ఉపవాసం అంటే కేవలం ఆహారం మానడమేనా? ఏకాదశి వ్రతం నిజమైన అర్ధం ఇదే!
ఏకాదశి తిథి విశిష్టత మీకోసం
Published : November 15, 2025 at 5:31 AM IST
Ekadashi Vratham Fasting : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ప్రతి నెల రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఒకటి శుక్ల పక్షంలో, రెండవది బహుళ పక్షంలో. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఏకాదశి తిథి శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైనది. ఈ రోజు విష్ణుప్రీతి కోసం ఉపవాస, జాగారం చేయడం సంప్రదాయం. ఈ నెల 15 వ తేదీ శనివారం ఏకాదశి సందర్భంగా అసలు ఏకాదశి ఉపవాసం ఎందుకు చేస్తారు? ఏకాదశి తిథి అంటే విష్ణువుకు ఎందుకు ప్రీతి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఏకాదశి దేవత
తెలుగు పంచాంగంలో తిథిగా మాత్రమే మనకు తెలిసిన ఏకాదశి నిజానికి ఒక దేవత! పక్షంలో 11 వ రోజున జన్మించింది కాబట్టి శ్రీ మహావిష్ణువు స్వయంగా ఈమెకు ఏకాదశి అని నామకరణం చేసాడంట! ఈ ఏకాదశి కథేమిటో తెలుసుకుందాం.
బ్రహ్మ వరంతో శక్తులు పొందిన రాక్షసుడు
పద్మ పురాణం, భవిష్య పురాణంలో ఏకాదశి దేవత గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. పూర్వం 'ముర' అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు. ఈ రాక్షసుడు బ్రహ్మదేవుని గురించి గొప్ప తపస్సు చేసి అనేక శక్తులు పొందుతాడు. బ్రహ్మ నుంచి పొందిన వరగర్వంతో ముర దేవతలను, ఋషులను, మునులను, అమాయక ప్రజలను హింసించ సాగాడు.
శ్రీహరిని ప్రార్థించిన దేవతలు
ముర ఆగడాలు భరించలేక దేవతలు శ్రీహరిని ప్రార్ధిస్తారు. దేవతలకు అభయమిచ్చిన శ్రీహరి మురతో వేయి సంవత్సరాలు యుద్ధం చేస్తాడు. ఈ యుద్ధంలో శ్రీహరి తీవ్రంగా అలిసిపోయి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఓ గుహలో విశ్రమిస్తాడు.
విష్ణువు శరీరం నుంచి పుట్టిన యోగమాయ
గుహలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న విష్ణువును ముర సంహరించబోగా అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు శరీరం నుంచి మహా తేజస్సుతో కూడిన యోగమాయ అనే కన్య ఉద్భవించి మురని సంహరిస్తుంది.
ఏకాదశి తిథి ఇలా ఏర్పడింది
శ్రీహరి శరీరం నుంచి ఉద్భవించిన కన్య పక్షంలో 11వ రోజు ఉద్భవించింది కాబట్టి ఆమెకు శ్రీమహావిష్ణువు ఏకాదశి అని నామకరణం చేసి ఆమెకు ఒక వరం ఇచ్చాడు. తనకు ఇష్టమైన తిథి ఏకాదశి అని, ఎవరైతే ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం చేస్తారో వారు సకల పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది అంత్యమున విష్ణు సాయుజ్యాన్ని పొందుతారని శ్రీహరి వరమిచ్చాడు. ఆనాటి నుంచి ప్రజలు ఏకాదశి ఉపవాసం ద్వారా తమ పాపాలను తొలగించుకొని విముక్తులవుతున్నారని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఏకాదశి ఎప్పుడు?
ఈ నెల 15 వ తేదీ శనివారం ఏకాదశి సందర్భంగా విష్ణు పూజ, ఉపవాస జాగారాలు ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
ఏకాదశి అంతరార్ధం
ఏకాదశి అంటే 11. ఐదు కర్మేంద్రియాలు, ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు, మనసు కలిపి మొత్తం 11. ఏకాదశి ఉపవాసం రోజు ఈ పదకొండును అదుపులో ఉంచుకొని వాటిపై నియంత్రణ సాధిస్తూ ఏకాదశి దీక్షను ఆచరించడమే ఏకాదశి వ్రతం యొక్క అంతరార్ధం.
ఉపవాసం అంటే
ఉప + ఆవాసం అంటే ఈ రోజంతా భగవంతునికి దగ్గరగా ఉంటూ భగవన్నామ స్మరణలో కాలం గడపడం! ఉపవాసం అంటే ఆహారాన్ని తీసుకోకుండా ఉండడం అని కాదు. ఉపవాసం అంటే సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకుని ఈ ఒక్కరోజు ప్రాపంచిక విషయాలు పక్కన పెట్టి భగవధ్యానంలో కాలక్షేపం చేయడం అని అర్ధం.
విష్ణుపూజ ఇలా చేయాలి
ఏకాదశి రోజు సూర్యోదయంతోనే నదీస్నానం చేయాలి. వీలుకాని వారు ఇంట్లో స్నానం చేసే నీటిలో సమస్త నదీజలాలు ఆవాహన చేసుకుని స్నానం చేస్తే నదీస్నానం చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది. పూజామందిరంలో ఆవునేతితో దీపారాధన చేసి, లక్ష్మీ నారాయణులను ప్రతిష్టించుకోవాలి. విష్ణుమూర్తిని పంచామృతాలతో, గంగాజలంతో అభిషేకించాలి. పసుపు రంగు పూలతో, తులసి దళాలతో శ్రీమన్నారాయణుని పూజించాలి. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ విధిగా చేయాలి. రోజులో ఒక్కసారి మాత్రమే సాత్విక ఆహారం తీసుకుని ఉపవాసం చేయాలి.
ఆలయ దర్శనం
సాయంకాల సమయంలో విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్లి విష్ణువును దర్శించి, తులసి మాలను సమర్పించాలి. ఈ రాత్రంతా భగవంతుని కీర్తనలు పడుతూ, భాగవత కథలు వింటూ జాగారం చేయాలి.
ద్వాదశి పారణ
మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే తలారా స్నానం చేసి నిత్యపూజాదికాలు ముగించుకోవాలి. ద్వాదశి ఘడియలు సమీపించగానే ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలు సమర్పించి నమస్కరించాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
ఈ విధంగా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో, నియమ నిష్టలతో ఆచరిస్తారో వారు ఇహలోకంలో సకల సౌభాగ్యాలు పొంది, అంత్యమున మోక్షాన్ని పొందుతారని శాస్త్రవచనం.
రానున్న ఏకాదశి రోజు మనం కూడా ఉపవాస, జాగారాలతో విష్ణువును పూజిద్దాం. సకల సౌభాగ్యాలను పొందుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం