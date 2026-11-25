మహా విష్ణువు నామాల్లో అత్యంత విశిష్టమైన 'దామోదర' నామం- కార్తిక మాసంలో తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన విశేషాలు ఇవే!
Damodara Leela Story : కార్తిక మాసంలో దామోదర లీల గురించి చదివినా, విన్నా మోక్ష ప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం. ఇంతకీ దామోదర లీల అంటే ఎంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 25, 2026 at 3:00 AM IST
కార్తిక మాసాన్ని 'దామోదర మాసం' అని కూడా అంటారు. ఈ మాసంలో శ్రీ మహా విష్ణువు దామోదరుడిగా విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉంటాడు. అందుకే ఈ మాసానికి దామోదర మాసమని పేరు వచ్చింది. శ్రీ మహా విష్ణువు నామాల్లో 'దామోదర' అనే నామం అత్యంత విశిష్టమైనది. ప్రత్యేకించి ఈ మాసంలో దామోదర లీల గురించి చదివినా, విన్నా మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం. ఇంతకూ ఏమిటి దామోదర లీల? శ్రీ మహా విష్ణువుకు దామోదరుడనే పేరు ఎలా వచ్చింది? ఈ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
దామోదరుడు అంటే?
దామోదరుడు అంటే, 'దామ' అంటే తాడు, 'ఉదరము' అనగా పొట్ట. అనగా పొట్టకు తాడుతో కట్టి ఉన్నవాడు అని అర్థం. మరో అర్ధం ప్రకారం దమము అంటే లోకాలు అని, లోకాలన్నీ తన ఉదరంలో కలిగినవాడని అర్ధం. ఏది ఏమైనా శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైన కార్తిక మాసాన్ని దామోదర మాసమని కూడా అంటారు. ఇంతకూ స్వామి దామోదరుడనే పేరు ఎలా వచ్చింది? శ్రీకృష్ణావతారంలో స్వామి ప్రకటించిన దామోదర లీల విశిష్టత ఏమిటో చూద్దాం.
శ్రీకృష్ణుని బాల్యక్రీడలు
గోకులంలో చిన్న కృష్ణుడు ఎన్నో లీలా విశేషాలు చేశాడు. గోపికల ఇళ్లల్లో పాలు, వెన్న, నెయ్యి దొంగతనంగా తినడం ఆయన లీలా విశేషాల్లో భాగమే! చిన్నతనంలో కృష్ణుడు గోకులంలో అల్లరి చేస్తూ, వెన్న కుండలను పగలగొట్టి, ఆ వెన్నను తోటి పిల్లలకు, కోతులకు పంచేవాడు.
యశోద కోపం- బంధనం
ఒకరోజు యశోదమ్మ వెన్న చిలుకుతుండగా కృష్ణుడు పాలు కావాలని మారం చేశాడు. చిన్ని కృష్ణుని ఒళ్లో పడుకోబెట్టుకుని యశోదమ్మ పాలివ్వసాగింది. ఇంతలో పొయ్యిమీద పెట్టిన పాలు పొంగి పోతుండటంతో యశోద కృష్ణుడిని కిందకి దించి పాలు ఆపేందుకు లోనికి వెళ్లింది. తాను పాలు తాగుతుండగా అర్ధాంతరంగా తల్లి వదిలేసి వెళ్లిందన్న కోపంతో కృష్ణుడు లోనికి వెళ్లి వెన్న కుండను పగలగొట్టి పక్కన కూర్చున్నాడు.
భగవంతుని బంధించడానికి సరిపోని తాడు
తిరిగి వచ్చిన యశోదమ్మ కృష్ణుడు చేసిన పనికి కోపగించుకుని కృష్ణుని తాడుతో రోటికి కట్టాలని ప్రయత్నించింది. ఇంట్లో ఉన్న తాడుతో కృష్ణుని కట్టబోతే సరిగ్గా రెండంగుళాలు తగ్గింది. అలా ఎన్ని తాళ్లు తెచ్చి ఎన్ని మార్లు ప్రయత్నించినా సరిగ్గా రెండంగుళాలు తగ్గసాగింది. ఆమె ఎన్ని తాళ్లు జత చేసినా కృష్ణుడిని కట్టడానికి తాడు సరిపోలేదు.
ప్రేమకు వశమగుట
తల్లి పడుతున్న శ్రమను చూసి కన్నయ్య ఆమెపై ప్రేమతో చివరకు ఆమెచే తనను తాను బంధించుకోవడానికి అంగీకరించాడు. అంటే యోగులకు, జ్ఞానులకు అందనటువంటి పరమాత్ముడు కేవలం తల్లి ప్రేమ అనే భక్తికి తలవంచి బందీ అయ్యాడు. ఇది ఎంత అద్భుతమో కదా! ఎట్టకేలకు యశోదమ్మ చిన్న కృష్ణుని తాళ్లతో రోటికి కట్టేసి, నిశ్చింతగా లోనికెళ్లింది.
