ETV Bharat / spiritual

త్రిమూర్తుల అంశంతో అవతరించిన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి- పవిత్ర క్షేత్రాలు ఎక్కడున్నాయో తెలుసా?

ఒక క్రమపద్ధతిలో దత్త క్షేత్రాలన్నీ దర్శిస్తే దత్తాత్రేయ స్వామి అనుగ్రహంతో జ్ఞానముక్తి వైరాగ్యాలు పొందవచ్చు!

Dattatreya Swamy
Dattatreya Swamy (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 5, 2026 at 5:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Dattatreya Swamy Temples In India : అత్రి మహర్షి అనసూయ దంపతులకు త్రిమూర్తుల అంశతో జన్మించిన వరపుత్రుడు శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి. దత్తాత్రేయ స్వామి జ్ఞానానికి, యోగానికి, గురుతత్వానికి చిహ్నం. దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆరాధించడం వల్ల జ్ఞానం, ఆరోగ్యం, ఆత్మశాంతి లభిస్తాయని నమ్మకం. దత్త క్షేత్రాలు దర్శించడం ద్వారా, శ్రీ గురు చరిత పారాయణ చేయడం వల్ల దత్తాత్రేయ స్వామి ప్రసన్నుడవుతాడు. ఈ సందర్భంగా మన దేశంలో వెలసిన ప్రముఖ దత్తక్షేత్రాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

దత్త క్షేత్రాలు
దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార పరంపరలో వెలసిన అవధూత క్షేత్రాలను దత్త క్షేత్రాలు అంటారు. ఈ దత్త క్షేత్రాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం.

ప్రథమ దత్తావతార క్షేత్రం - పిఠాపురం
దత్తుని ప్రథమ అవతారమైన శ్రీ పాద శ్రీ వల్లభుడు జన్మించిన ప్రదేశం పిఠాపురం. ప్రముఖ దత్త క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ క్షేత్రం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వెలసి ఉంది.

కురుపురం
దత్తుని ప్రథమ అవతారమైన శ్రీపాద వల్లభులు తపస్సు చేసిన స్థలం కురుపురం కూడా ప్రసిద్ధ దత్త క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రం హైదరాబాద్, కర్నూలు మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు దేవరకొండ సమీపంలో వెలసి ఉంది.

గోకర్ణం
దత్తుని ప్రధమ అవతారమైన శ్రీపాద వల్లభులు గోకర్ణ క్షేత్రంలో కూడా తపస్సు ఆచరించినందున ఈ క్షేత్రం కూడా ప్రముఖ దత్త క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హుబ్లీకు సమీపంలో ఉంది.

రెండో దత్త అవతార క్షేత్రం- కరంజా
దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార పరంపరలో రెండో అవతారమైన శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి జన్మించిన పవిత్ర ప్రదేశం 'కరంజా' కూడా ప్రముఖ దత్త క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి పొందింది. ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని అమరావతి జిల్లాలో వెలసి ఉంది.

నర్సోబావాడి
దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార పరంపరలో రెండో అవతారమైన శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు 12 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన పవిత్ర స్థలం నర్సోబావాడి కూడా ప్రసిద్ధ దత్త క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్ నుంచి మీరజ్ వెళ్లే మార్గంలో వెలసి ఉంది.

గాణగాపుర్
శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు 23 సంవత్సరాలు నివసించి, తపస్సు ఆచరించిన పవిత్ర స్థలం గాణగాపుర్. ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ గురుని నిజ పాదుకలు దర్శించుకోవచ్చు. ఇక్కడ బీమా అమరజా నదుల సంగమ స్నానం పరమ పవిత్రం. ఈ క్షేత్రం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని గుల్బర్గా నుంచి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసి ఉంది.

ఔదుంబర్
శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు చాతుర్మాస వ్రతం ఆచరించిన పవిత్ర స్థలం ఔదుంబర్ ప్రసిద్ధ దత్త క్షేత్రంగా ఖ్యాతి చెందింది. ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్రలో ఉంది.

