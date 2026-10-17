తొమ్మిది రోజులు నవరాత్రి పూజ చేయలేకపోతున్నారా- ఈ మూడు రోజుల త్రిరాత్ర వ్రతం గురించి తెలుసా?
శరన్నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజులు పూజ చేయలేని భక్తులు త్రిరాత్ర వ్రతాన్ని ప్రత్యామ్నాయంగా ఆచరించే సంప్రదాయం ఉంది. దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి, విజయదశమి రోజుల్లో అమ్మవారిని ఎలా పూజించాలి, సువాసినీ పూజలో పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన నియమాలు తెలుసుకుందాం.
Published : October 17, 2026 at 3:31 AM IST
Devi Triratra Vratam 2026: దసరా నవరాత్రుల్లో దుర్గాదేవి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు తొమ్మిది రోజుల పాటు అత్యంత నియమ నిష్టలతో దేవీ నవరాత్రి దీక్ష చేపడతారు. తొలిరోజు దీక్ష కంకణం ధరించడంతో మొదలుపెట్టి ఈ 9 రోజులు ప్రతిరోజూ సూర్యోదయంతోనే తలారా స్నానం చేసి సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం చేసి సూర్యాస్తమయం తరువాత అమ్మవారిని ఆ రోజు అలంకార విశేషంతో పూజించడమే ఈ నవరాత్రి దీక్ష విశేషం. అయితే నవరాత్రి తొమ్మిది రోజులు పూజ చేయలేని వారికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గం- త్రిరాత్ర వ్రతం!
త్రిరాత్ర వ్రతం అంటే?
దేవీ త్రిరాత్ర వ్రతం అనేది శరన్నవరాత్రుల వేడుకల్లో భాగంగా ఆచరించే అత్యంత పవిత్రమైన వ్రతం. దేవీ నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజులు పూజ చేయలేని వారు ఈ చివరి మూడు రోజులు వ్రతాన్ని ఆచరించి, సంపూర్ణ నవరాత్రి పూజా ఫలాన్ని పొందవచ్చునని శాస్త్రం చెబుతోంది.
త్రిరాత్ర వ్రతం ఎప్పటి నుంచి?
ఆశ్వయుజ మాసం శుక్లపక్షంలో వచ్చే దేవీ నవరాత్రుల్లో చివరి మూడు రోజులను "దేవీ త్రిరాత్ర వ్రతం"గా పిలుస్తారు. ఈ త్రిరాత్ర వ్రతం దుర్గాష్టమితో ప్రారంభమై విజయదశమితో ముగుస్తుంది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 17 శనివారం దుర్గాష్టమి నుంచి అక్టోబర్ 20 మంగళవారం విజయదశమితో త్రిరాత్ర వ్రతం ముగుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా దేవి నవరాత్రుల్లో త్రిరాత్ర వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? ఈ రోజు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
త్రిరాత్ర వ్రతం అంటే ఏమిటి?
"త్రిరాత్ర" అనగా మూడు రాత్రులు అని అర్థం. శరన్నవరాత్రుల్లోని చివరి మూడు రోజులైన దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి, విజయదశమి తిథుల్లో అమ్మవారిని పూజించడాన్ని త్రిరాత్ర వ్రతం అంటారు. కొంతమంది దీనిని సప్తమి, అష్టమి, నవమి తిథుల్లో కూడా ఆచరిస్తారు. ఈ మూడు రోజులు నిష్టతో పూజించడం వల్ల తొమ్మిది రోజులు నవరాత్రి పూజ చేసినంత సమానమైన ఫలితం దక్కుతుందని దేవి భాగవతంలో వివరించి ఉంది.
వ్రత నియమాలు - పూజా విధానం
దేవీ త్రిరాత్ర వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. అవేంటో తెలుసుకునే ముందు త్రిరాత్రుల విశిష్టత, ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం.
దుర్గాష్టమి
దుర్గాదేవి 'లోహుడు' అనే రాక్షసుని సంహరించడం వలన లోహం పుట్టిందని అంటారు. అందువల్ల ఈ రోజు లోహంతో తయారు చేసిన పరికరాలను పూజించే సంప్రదాయం వచ్చింది. ఇక 'దుర్గ' అంటే దుర్గమమైనదని, చేధించలేని శక్తి అని అర్ధం. నవరాత్రుల్లో దుర్గాష్టమి రోజు దుర్గాదేవిని ఆరాధించడం వలన దుష్టశక్తులు, భూత, ప్రేత, పిశాచ బాధలు దరిచేరవని విశ్వాసం. ఈ రోజు దుర్గ సహస్రనామ పారాయణ చేయడం, 'దుం' అనే బీజాక్షరంతో కలిపి దుర్గాదేవిని పూజించాలి.
