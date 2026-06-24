దశపాపహర దశమి- ఈ ఒక్క పూజతో పది రకాల పాపాలు నశిస్తాయా? శాస్త్రం చెప్పిన విశేషాలివే!
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమినే దశపాపహర దశమి- దశపాపహర దశమి ఎప్పుడు? ఏ పాపాలను దశపాపాలు అంటారు? ఈ రోజున ఎలాంటి పూజలు చేయాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం
Published : June 24, 2026 at 3:54 AM IST
Dasha Papahara Dashami Significance: తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జ్యేష్ఠ మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే దశమిని దశపాపహర దశమి అంటారు. మానవునిగా జన్మించిన తర్వాత తెలిసో తెలియకో తప్పులు, పొరపాట్లు, పాపాలు చేస్తుంటాం. అయితే ఇలా తెలిసో తెలియకో చేసిన పాపాలు పోగొట్టుకోవడానికి ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలో తెలియక అలాగే మరణిస్తే నరక బాధలు తప్పవు. ఈ జన్మలో తెలిసో తెలియకో చేసిన పాపాలు పోగొట్టుకోవడం కోసం సనాతన ధర్మం ఏర్పాటు చేసిందే దశపాపహర దశమి పూజ. ఈ సందర్భంగా దశపాపహర దశమి ఎప్పుడు? ఆ రోజు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలి? ఏ దేవుని పూజించాలి? తదితర వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దశపాపహర దశమి అంటే?
జ్యేష్ఠ మాసంలో శుద్ధ దశమి రోజును దశ పాపహర దశమిగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ పర్వదినాన పరమపావనమైన గంగానదిలో పుణ్య స్నానం చేసి, గంగాదేవికి పూజచేస్తే పది రకాల పాపాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ పవిత్రమైన రోజునే గంగా అవతరణ దినం లేదా గంగా దశర అని కూడా పిలుస్తారు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం, భగీరథుని తపస్సు ఫలితంగా గంగాదేవి భూమిపైకి అవతరించింది ఈ రోజేనని విశ్వాసం. లోకపావనిగా భూమిపై అవతరించిన గంగా ఎలాంటి పాపాలనైనా పోగొడుతుందని అంటారు.
దశపాపహర దశమి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జూన్ 24, బుధవారం జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమిని దశపాపహర దశమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. దశపాపహర దశమి పూజావిధానం గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు దశపాపాలు ఏంటో చూద్దాం.
దశపాపాలు
దశ అంటే పది. దశపాపాలు అంటే పది రకాల పాపాలు. అవేంటో చూద్దాం.
దశవిధ పాపములు
శరీరంతో చేసే పాపాలు : పరుల వస్తువులు సంగ్రహించడం, ఇతరులను హింసించడం, పరస్త్రీ సాంగత్యం అనే ఈ మూడు పాపాలు శరీరం తో చేసేవి. ఇక మాటతో చేసే పాపాలు ఏంటో చూద్దాం.
మాటతో చేసే పాపాలు : పరుషంగా మాట్లాడడం, అసత్యం ఆడడం, ఇతరులపై చాడీలు చెప్పడం, అసంబద్దమైన మాటలు మాట్లాడడం అనే ఈ నాలుగూ మాటలతో చేసే పాపాలు.
మనసుతో చేసే పాపాలు : ఇతరుల సంపదలపై కోరిక, ఇతరులకు అప్రియమైనవి చేయుట, వ్యర్ధమైన అహంకారం అనే ఈ మూడూ మానసికంగా చేసేవి. ఇవే పది రకాల పాపాలు. ఈ పది రకాల పాపాలు చేయని మనిషి బహుశా ఈ భూమి మీద ఉండక పోవచ్చు. అందుకే ఈ పాపాలు పోగొట్టుకోవాలంటే దశపాపహర దశమి పూజ చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ పూజ ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
దశపాపహర దశమి పూజా విధానం : దశపాపహర పూజా విధానం గురించిన ప్రస్తావన స్కాంద పురాణంలో ఉంది. ఉత్తరభారతంలో ఎక్కువగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఇదే రోజున గంగావతరణం జరిగింది కాబట్టి దీనికి గంగోత్సవం అని కూడా అంటారు. అందుకే ఈ రోజు పాపాలు పోగొట్టే పరమ పవిత్రమైన గంగను పూజిస్తారు. అంతేకాదు ఈ రోజు గంగమ్మకు ఉన్న 12 పేర్లను స్మరిస్తూ గంగానదిలో స్నానం చేయడం వలన తెలిసో తెలియకో చేసిన పాపాలు నశిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
గంగా స్నానం : గంగమ్మ తల్లి పన్నెండు పేర్లనూ తలుస్తూ పదిమార్లు గంగలో మునగడం లేదా ఇంట్లోనైనా సరే గంగానదిని స్మరిస్తూ పది సార్లు స్నానం చేయడం దశపాపహర దశమి రోజు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన ఆచారం. స్నానం చేసేటప్పుడు నల్ల నువ్వులు, పేలాల పిండి, బెల్లం గంగకు సమర్పించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇందువల్ల జన్మజన్మాంతరాల్లో చేసిన పది రకాల పాపాలు నశించిపోతాయని పెద్దలు చెప్తారు. అలాగే ఈ రోజు గంగానది ఒడ్డున పది దీపాలు పెట్టి, పసుపు కుంకుమతో ఆ దీపాలు గంగకు అర్పించడం శ్రేయస్కరమని శాస్త్రవచనం.
ఈ దానం శ్రేష్టం : దశపాపహర దశమి రోజు పదిమంది బ్రాహ్మణులకు యవలు, నువ్వులు, దక్షిణ తాంబూలాలతో దానం చేయడం వలన పాపాలు పోతాయి. ఈ రోజు గంగాతీరంలో గోదానం చేయడం విశేషమైన ఫలాన్ని ఇస్తుంది. గోదానం చేయలేనివారు చిన్న ఆవు బొమ్మను కూడా దానం చేయవచ్చు.
మనోవాక్కాయ కర్మల ద్వారా మనం తెలిసో తెలియకో చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తి కలిగించుకోవడానికి శాస్త్రం చూపిన అద్భుతమైన కాలవిశేషం దశపాపహర పర్వదినం. ఈ పర్వదినం రోజు మనం కూడా గంగా స్నానం చేసి పాపాలు పోగొట్టుకుని పునీతులమవుదాం.
శుభం భూయాత్!ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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