నలకూబర మణిగ్రీవులకు శాపవిముక్తి
రోటికి తాళ్లతో కట్టిన చిన్ని కృష్ణుడు ఊరుకోలేదు. అలానే రోలును లాగుకుంటూ ముందుకెళ్లసాగాడు. అలా వెళ్లిన కృష్ణుడు, అక్కడే ఉన్న పెద్ద పెద్ద మద్ది వృక్షాల మధ్య నుంచి వెళ్లగా ఆ చెట్లు పెద్ద శబ్దంతో కూలిపోయి అందులో నుంచి ఇద్దరు దివ్య పురుషులు బయటకు వస్తారు. వారు శ్రీకృష్ణునికి నమస్కరించి అంతర్ధానం అవుతారు. చిన్ని కృష్ణుడు ఆ చెట్ల రూపంలో ఉన్న కుబేరుని కుమారులైన నలకూబర మణిగ్రీవులకు శాపవిముక్తి ప్రసాదించాడు.
ఎవరీ నలకూబర మణిగ్రీవులు
నలకూబరుడు, మణిగ్రీవుడు సంపదలకు అధిపతి అయిన కుబేరుని కుమారులు. దేవలోకంలో ఉన్న సమయంలో వీరు తమ ఐశ్వర్యంతో అహంకారంతో మదించి ప్రవర్తించారు. ఒకసారి నదీతీరంలో అప్సరసలతో కలిసి మద్యం మత్తులో విలాసాల్లో మునిగి తేలుతూ నారద మహర్షి వెళుతున్న విషయాన్ని కూడా గమనించకుండా అమర్యాదగా ప్రవర్తిస్తారు.
నారదుని శాపం
నలకూబర మణిగ్రీవుల అహంకారాన్ని తగ్గించడానికి, ధనమత్తులో పడి సత్ప్రవర్తన మరిచిన ఆ ఇద్దరినీ నారద మహర్షి "మర్త్యలోకంలో అనగా భూమిపై పెద్ద మద్ది చెట్లుగా పడి ఉండమని" శపిస్తాడు. వెంటనే నలకూబర మణిగ్రీవులు పశ్చాత్తాపం చెంది శాపానికి ఉపశమనం కోరగా, ద్వాపర యుగంలో భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని స్పర్శతో వారికి శాపవిమోచనం కలుగుతుందని నారదుడు అనుగ్రహిస్తాడు. ఆ విధంగా కుబేరుని కుమారులైన నలకూబర మణిగ్రీవులకు చిన్ని కృష్ణుని స్పర్శచేత శాపం తొలగి తిరిగి వారు దేవలోకానికి చేరుకుంటారు. శ్రీకృష్ణుడు ప్రదర్శించిన ఈ లీలను దామోదర లీల అంటారు.
దామోదర లీల విశిష్టత
సృష్టికర్త అయిన శ్రీ మహావిష్ణువు, జగన్నాథుడు కూడా తల్లి యశోద ప్రేమ ముందు చిన్న బాలుడిగా మారి తల్లిచే కట్టబడటం ద్వారా, భగవంతుడిని బలంతో కాదు, కేవలం భక్తితో, నిర్మలమైన ప్రేమతో మాత్రమే బంధించగలమని నిరూపించాడు.
కార్తిక మాసంతో సంబంధం
ఈ దామోదర లీల కార్తీక మాసంలో జరిగిందని ప్రాశస్త్యం. అందుకే కార్తీక మాసాన్ని 'దామోదర మాసం' అని కూడా అంటారు.
దామోదర వ్రతం
కార్తిక మాసంలో నెల రోజుల పాటు భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీకృష్ణుని దామోదర రూపాన్ని పూజించడం సర్వ శ్రేష్టమని కార్తిక పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఈ మాసంలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం వేళ దీపారాధన చేసి, 'దామోదరాష్టకం' పఠించడం వల్ల విశేషమైన పుణ్యఫలం లభిస్తుందని నమ్మకం.
దామోదర లీల పఠనం
కార్తిక మాసంలో ఎవరైతే ఈ దామోదర లీలను పఠించి, శ్రవణం, మననం చేస్తారో వారి పాపాలన్నీ భస్మీపటలం అవుతాయని, విష్ణులోకాన్ని చేరుతారని సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే వరం ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ కార్తిక మాసంలో మనం కూడా దామోదర లీలను స్మరిద్దాం! పుణ్యఫలాన్ని పొందుదాం!
ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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