మహర్నవమి
మానవకోటికి పునీతులను చేయడానికి భగీరథుడు పరమ పావని గంగానదిని దివి నుంచి భువికి తీసుకు వచ్చింది ఈ రోజునే అని విశ్వాసం. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా చేసుకునే త్రిరాత్ర వ్రతంలో అత్యంత ముఖ్యమైన నవమి తిథికి 'సిద్ధదా' అని పేరు ఉంది. అంటే గతంలో చేసిన మంత్రాలు, జపాలు అన్ని సిద్దించే తిథి కాబట్టి మహార్నవమికి 'సిద్ధదా' అని పేరు. ఈ రోజు వ్రతాలూ, హోమాలు సమాప్తి కోసం హోమాలు చేసిన వారికి సర్వాభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది. ఇక కారాగారంలో పనిచేసే కార్మికులు, కులవృత్తులవారు క్షత్రియులు, వాహన యజమానులు ఈ రోజు ఆయుధపూజలు, వాహన పూజలు నిర్వహించడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం.
విజయదశమి
దేవి త్రిరాత్ర వ్రతంలో చివరి రోజు విజయదశమి! దేవదానవులు అమృతోత్పాదనం కోసం క్షీరసాగరాన్ని మధించింది ఈ రోజునే అని భాగవతంలో వివరించి ఉంది. శ్రవణా నక్షత్రంతో కూడిన ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి తిథికి 'విజయా' అనే మరో పేరుంది. అందుకే ఈ రోజును విజయదశమి అంటారు. విజయదశమి రోజున ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రోజుతో దేవీ త్రిరాత్ర వ్రతం దీక్ష కూడా ముగుస్తుంది.
త్రిరాత్ర వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి?
దేవీ త్రిరాత్ర వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది.
ఉపవాసం
దేవీ త్రిరాత్ర వ్రతం ఆచరించే భక్తులు ముందుగా దేవి సమక్షంలో కంకణ ధారణ చేయాలి. ఈ మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉండాలి. ఉపవాస దీక్షలో భాగంగా పండ్లు, పాలు వంటి సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. వీలైనంత వరకు అమ్మవారికి నివేదించిన ప్రసాదాన్ని మాత్రమే మితంగా తీసుకోవాలి. ఆహారంలో ఉల్లి, వెల్లుల్లి, మాంసాహారాలు నిషిద్ధం.
భూశయనం - బ్రహ్మచర్యం
దేవీ త్రిరాత్ర వ్రతం ఆచరించే వారు ఈ మూడు రోజులు నేల మీదనే పడుకోవాలి. బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి.
పూజా విధానం - పారాయణం:
ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు, పుష్పాలంకరణలు చేయాలి. లలితా సహస్రనామ పారాయణం, లేదా దుర్గ సహస్రనామ స్తోత్రాలు చదవడం శుభప్రదం.
కుమారీ పూజ
దేవి త్రిరాత్ర వ్రతంలో భాగంగా 8 సంవత్సరాల లోపు కన్యలను అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి వారిని పూజించాలి. వారి పాదాలకు పసుపు పారాణి పెట్టి నూతన వస్త్రాలు ఇచ్చి తీపి పదార్థాలతో భోజనం పెట్టి సంతృప్తి పరచాలి.
సువాసిని పూజ
సువాసిని పూజలో భాగంగా ముత్తైదువులను అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి వారికి భోజనం పెట్టి సకల సుమంగళి ద్రవ్యాలను సమర్పించి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి.
శని దోషాలు సైతం తొలగించే దేవీ త్రిరాత్ర వ్రతం
శరన్నవరాత్రుల్లో త్రిరాత్ర వ్రతదీక్ష చేపట్టిన వారు ఈ మూడు రోజులు జగన్మాతను విష్ణు దుర్గ స్వరూపంగా కొలిచి, విజయదశమి రోజున జమ్మి చెట్టుకు శమీ పూజ చేయడం వల్ల జాతకంలోని శని దోషాలు సైతం తొలగిపోయి సకల కార్యాల్లో విజయం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ శరన్నవరాత్రుల్లో దేవి త్రిరాత్ర వ్రతాన్ని ఆచరిద్దాం! సకల విజయాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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