మీరజ్
శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు కొంతకాలం తపస్సు చేసిన స్థలం మీరజ్ కూడా దత్త క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపుర్ మార్గంలో ఉంటుంది.

శ్రీశైలం
శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు అంతర్ధానమైన పవిత్ర ప్రదేశం శ్రీశైలం. ఈ ప్రదేశాన్ని దర్శించడం చాలా దుర్లభమని అంటారు. అయితే నియమ నిష్టలతో శ్రీ గురుచరిత్ర పారాయణ చేసి, మనసులో దత్తనామ స్మరణ చేస్తూ ప్రయాణం చేస్తే దత్తాత్రేయ స్వామి అనుగ్రహంతో ఇక్కడకు చేరుకోవచ్చు. ఈ క్షేత్రం ఆంద్రప్రదేశ్ కర్నూలు జిల్లాలో ఉంది.

మూడో దత్తావతార క్షేత్రం - మాణిక్య నగర్
దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార పరంపరలో మూడో అవతారం మాణిక్య ప్రభువులు. ఈయన వెలసిన పుణ్యక్షేత్రం మాణిక్య నగర్ పవిత్ర దత్త క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ మాణిక్య ప్రభువుల వారి సమాధి, ప్రభువుల వారి సంస్థానం దర్శించుకోవచ్చు. ఈ క్షేత్రం కర్నాటక గుల్బర్గా నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే మార్గంలో హుమ్నాబాద్​కి దగ్గరలో ఉన్నది. మాణిక్యనగర్ దత్త భక్తులు తప్పక చూడవలసిన క్షేత్రం.

నాలుగో దత్తావతార క్షేత్రం- అక్కల్ కోట
దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార పరంపరలో నాలుగో అవతారం స్వామి సమర్దగా వ్యవరించే శ్రీ అక్కల్ కోట మహారాజ్ స్వామి వెలసిన పవిత్ర క్షేత్రం అక్కల్ కోట. ఈ క్షేత్రంలో అక్కల్ కోట మహారాజు సమాధి మందిరాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. ఈ క్షేత్రం షోలాపూర్ మార్గంలో ఉంది.

అయిదో దత్తావతార క్షేత్రం-షిర్డీ సాయి మందిరం
దత్తాత్రేయ అవతార పరంపరలో ఐదో అవతారంగా భావించే షిర్ది సాయి నాథుడు వెలసిన దివ్య క్షేత్రం షిర్డీ ప్రముఖ దత్త క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రంలో మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ జిల్లాలో ఉంది.

గిరినార్
దత్తాత్రేయ స్వామి పవిత్ర పాదుకలు వెలసి ఉన్న గిరినార్ క్షేత్రంలో దత్త పాదుకలు కలవు. ఈ క్షేత్రం గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉంది. గిరినార్ అనే పేరుకు తగ్గట్టు కొండపై వెలసిన ఈ దత్త క్షేత్రానికి చేరుకోవడానికి 10,000 మెట్లు అధిరోహించాలి. ఎంతో మహిమగల క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ క్షేత్రంలో కొండపై ఉన్న దత్త పాదుకలు దర్శిస్తే దత్త అనుగ్రహం తప్పక లబిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. ఒక క్రమపద్ధతిలో ఈ దత్త క్షేత్రాలన్నీ దర్శిస్తే దత్తాత్రేయ స్వామి అనుగ్రహంతో జ్ఞానముక్తి వైరాగ్యాలు పొందవచ్చు.
ఓం శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామినే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

DATTATREYA SWAMY SIGNIFICANCE
DATTATREYA SWAMY TEMPLE SRISAILAM
DATTATREYA SWAMY TEMPLE MAHARASHTRA
FAMOUS DATTA KSHETRAS IN INDIA
DATTATREYA SWAMY TEMPLES IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.