం సరికాదని చెబుతున్నారు. పైగా ఆ శక్తిని స్వీకరించే స్థితిలో అవతలి వాళ్లు ఉండకపోవచ్చు అని అంటున్నారు. అందుకే దైవదర్శనం అనంతరం నేరుగా ఇంటికి చేరుకోవడం వల్ల ఆ ప్రశాంత మనఃస్థితిని, దైవ చింతననూ ఇంకాసేపు కొనసాగించినట్టు కూడా అవుతుందంటున్నారు. ఇవన్నీ ఆలోచించే, మన పెద్దలు ఈ నియమం పెట్టి ఉంటారని చెబుతున్నారు.
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పూజలు ఎక్కువ చేస్తే, కష్టాలూ ఎక్కువేనా?
పూజలు ఎక్కువగా చేసేవారి కష్టాలు ఓ రాగాన తీరవనీ, భగవంతుడు ఇంకా అధికంగా పరీక్షిస్తాడని అంటుంటారు. అయితే, ఇది నిజం కాదు కేవలం అపోహ మాత్రమే అంటున్నారు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త, కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి. కష్టసుఖాలు మన కర్మ ఫలితాలుగా లభిస్తాయంటున్నారు. సూర్యోదయం- సూర్యాస్తమయాల్లానే సుఖదుఃఖాలు కూడా ఒక చక్రంలా ఒకదాని తర్వాత మరొకటి పలకరిస్తూ ఉంటాయంటున్నారు. మీరు చేసే పూజల వల్ల వాటిని తట్టుకుని నిలబడి, ధైర్యంగా పోరాడే సానుకూల శక్తి వస్తుందని చెబుతున్నారు. సెల్ఫ్కాన్ఫిడెన్స్, మనోబలం పెరుగుతాయట. అంతేకానీ, పూజలు చేస్తే మరిన్ని కష్టాలు వచ్చేయవు, పూర్తిగా తొలగిపోవు అని సూచిస్తున్నారు. అలాగని, కొబ్బరికాయలు ఎక్కువగా కొట్టి, నైవేద్యాలు పెట్టి అదేపనిగా ఉపచారాలు చేయడం కూడా మూఢభక్తి కిందికి వస్తుందంటున్నారు. దీన్నే 'రావణపూజ'గా చెబుతుంటారు. పరమేశ్వరుడికి సైతం అసహనం కలిగేంత తీవ్రంగా రావణుడు పూజించాడు కాబట్టే దానికి ఆ పేరు వచ్చిందని చెబుతారు. కాబట్టి, ప్రశాంతమైన చిత్తంతో పూజించి పరమాత్ముడి అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు ప్రయత్నించాలంటున్నారు.
చనిపోయినవారి ఫొటోలను దేవుడిగదిలో పెట్టకూడదా?
చనిపోయినవారి ఫొటోలను పూజ గదిలో పెట్టకూడదు అనేది కూడా అపోహే అంటున్నారు ప్రవచనకర్త, ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి. దేవతల్ని ఎంతో భక్తితో పూజిస్తాం. పితృదేవతల శ్రాద్ధ కర్మల్నీ అంతే శ్రద్ధగా నిర్వహిస్తుంటాం. ఈ రెండు కార్యాలు కూడా పూర్తిగా వేరువేరు. పెద్దలకు ఉత్తమలోకాలు చేకూరాలన్నదే వారసులుగా మన ఉద్దేశం కూడా. అందుకే నిస్సందేహంగా వాళ్ల చిత్రపటాలను దేవుడి గదిలో పెట్టుకోవచ్చంటున్నారు. అయితే, వాటిని దక్షిణం వైపే తగిలించాలని సూచిస్తున్నారు. అలానే, అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ అని మరువకూడదంటున్నారు. అదేవిధంగా, ఆ ఫొటోలు మరీ పెద్దగా ఉండకూడదని చెబుతున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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