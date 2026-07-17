దక్షిణాయనం ప్రారంభం- ఈ 6 నెలలు ఎందుకు అత్యంత పవిత్రం? దక్షిణాయన పుణ్యకాలం విశిష్టత ఇదే!
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశించిన క్షణం నుంచి దక్షిణాయన పుణ్యకాలం- దాదాపు ఆరు నెలల పాటు కొనసాగే ఈ కాలం ఆధ్యాత్మిక సాధన, దానధర్మాలు, పితృకార్యాలు, వ్రతాలకు అత్యంత పవిత్రం
Published : July 17, 2026 at 3:54 AM IST
Dakshinayana 2026 : హిందూ పంచాంగం ప్రకారం సూర్యుని గమనం ఆధారంగా మన మహర్షులు ఒక ఏడాది కాలాన్ని రెండు అయనాలుగా విభజించారు. ఆ ప్రకారంగా సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించి అక్కడ నుంచి మిథున రాశి వరకు ఉత్తరం వైపు ప్రయాణించడాన్ని ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం అని అంటారు. అలాగే సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశించి అక్కడ నుంచి ధనుస్సు రాశి వరకు దక్షిణ దిశగా ప్రయాణించడాన్ని 'దక్షిణాయన పుణ్యకాలం అని అంటారు. దక్షిణాయన పుణ్యకాలం విశిష్టతను, ఈ కాలంలో ఆచరించాల్సిన విధి విధానాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ఎప్పటి నుంచి?
జులై 17, శుక్రవారం రోజు ఉదయం 11:53 నిమిషాలకు సూర్యుడు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించిన సమయం నుంచి దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది.
దక్షిణాయన పుణ్యకాలం విశిష్టత
ఆషాఢ మాసంలో సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించిన నాటి నుంచి దక్షిణాయన పుణ్యకాలం మొదలవుతుంది. దక్షిణాయన పుణ్యకాలం జులై నుంచి జనవరి వరకు దాదాపు 6 నెలల పాటు కొనసాగుతుంది.దేవతలు యోగనిద్రలోకి వెళ్తారని ఈ సమయంలో లయకారుడైన శివుడు ఈ జగత్తుని పరిపాలిస్తాడని శాస్త్రం చెబుతోంది. అంతేకాదు ఈ సమయంలో యమ ద్వారాలు తెరచుకుని ఉంటాయని, మరణాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తాయని, అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ఈ కాలంలోనే ఏర్పడుతాయని గరుడ పురాణంలో వివరించి ఉంది. అందుకే ఈ సమయంలోనే ఎక్కువగా పండుగలు, పబ్బాలు పేరుతో దైవారాధన చేయడం వలన రాబోయే ఆపదల నుంచి రక్షణ కలుగుతుందని శాస్త్రవచనం.
ఆధ్యాత్మిక సాధనకు ఉత్తమం
దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ఆధ్యాత్మిక సాధనకు ఉత్తమమైన సమయమని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే వినాయక చవితి, దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి వంటి ప్రధాన పండుగలు ఈ ఆరు నెలల కాలంలోనే వస్తాయి. అంతేకాదు కార్తిక మాసం నెల రోజులు దీపాలతో శివాలయాలు, తులసి పూజలు, ఏకాదశి వ్రతలతో విష్ణు ఆలయాలు శోభాయమానంగా ఉంటాయి. మార్గశిర మాసంలో వచ్చే ధనుర్మాసం నెల రోజులు తిరుప్పావై పాశురాలతో శ్రీ మహావిష్ణువు పూజునుంచే సంప్రదాయం కూడా ఉంది.
ఉత్సవాల సమయం
దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలోనే వారాహి దేవిని పూజించే గుప్త వారాహి నవరాత్రులు, చాతుర్మాస దీక్షలు, వినాయకుని పూజించే గణేష్ నవరాత్రులు, దుర్గాదేవిని ఆరాధించే శరన్నవరాత్రులు, ఈ సమయంలోనే వస్తాయి. అలాగే తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు, తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు వంటి వివిధ బ్రహ్మోత్సవాలతో ఆలయాలన్నీ భక్తులతో సందడిగా ఉంటాయి. శబరిమల అయ్యప్ప దీక్షాధారణ కూడా ఈ సమయంలోనే ప్రారంభం అవుతుంది.
పితృ పక్షాలు
పితృదేవతలను ఆరాధించే పితృపక్షాలు కూడా దక్షిణాయణంలోనే వస్తాయి. భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి నుంచి భాద్రపద అమావాస్య వరకు ఉన్న పక్షం రోజుల సమయాన్ని మహాలయ పక్షాల పేరుతో పితృదేవతలకు అంకితం చేసారు. ఈ సమయంలో పితృదేవతలకు తర్పణాలు, శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించడం తప్పనిసరి అని శాస్త్రం చెబుతోంది. అంతేకాదు ఈ పదిహేను రోజులు మరణించిన పూర్వీకుల పేరిట దానధర్మాలు, పిండప్రదానాలు చేయడం వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
దక్షిణాయణంలోనే ఎందుకు?
శాస్త్రీయ కోణంలో చూస్తే వాతావరణంలో సంభవించే అనేక మార్పుల కారణంగా అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పండుగలు, నవరాత్రులు, ఉపవాస దీక్షల పేరిట మితాహారం తీసుకుంటూ, నియమబద్ధమైన జీవన విధానాన్ని ఆచరించడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తవు. మంచి ఆరోగ్యం సొంతమవుతుంది. అంతేకాదు ఆధ్యాత్మిక సాధనతో మానసిక ప్రశాంతతను కూడా పొందవచ్చు. దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలో పూజలు, దానాలు, జపాలు, ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా విశేషమైన పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు, ధర్మ శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
రానున్న దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలో మనం కూడా శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా పూజలు, దానాలు, జపాలు, ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేసి విశేషమైన పుణ్యఫలాన్ని పొందుదాం. పితృ దేవతలను పూజించి వంశాభివృద్ధిని పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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